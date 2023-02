Policía Nacional: ¿existe una pirámide de mando?

En este día que hago la reseña, un cajero de un banco al atenderme me pregunta: “Coronel, ¿hay hoy en su criterio una pirámide de mando en nuestra policía, ya que veo comisionados hasta cuidando una garita?”. Le dije con toda franqueza: “No existe tal pirámide; hay demasiados caciques y relativamente pocos indios”. Esa pregunta me la han hecho muchas veces y se la oigo comentar hasta a damas que no tienen mucha idea de las estructuras aludidas.

Quise hurgar en términos globales y particulares ¿cuál es hoy la estructura piramidal comparativa, por ejemplo, a la que conocí en la década de los años 70? Veamos algo técnico:

¿Qué es una pirámide a nivel geométrico? Definición: “Es un poliedro constituida por un polígono simple (llamado base) y triángulos que tienen un único lado que coincide con un lado del polígono base). ¿Y cómo define la geometría un cuadrado? Veamos: “Es una figura geométrica que pertenece a los paralelogramos, porque tiene cuatro lados que miden lo mismo y son paralelos de dos a dos”.

Para buscar una comparación aproximada y justa sobre la cúpula de mando de hoy en nuestra Policía Nacional, busqué el dato más aproximado de la población nacional en 1970. Nos arroja el resultado siguiente: la población nacional estaba por 1 519 286 nacionales. ¿Y nuestra población en el 2020? El dato de Estadística y Censo nos dice que teníamos 4 351 000 habitantes. La diferencia en ese medio siglo significa que tenemos aproximadamente en estas fechas 2 900 000 habitantes más. Es decir, casi el doble de crecimiento.

Bien, busco el dato del número de altos oficiales en la cúpula (oficiales superiores) y hasta el rango medio, de capitanes. Veamos: hoy hay aproximadamente 89 comisionados (equivalentes al rango de coroneles de ayer); 1585 subcomisionados (equivalentes al rango de tenientes coroneles de ayer, hasta 1990); hay 223 mayores (siguen siendo oficiales superiores), y la cifra de capitanes ronda los 651. En los 70 éramos unos 12 entre coroneles y tenientes coroneles, al menos hasta la muerte del general Torrijos.

Naturalmente, si hoy fuese yo un oficial policial activo, como todo ser humano, aspiraría a mejorar mi salario, mi estatus, mi importancia. Es ley natural. No obstante, nuestra Constitución nacional dice taxativamente “no habrá fueros ni privilegios” (creo que se refiere a todo nacional, que viste de civil, esté uniformado o desnudo en su ducha). Esto lo indicamos, sin ánimos de molestar, por las preguntas que se hacen muchos panameños, y, en particular, lo he escuchado dirigido a mi persona por médicos y profesores universitarios. Se refiere a salarios mensuales comparativos a uniformados y a ese tipo de profesionales. Tomemos en cuenta que un policía de cualquier rango se enfrenta -y mucho más en estos tiempos- a una delincuencia altamente peligrosa, bandas, criminales duchos, por lo cual diariamente exponen sus vidas. ¡Digno de tomar en cuenta!

No obstante, el precepto constitucional citado no desarrolla diferencias por riesgos laborales, ya que un médico podría aducir como sobrecargas el déficit de sueño por sus turnos nocturnos, la exposición diaria a bacterias y patógenos de los enfermos, o las contaminaciones llamadas nosocomiales, debido a proliferación de agentes patógenos en hospitales, problemas mundiales para esos profesionales. Creo que murieron más médicos que oficiales o agentes en el clímax de la pandemia. Un catedrático universitario podría aducir que sus estudios se han especializado con posgrados, maestrías o doctorados y que tienen serios desgastes en sus gargantas irritadas por las charlas diarias, etc. ¿No debemos analizar estos factores en profesionales liberales y en jefes y agentes de la Policía Nacional? Lo creemos justo y necesario, para acogernos además al espíritu constitucional.

- ¿Cuánto gana un catedrático universitario regular? El dato nos dice: $2800.00.

- ¿Cuánto gana un comisionado de la Policía; el informe nos dice: $6000?.

¿La diferencia entre ambos nacionales en sus cargos? La calculadora nos indica que el comisionado gana $2200.00 más que el catedrático universitario. ¿Salario de un subcomisionado? Referencia: $4500.00. ¿Y un mayor de la PN? Dato: $2119.00. ¿Si comparamos el rango y salario del último cargo con el de un médico interno, luego de sus intensos estudios en su facultad y prácticas hospitalarias? El médico -con el incremento reciente de un 30 %, gana hoy $1493.00. Si lo cotejamos en diferencia salarial con el mayor, ¿qué refleja la calculadora? Que el mayor obtiene $626.00 más que el galeno. ¡No nos vayamos a comisionados y subcomisionados!

Por más de 26 años, aparte de siete años intensos de cadete estudiante en el Perú, llevé con mucha satisfacción un uniforme, hasta mis actos suicidas de junio y julio de 1987. ¿En mi caso y el de muchos de mis colegas, el presidente Endara y su carnal Chinchorro Carles -en cuanto a mí- nuestra Ley Orgánica dictaminaba que “nos jubilábamos con el último salario”. En ese caso y por mi rango debía andar mi pensión por unos $2800?00; pero actuando retroactivamente -totalmente ilegal constitucionalmente- ese Gobierno posinvasión, en mi caso, me dejó una pensión de $1500.00, mochándome “for ever” mientras viva la suma de $1300.00 dólares. Pero, como decía nuestro difunto filósofo popular Domplín: “QUE NADIE LLORE”.

Abogado, coronel retirado.