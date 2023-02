Sentido común en tiempos de clientelismo

Frecuentemente se escucha, de boca de toda clase de opinadores de cámaras y de cafés, que la gente de los barrios más empobrecidos, de los campos más pauperizados, son los más asiduos practicantes de las conductas clientelistas que llevan a gente corrupta a ocupar los escaños de los aparatos legislativos y de los Gobiernos cada torneo electoral.

Más de una vez hemos reparado en el hecho de que el fenómeno llamado “clientelismo” es sociológico y de paso, histórico. Este, se hace hecho social no por azar, no por nacerse en los barrios empobrecidos o por mera personalidad perversa de los individuos. Ocurre gracias al encuentro de dos condiciones. Por un lado, la emergencia de necesidades no satisfechas en una determinada sociedad; necesidades que pueden ser reales o artificiales. Artificiales, como la necesidad que impone el ánimo de lucro, de acumular riquezas y poder; lo mismo que de adquirir el último modelo de autos cuando el que se tiene en casa aún funciona debidamente. Necesidades reales, como la de acceso a la dotación de agua potable y energía eléctrica de manera permanentemente. Como la de contar con servicios de atención de salud y escolares de calidad o mínimamente, la necesidad de poder contar con un empleo digno.

Por otro lado, la condición de ser parte de una cultura individualista y utilitarista, cuyo sentido común avale entablar relaciones mercantiles que resulten en el beneficio de particulares, a costa de bienes que son comunes. Es patrimonio de quienes entablan relaciones mercantilistas destinadas a resolver sus “necesidades apremiantes” y estos pertenecen tanto a los estratos socioeconómicos acaudalados como a los estratos pauperizados y de niveles medios.

El rasgo histórico del clientelismo es que, en nuestro país, se instaura desde 1925 y no precisamente por las clases trabajadoras pauperizadas y menos, por originarios de los arrabales y campiña interiorana, sino por connotados miembros de las clases acaudaladas que hacían parte del Club Unión, siguiendo cierto “modus operandi” económico de los grupos potentados de las economías “desarrolladas”. En las fechas actuales, ya es parte del sentido común de la mayor parte de la población.

Ya es harto conocido que la apertura a la depredación minera con el presidente Pérez Balladares fue ampliada en las gestiones de Martinelli-Varela y pretende rematarse con el Gobierno del señor Cortizo y (su ungido) Gaby Carrizo, apoyado, electoralmente por el señor Pérez Balladares (¿coincidencia de intereses?). El hilo conductor en los distintos torneos electorales de estos Gobiernos es la relación de clientelismo entre estos representantes de las clases acaudaladas y los intereses mineros transnacionales. Les dejo la tarea de indagar cuántas acciones de las empresas mineras en Donoso, Veraguas y Tonosí han recibido estos prohombres que dicen haberse convertido en ricos por obra y arte de sus esfuerzos personales. En estas relaciones clientelistas de alto vuelo, no aparece ningún hijo de los arrabales ni comarca indígena o campesina.

Otro caso, muy reciente, es el proyecto de ley 620, que modifica régimen especial de zona libre de Colón y que ha estado denunciando públicamente la central de trabajadores llamada Convergencia Sindical. Este proyecto, establece un solo recargo de 25 % adicional por tiempo de trabajo extraordinario, cuando el Código de Trabajo considera recargos de 50 % (jornada mixta) y 75 % (jornada nocturna). Deja por fuera reglamentaciones establecidas para multar a las empresas por incumplimiento de las normativas laborales, la sindicalización libre y otras normas internacionales del trabajo, a las cuales Panamá está adherida y donde las autoridades gubernamentales no se cansan de decir -en cuanto foro internacional asisten- que respetan estos derechos laborales.

En realidad, se trata de un sentido común en los órganos del Estado, aunque impregnado en buena parte de nuestra sociedad en la que se considera pertinente facilitarle el asalto de los recursos laborales y naturales del país a los grandes capitales transnacionales y sus asociados locales. De paso, es cosa normal, que haya “algo pa' mí”. O sea, al final es una relación clientelista. Y ¿cuántos actores de las clases trabajadoras están en esta cesión de recursos nacionales para que lo exploten esos “inversionistas”? Ninguno.

Las clases pauperizadas solo entran en relaciones clientelistas cuando se riegan las migajas de los grandes clientelistas, en épocas electorales. Por lo tanto, desterrar el sentido común clientelista no comienza por estas clases sociales, sino por las que lo introdujeron a la vida nacional.

Sociólogo, catedrático investigador de la UP.