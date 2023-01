Que retumbe esa voz en el universo

Demasiadas veces después de los aportes que notables ciudadanos le han dado a la sociedad en diversos espacios y quehaceres, de cierta forma pasan al olvido sin que se les reconozca debidamente. A inicio de la pandemia, cuando pensaba que el COVID-19 nos iría matando irremediablemente y que el mundo estaba por acabarse, aproveché el tiempo que tenía de más (o el que me quedaba) para escribir. Era poco tiempo antes de la muerte o en todo caso mucho más de lo que acostumbro a tener normalmente debido a las obligaciones cotidianas. Si desaparecía, alguien podía reconstruir algo de mí con un poco más de evidencias de las cosas que me moldearon a lo largo de los años y que sin ellas, no sería la persona que soy hoy.

Para calmar las angustias y las inquietudes que provocaba la incertidumbre, el primer trabajo que escribí se titula: “Los Combos Nacionales – Relatos de un tiempo que marcó la memoria”. Narra una época de influencia musical que considero popularmente revolucionaria y que transformó la sociedad de entonces con nuevas propuestas musicales desde el corazón de los barrios panameños.

Las clasificaciones de género se las dejo a los expertos en esas cosas de la fusión de jazz, R&B, cumbia, Soul, típico, etc. De eso no sé nada. Lo que sí sé, es que marcó la psique de mi generación de entre la década de 1960 y 1980 hasta que desaparecieron esos grupos musicales. Produce recuerdos imborrables, tristezas, alegrías y mucha nostalgia por un tiempo que pasó. En el mencionado texto, hice clasificaciones a mi antojo de cuáles creo que eran los mejores combos y de cuáles eran los mejores cantantes de esos combos.

El escrito también fue con la intención de exponer y opinar sobre los aportes de estos grupos y cantantes en el marco de un reconocimiento que la Asamblea Nacional le había hecho en el 2019 al cantante Arcadio Molinar celebrando sus méritos, pero al margen de los aportes de otros. Estimé, con o sin razón, que Daniel Bulgin, del combo Los Soul Fantastics, era el mejor cantante de entre todos los grupos, seguido de Jaime Murrel (Q. E. P. D.) de Los Mozambiques y Skorpio, Joe Clark de Los Silvertones, Toribio Samuels de los Exciters y Ernie King (Cabir) de los Festivals.

Los Soul Fantastics eran parte de un circuito de varios combos que alternaban la misma noche en varios centros nocturnos de la ciudad y alrededores, particularmente durante los fines de semana. Era normal que las asociaciones de graduandos de los colegios, por ejemplo, realizaran bailes de tres combos por un dólar la misma noche en el Jardín Cosita Buena, en el Bohío Agewood o en el Jardín Orgullo de Azuero.

Cuando tenía como 13 o 14 años, Los Soul Fantastics ensayaban algunas tardes durante el verano en la casa de la familia Taylor a unas tres casas de la mía, entre la calle 7ª y la avenida 1ª de Parque Lefevre. Delio Taylor era el guitarrista principal del grupo, compañero de colegio de mi hermano Rey. También, durante algunas noches, con la gallada, me colaba a ver los ensayos en un local que tenía la agrupación detrás del Teatro Rio. Muchos años después, desaparecido el Combo, Daniel Bulgin cantaba con otro grupo en el Bar El Mai-Tai en la azotea del hotel Soloy en la avenida Perú.

En ese texto de 17 páginas, sobre Los Soul Fantastics y Bulgin escribí: La pieza “Mujer” fue interpretada por esa insuperable y poderosa voz de Daniel Bulgin y fue un éxito clave de la época y que abrió caminos de popularidad al grupo. Subrayo la vigorosa voz de Bulgin y verlo cantar en sus ensayos o en presentaciones públicas, uno se da cuenta del poco esfuerzo por alcanzar las poderosas notas que el tono de su voz lograba. Esto se aprecia en la mayoría de las producciones del grupo. Las Baladas “Regresarás” o “Amor” son muestras de su melodiosa y corpulenta entrega vocal, muy a pesar de la poca calidad de las grabaciones y de la tecnología de la época.

Los diarios anunciaron el fallecimiento de Daniel Bulgin el viernes 20 de enero de 2023 y como si fuera un familiar cercano, me ha deprimido un tanto su partida. Circulé una versión de este escrito en las redes sociales horas después de la noticia. Al pie de la nota periodística, varias personas, antes de expresar sus pésames y comentarios sobre este formidable cantante, aclaraban con la frase “para conocedores”. Tal vez las últimas dos generaciones no lo conocieron, pero el tiempo que ocupó desde la creación musical y artística, sin menospreciar, creo que fue superior a sus contemporáneos y propuestas posteriores.

Celebro con gratitud haber vivido de cerca y de ser testigo de los brillos melodiosos de un artista que marca en mí una época muy especial. Que retumbe esa voz en el universo para siempre.

Comunicador social.