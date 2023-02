¿Qué pasaría si estalla la Tercera Guerra Mundial?

El momento en que comience una guerra nuclear, al que denominaremos el momento cero, ocurrirá cuando un país lance un cohete con cabezas nucleares hacia otro país, claro está, seguido de un número plural de similares cohetes dirigidos a lo que el país atacante considere blancos estratégicos en el país atacado y en otros países.

Transcurridos unos minutos después del despegue del primer cohete, el país atacado lanzará en respuesta y represalia sus propios cohetes en dirección al país atacante y a otros blancos que considere estratégicos en otros países.

Una vez ocurrido lo anterior, tenemos el inicio de la tercera guerra mundial sin posibilidades de dar marcha atrás.

Para este artículo no importa cuál país lance el primer cohete, eso sencillamente no es importante.

Lo primero que hay que observar es que todos los países que quedarán involucrados y afectados están en el hemisferio norte del planeta: Canadá, EUA, Reino Unido, Rusia, todos los países de Europa por su cercanía a Rusia y a la actual zona de conflicto Rusia-Ucrania, China, Corea del Norte, además de otros países, que, por su cercanía con los lugares de impacto, sufrirán consecuencias inmediatas, como el norte de México, India, Corea del Sur, Japón, los países de Medio Oriente, etc. Países que no tengan la intención de participar directamente en un conflicto como el que estamos mencionando de todas maneras quedarán metidos en la tercera guerra mundial.

Al cabo de varias horas, a partir del momento cero, ocurrirán impactos nucleares a lo largo del hemisferio norte, pulverizando todo en un radio de kilómetros a partir del lugar de impacto y aquí tenemos que hacer una explicación. Las consecuencias de un impacto dependen de la distancia al lugar de impacto, las cabezas nucleares están programadas para estallar a una altura determinada sobre las ciudades, con el fin de que se cause la mayor destrucción posible, hay una zona de pulverización total y a medida que se aleje la distancia de la zona de impacto, las pérdidas humanas inmediatas son ocasionadas por quemaduras producidas por la onda/ola expansiva y por la destrucción de los edificios, después sigue una zona donde las pérdidas humanas son producidas por quemaduras por radiación y a partir de ahí, para los que sobrevivan no vale la pena sobrevivir. Todo esto ocurrirá en el hemisferio norte del planeta donde no quedará nada, salvo los gobernantes que estarán a salvo en sus refugios antiatómicos, pero cuando salgan sencillamente no encontrarán nada.

Es difícil determinar las consecuencias en los países que estén en la cercanía del paralelo denominado Trópico de Cáncer, pero las consecuencias directas irán disminuyendo en la medida en que estén al sur en dirección al paralelo cero denominado el Ecuador.

Los países de Suramérica, África Sub-Sahariana, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Polinesia, no experimentarán consecuencias inmediatas de destrucción ni pérdidas de vidas humanas, pero experimentarán lo que se denomina “Invierno Nuclear”, que explicaremos a continuación.

En el momento de las explosiones nucleares que ocurrirán en el hemisferio norte del planeta, cantidades de polvo y cenizas radiactivas subirán a la atmósfera impulsadas por el calor generado, esto podemos verlo en los clásicos videos donde se genera el hongo atómico. Pues bien, dependiendo de las condiciones atmosféricas y las corrientes de viento, este polvo y cenizas comenzarán a caer en los países que inicialmente se salvaron de la destrucción y en diferentes medidas, esto es, en unos caerá, en otros un poco y en otros no.

En caso de que en una localidad comience a caer cenizas radioactivas, se salvarán los seres humanos que no salgan de sus casas; en las ciudades, si hay suerte de que llueva, el agua arrastrará las cenizas por los sistemas de alcantarillados, pero desgraciadamente contaminarán los lugares donde desemboquen.

Hasta aquí hemos analizado el aspecto sobre destrucción y pérdidas de vidas humanas, ni siquiera vamos a mencionar los imprevisibles cambios climáticos que van a ocurrir y tampoco vamos a analizar si el estallido de más de 11 000 ojivas nucleares, ocurriendo en unas cuantas horas en el hemisferio norte, afecten los movimientos de rotación, traslación y el bamboleo de los polos del planeta.

Veamos este importante aspecto que sigue.

En EUA, en las primeras horas a partir del momento cero, ocurrirán impactos en Manhattan, hogar de los principales bancos del mundo y en las ciudades más importantes, no quedará nada y en ese momento el dólar tendrá el mismo valor que una hoja de papel en blanco.

Pero, adelantándonos a los entusiastas antinorteamericanos, igual pasará con el rublo, la moneda de Rusia, igual cantidad de impactos pulverizarán Moscú y las ciudades que se consideren estratégicas.

Igual pasará con el yuan, la moneda de China, con la moneda de Taiwán, con la moneda del Japón, con la moneda de las dos Coreas y así sucesivamente.

Y aquí viene lo interesante: no habrá consecuencias financieras para los países del hemisferio sur del planeta que tengan moneda propia, Banco Central propio, que produzcan todo lo que consumen y consuman todo lo que producen; el único problema inmediato que van a tener es que no van a tener a nadie a quien exportar sus productos.

Debemos señalar que seres humanos que se autoerigieron como los líderes de las principales potencias, en el juego que tienen, denominado GEOPOLÍTICA, desde tiempos históricos, han ocasionado los conflictos mundiales, pero que los mismos han ocurrido en el hemisferio norte. Ejemplos: ¿Dónde ocurrió la Primera Guerra Mundial? ¿Qué países estuvieron involucrados? ¿Dónde ocurrió la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué países estuvieron involucrados? ¿En qué lugares están ocurriendo actualmente conflictos? ¿Quiénes están involucrados? En todos los casos los involucrados son los mismos.

Después de la tercera guerra nuclear, un país se constituirá como potencia mundial: Brasil, el gigante dormido, y detrás estarán Argentina, Australia y Colombia como países emergiendo exitosamente.

(*) Ingeniero industrial, banquero jubilado y retirado.