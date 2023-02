Una generación que sigue perdida

Hace ya cien años desde que Stein y Hemingway decidieron ponerle nombre a toda una generación, cuando en las calles de París vivían envueltos en los intrincados pormenores literarios de su día a día. Por supuesto que eran otros tiempos, y de hecho tanto ha pasado que ya no queda ninguno de ellos vivo, el último murió en 2018. Pero hay algo de esa generación que aún está entre nosotros, sobre todo la sensación de desorientación que compartimos, que estoy seguro debe ser la misma que experimenta un sobreviviente de la guerra. El mundo es hoy, todavía, el mismo dilema incomprensible del que no tenemos control, y si lo vemos desde la esencia y no desde la perspectiva del cambio tecnológico, seguimos girando errantes y sin dirección en este enorme sinsentido cósmico que llamamos realidad.

Lo que nunca supieron Stein y Hemingway es que ese apodo no le caía bien solo a su generación, sino que también podía ser un nombre perfectamente adecuado para la especie completa, porque si algo tiene el ser humano es inconsistencia y contradicción. Es inherente. Es tal vez el eslabón perdido. El hombre tiene que ser una contradicción universal, y su creación tendría que ser evidentemente contradictoria.

En todo caso, es interesante descifrar cómo Hemingway y Stein pasaban sus tardes divagando entre cuentos, opiniones y críticas, y ostentando la compleja sutileza del artista importante, mientras compartían ciudad con otros grandes exponentes de la época. París era una fiesta es la demostración de que, a pesar de estar perdido y abandonado, el hombre siempre termina por encontrar el halo de luz que se cuela por la grieta y que ilumina la oscura cueva. A pesar de la guerra, de las contrariedades, y de las incontestables preguntas características de la existencia misma, cada nuevo día se empieza con la sólida esperanza del futuro deseo cumplido, ignorando lo que duele y festejando lo que regocija.

La generación perdida somos todos nosotros, que seguimos viviendo y sobreviviendo, con el mismo ímpetu de Adán y Eva, y con la misma nostalgia que Stein y Hemingway, yendo a cafés baratos con amigos para distraernos en conversaciones superfluas, disfrazando el tiempo con viajes e intercambios culturales, y mordiendo una que otra manzana de vez en cuando. Esperando que algún día, si se pudiera no muy lejano, dejemos de cargar con ese peso exagerado que nos ponen al cuello cuando nacemos.

