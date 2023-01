En estas primeras semanas del 2023 hemos visto mucha demagogia y poco carisma por parte de nuestros políticos. La demagogia, aunque inherente a la democracia, describe la adulación de las personas que buscan un cargo de elección popular o quieren tener un tipo de poder político. Y el carisma es el ingrediente milagroso por el cual las personas adquieren y retienen el poder.

Max Weber fue el primero que tomó prestada la palabra carisma de las Epístolas de San Pablo para representar “el don de la gracia de Dios” y le dio un giro nuevo completamente secular. Una persona con carisma se dice está destinada a cumplir el destino de un país. Igualmente, un político carismático sirve para cimentar la lealtad de la población y persuadirla de seguir un camino determinado. Por eso, en un Gobierno debe haber políticos fuertes, pero la dosis de carisma es siempre indispensable.

Todos los políticos reconocen la necesidad del carisma y las democracias requieren de políticos carismáticos. El anhelo por tal liderazgo fue importante para el desarrollo de la democracia moderna. Lejos de representar un retroceso hacia antiguas formas de Gobierno, los nuevos líderes carismáticos, adorados por las masas, son una fortaleza de la democracia moderna.

De hecho, solo en estos tiempos modernos es que podemos ver más claramente cómo funciona todo. Los mítines de los líderes, con sus tramas y estrategias, las transmisiones en vivo y sus discursos, las sesiones y conferencias de prensa para tomarse fotos y dar entrevistas, los tuits y mensajes inmediatos en redes, todos estos fenómenos no son simples decoraciones en el proceso de gobernar; son parte integrante de ello. Cierto, en el pasado y quizás también en el presente, los líderes carismáticos a menudo amenazaban los poderes fácticos o irrumpían las normas constitucionales, pero fueron precisamente estas instancias las que al final resultaron cruciales para la consolidación del carisma.

La llegada del líder carismático al sistema democrático rompe las reglas no solo porque las reglas son obstáculos, sino porque romper las reglas demuestra que tiene carisma. Como si al hacerlo proyectara que él está más allá del bien y del mal, y más allá de cualquier otra cosa también. Y para sacar piquete a esa misión casi celestial, los poseedores del carisma sienten que deben permanecer fuera de las ataduras de este mundo, fuera de las ocupaciones rutinarias y dedicarse a cumplir roles dignos de su don. Llámese gobernar por decretos, crear constituciones y poderes con su propio nombre o construir megaobras impensables.

El carismático también se puede identificar por la ausencia de un patrón humano racional. Con dos golpes de Estado previos en su haber, el recién posesionado presidente Arnulfo Arias dijo a sus ministros el 2 de octubre de 1968, durante su primer consejo de gabinete: “hemos llegado al poder con mucho esfuerzo, lágrimas y sudor, y lo vamos a usar. Desde este momento, yo, y no la Guardia Nacional, soy el que mando”. Once días después, la historia le pasó factura y de paso se alteró el rumbo democrático, destruyó el orden constitucional y nació un régimen corrupto y violador de derechos humanos, que, sin duda, es la principal causa de la mayoría de los males y problemas que actualmente padece nuestra sociedad.

Además de Arnulfo, hemos tenido otros políticos carismáticos, destacándose Omar Torrijos y Ricardo Martinelli. A pesar de las arbitrariedades de Omar y su dictadura militar, un simple plumazo al firmar el Tratado Torrijos-Carter valió para asegurarle un sitio dentro de la memoria histórica nacional. Igualmente, la construcción del Metro y muchas obras gigantescas en solo cinco años de Gobierno dan fe de que, si Martinelli logra correr en las próximas elecciones, contra todo pronóstico y posibilidades, ganaría por una milla.

Es importante resaltar que el carisma no lo es todo. Muchos de nuestros políticos carismáticos carecen de compromiso y visión para convertir a Panamá en un país desarrollado. Con demasiada frecuencia confunden el carisma con la demagogia y como resultado observamos un aprovechamiento descontrolado del servicio público, un culto a la propia imagen y un abandono total a los principios democráticos. No me equivocaría al señalar que, desde Amador Guerrero hasta Cortizo Cohen, son contados con los dedos de una mano, los panameños que de verdad escogieron una carrera en la política y lograron un carisma similar al que se refería San Pablo. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, pero cuando el metal es opaco y se frota con esmero, puede brillar como si fuera oro puro. Por eso, solo cuando los políticos aspiran a trabajar con honestidad y dedicar su tiempo para beneficio del país, harán de la política un acto carismático. Mientras tanto, seguirán siendo unos vulgares demagogos.

Empresario