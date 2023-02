Repensando la creación literaria

No sé si se dieron cuenta, pero en noviembre pasado, la empresa de Inteligencia Artificial IA -OpenAI- lanzó el sistema gratuito ChatGPT que Laura Muriel en su blog en el portar domestika.org describe así: “De posibilidades casi infinitas y aplicables a muchas labores o actividades humanas y creativas, hasta ahora era una tecnología que no estaba al alcance de la mayoría de los usuarios. (…). Las funciones completas de ChatGPT todavía no han sido descubiertas. El motivo es que en parte depende del ingenio de las personas que interactúan con ella. (...) es capaz de generar textos, resúmenes (…). También puede escribir artículos o resúmenes de un número concreto de caracteres. Incluso puedes pedir que escriba esos textos de una manera determinada”.

La semana pasada Google lanzó su sistema de IA de búsqueda y redacción de textos llamado BARD, que, en sus primeras 24 horas, por errores cometido por el programa, causó una pérdida de 100 mil millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York a su empresa madre META. Pero, como dicen los expertos, apenas estamos comenzando y de seguro bajo el mismo principio de “Inteligencia Artificial” con la ayuda de los programadores, los sistemas irán mejorando sus resultados.

En donde más preocupación ha causado la introducción de estos sistemas es en la Academia y en la comunidad educativa media y superior. Pero, igualmente, creo que se irán lanzando al público interesado programas de verificación del contenido de los proyectos de investigación entregados por los estudiantes para descartar el uso de sistemas como estos en la preparación de sus proyectos de investigación. Hoy en día, existen programas que son utilizados en muchos centros de enseñanza superior que pueden verificar si un estudiante ha plagiado un proyecto o texto.

En la medida en que investigadores vayan creando hipótesis y contenido sobre sus avances y descubrimientos en las áreas de las ciencias, los que trabajan para contrarrestar las amenazas a la vida en términos generales, los que estudian los retos del cambio climático y otros vaivenes de la Tierra, el sistema solar y el resto del universo, etc., sus, notas, trabajos escritos y otros contenidos científicos estarán de alguna manera resguardados y protegidos bajo los procesos de investigación y corroboración que ellos manejen.

Pero, a mi juicio, los espacios en donde tendremos que estar más vigilantes de que estos sistemas como Bard y ChatGPT no vayan contaminando artificialmente la presencia humana en el tiempo es en la creación literaria.

En 1999, finales del siglo XX y a la vez las postrimerías del milenio, la prestigiosa revista LIFE consideró la creación de los tipos de plomo que Johannes Gutenberg creó en 1448 como el número uno de los 100 inventos más significativos de esos mil años. Esto permitió masificar la impresión de textos y hacerlos más disponibles a círculos humanos más amplios. Sobre esto opiné que: “el mismo Gutenberg no tenía idea de que -literalmente- cambiaría el mundo de la manera en que lo ha hecho. Las infinitas posibilidades de que, como medio masivo de comunicación, sirva de vehículo para condicionar y jugar un papel principal de constantemente reordenar la conducta del homo sapiens a la hora de la configuración y reconfiguración de su realidad social y humana”.

Pero ante esa positiva realidad, se han dado actos negativos que han amenazado el valor y el reconocimiento de los aportes creativos de hombres y mujeres a lo largo de los tiempos. Confiados en un sistema de “respeto y honor” que debería prevalecer entre profesionales e intelectuales, el robo de ideas y el plagio ha ensalzado a los impostores y ha marcado entre paréntesis la labor de los que realmente hacen un esfuerzo por presentar un trabajo intelectual y creativo genuino.

A la sombra de Gutenberg, estas nuevas herramientas no prometen corregir esos males. En vez, lo que muy bien harán es que facilitarán la labor de los embusteros y falsificadores es la creación electrónica de material literario (poesía, cuento, novela, teatro, etc.), producido por estos programas de IA sin que podamos distinguir su autenticidad creativa. El ingenio creativo humano ya no será igual, hay que repensarlo. Además de escoger bien, por ejemplo, los temas que nos llaman la atención, igual tendremos que escoger con cuidado al escritor en que tenemos confianza de su integridad como creador literario.

Comunicador social.