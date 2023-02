A los defensores de la libertad

“¡Panamá está en peligro!”, exclaman hoy sus defensores, pero ¿dónde se metieron cuando todo esto empezó? Hay que ser muy ingenuos para creer que el ataque a la libertad es algo reciente. Lamentablemente, esos grupos, fundaciones, organizaciones y asociaciones civiles que llevan como bandera la libertad, parece que se hicieron de la vista gorda durante todos estos años. ¿Ingenuidad?, ¿intereses? o ¿complicidad? Tal vez nunca lo sepamos.

Llevar la libertad en un nombre o como bandera, no los convierte en férreos defensores de la libertad por sí solos. La libertad se debe defender en todo lugar y momentos, sin importar si afecta o incomoda a algunos. La defensa de la libertad no depende de si atenta contra mis privilegios o beneficios, y mucho menos es selectiva a la hora de decir cuándo debo defenderla o no. Todo aquel que se llama defensor de la libertad está consciente del costo que representa, llegando incluso a defenderse con la vida.

A todos los pseudodefensores de la libertad, les pregunto nuevamente ¿dónde se metieron durante el 2020 – 2021? Sin duda los ataques recientes a la libertad de expresión deben preocuparnos, pero ¿por qué ahora sí y hace tres años no? ¿Acaso los ataques de hoy contra la libertad de expresión han sido peores que los ataques vividos a las libertades individuales unos años atrás? ¿O fue que todo estuvo de maravilla durante el 2020 – 2021? A los que hoy gritan “¡Defendamos la libertad!”, nunca los vi hacer lo mismo anteriormente, solo hubo silencio. ¿Será que no estaban dispuestos a incomodar a allegados, amigos? La libertad conlleva una responsabilidad, un costo que muy pocos están dispuestos a pagar, eso quedó claro desde hace mucho tiempo en este país.

Hoy estos pseudodefensores de la libertad están usando una frase de Voltaire que dice “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”. Parece que esta misma frase no aplica para la defensa de las libertades individuales o cuando atentan contra sus intereses y privilegios. El 2020 la libertad individual fue atacada como desde hace tiempo no se vivía en Panamá. El abuso de poder y el poder ilimitado del Estado estuvo a la orden de día, pero no vi a ninguno de los que hoy gritan “¡Libertad!” defenderla en aquel momento tan importante y fundamental.

Cuando debían colocarse la armadura y batallar contra el enemigo de las libertades individuales, como lo es el poder absoluto, el monopolio de la violencia y la coacción, no mostraron rasgos de valentía para defender lo más preciado del ser humano, como es su libertad. Lo único que se escuchó fue silencio. Llegando incluso algunos de estos pseudodefensores a volverse cómplices del enemigo, tal vez, por pensar que, si se quedaban callados, el enemigo no tomaría represalias, quizás fue por defender sus intereses o simplemente porque carecen de lo que se necesita para defender la libertad: PRINCIPIOS.

Defender la libertad no es defender “MI” libertad, es defender la de todos y con mayor fuerza cuando se trata de la libertad, propiedad y vida de otros. “Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, así fue como hizo con aquellos defensores que prefirieron financiar y apoyar la violación de libertades de terceros. Si no recuerda, no se preocupe, aquí les dejo un par de consignas: “quédate en casa”, “el virus lo paras tú”, “la salud vale más que la economía”, “el bien común está por encima del individuo”. Esos mismos que sufren de síndrome de Estocolmo y olvidaron cómo atacaron a todo el que defendía la libertad, parece que en ese momento Voltaire no era el indicado para colocar en sus perfiles y sus notas dentro de sus fundaciones, organizaciones y medios de comunicación. Hoy esos mismos son los que gritan “¡Defendamos la libertad!”.

Defensores de la libertad son todos aquellos que se mantuvieron firmes a sus principios e ideas, que, pese a los ataques contra su libertad de pensar, su propiedad, su cuerpo y sus principios, nunca se rindieron ni cedieron por la presión social ni traicionaron sus ideales. Pese a los constantes ataques, burlas, discriminación, mantuvieron la bandera de la libertad arriba, defendiendo la libertad, incluso de aquellos que les atacaban.

La libertad conlleva cargar un gran peso, conlleva una responsabilidad que todo aquel que carezca de principios e ideales fuertes y claros no podrá soportar. No cualquiera puede tolerar ser aislado, discriminado, segregado o tratado como un loco, no cualquiera soporta la presión de las masas y navega en contra. Defender la libertad de otros, sabiendo que no estás de acuerdo con esa persona, es algo que muy pocos pueden soportar.

La libertad no es una carta o un escudo que se usa según mis intereses. La libertad nunca puede ser usada como escudo para atacar, denigrar, extorsionar o atacar la integridad y la vida de las personas. La libertad nunca debe ser usada para defender privilegios y nunca debe ser callada para no incomodar a voluntades o deseos de organizaciones, Gobiernos o individuos. Todo aquel que prostituya la libertad para su conveniencia, no es más que un dictador que la usa como medio para obtener el poder.

Economista