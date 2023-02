Lo que nos entrega el presente

El ser humano es el único animal capaz de ser racional, y racionalmente consciente. Todo lo cual, le da cierto “control adicional” sobre la realidad; pero muy poco. Este nivel de “consciencia”, al mismo tiempo lo presenta frente a su propia e ineludible muerte. Bajo semejante contraste, al ser lo suficientemente inteligente para entender la muerte y no poder evitarla, nace su peor y más profunda neurosis. La cual intenta calmar echando mano de su principal recurso, dicho sea de paso, el mismo que se la originó: “pensar”. Luego, asume que “pensando”, tendrá el control total de lo que le pasa. Pero, muchas veces, no puede más que solo “nombrar cosas”. Y de nombrar cosas que no puede cambiar, pasa a idealizarlas (ante la frustración de no poder cambiarlas) Hacerlo, nombrarlas e idealizarlas, le da la falsa percepción de que podrá predecirlas, tener mejor control, y sentirse menos inseguro. E inventa palabras, constructos románticos como: “el amor y la justicia”.

Si usted presta atención, notará que esas son dos de las quejas humanas predilectas, que no hay amor ni justicia... La “justicia” surge como concepto, principalmente para que podamos sobrevivirnos a nosotros mismos dentro de las agrupaciones sociales (que ancestralmente levantamos para sobrevivir al entorno). Creamos leyes y dogmas, más denominaciones, tan imperfectas y precarias como nosotros mismos. Pero, de allí a que las cosas “funcionen” tal y como las hemos idealizado… es muy poco probable. La justicia, el amor y todo lo demás, son expresiones que tan solo verbalizan los acontecimientos en función de “cómo quisiéramos que fueran”, pero no como son realmente. Los conceptos exaltados de amor y justicia, no tienen ni tendrán mayor fuerza ni valor al que nosotros como seres humanos les demos, cada día vivido, con nuestro propio esfuerzo.

Nos gusta contar y que nos cuenten historias que suenan bien, y nos duermen sobre la base falseada de que “somos especiales”. Sin embargo, no somos tan especiales como pensamos. ¿Será entonces, que tenemos que aprender a ser un poco más humildes como especie? Aunque, tampoco es un tema de virtudes y defectos, bondades y maldades. Pensándolo objetiva y racionalmente, entenderíamos que el bien y el mal también son constructos, meras ideas. Lo “bueno” y lo “malo” constituyen, en sí mismos, la percepción del resultado obtenido por una persona o grupo de ellas, con relación a cualquier evento que les afecte. Dicho de otra forma, si usted (o el grupo) recibió un beneficio directa o indirectamente, fue bueno para usted (o el grupo). Pero, si usted (o el grupo) recibió un daño directa o indirectamente, entonces fue malo para usted (o el grupo). Y si usted (o el grupo) recibió nada, pues, simplemente lo ignora.

Así somos, fuera de toda academia o formación, tan depredadores e interesados como proporcionalmente mortales. Por eso, inventamos historias, porque de otra forma, al ser conscientes de la realidad, muchas veces no podríamos soportar, ni siquiera, nuestra propia finitud. Dado que, en temas probabilísticos asociados a la supervivencia de las especies, la nuestra no es la más beneficiada. Aún así, seguimos siendo “el último modelo de la creación", y al mismo tiempo, paradójica y proporcionalmente frágiles de pensamiento, palabra obra u omisión.

En fin, la vida humana es tan efímera, que, en la mayoría de los casos, cualquier intento de perdurar en el tiempo se desvanece en lo que rueda una lágrima o se dibuja una sonrisa. Sin embargo, esa intrascendencia es la que hace tan especial, único y sublime cualquier fracción del momento presente. Así pues, la eternidad para el humano no se basa en la esperanza del futuro, ni mucho menos en el recuerdo del pasado, sino más bien, en lo que somos ahora (consciente y responsablemente) junto al sentimiento que nos entrega el presente con todas sus dudas, certezas, sufrimientos y alegrías.

Ingeniero en Sistemas.