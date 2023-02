Torrijismo entumecido o perredismo oligarquizado (I)

Érase 1979, en los inicios del nuevo orden social conocido como neoliberal. El general Torrijos ya le había respondido con un rotundo NO a las primeras condicionalidades de la corporatocracia financiera representada por el FMI (Perkins, John, 2005. Confesiones de un sicario económico), quienes demandaban orientar el Estado hacia el desmantelamiento de los servicios sociales que ofrecía a la población y la entrega a grandes propietarios privados, entre otros activos: las empresas estatales y los servicios de la seguridad social rentables. En tal sentido, este líder de los tratados canaleros mostró su disposición contraria a la puesta en manos del gran capital privado los bienes y servicios del pueblo.

A contrapelo, en ese mismo año, los sectores de poder más conservadores habían obtenido su primer trofeo político en la embestida neoliberal. En efecto, la primera gran victoria del Neoliberalismo en Panamá no se dio con la vuelta al Estado en 1982 de los sectores conservadores oligárquicos que controlaban el poder antes de 1969; ni con las primeras privatizaciones que se dieron, impulsadas por estos sectores al alcanzar el ejercicio gubernamental. La primera piedra del edificio neoliberal, fue puesta en el sistema escolar público, paradójicamente, con la complicidad de sectores de las clases trabajadoras profesionales.

El modelo de sociedad neoliberal impulsado por los grandes capitales monopolistas ha requerido de una población cada vez más despolitizada, menos crítica en sus razonamientos y conductas. Solo necesita técnicos vacíos de este pensamiento crítico y tecnócratas -los que en la teoría de la planificación se les diría, los que planifican desde arriba- y en el caso panameño, además, no requiere de muchos técnicos, por lo que mejor resultaba -y es lo que ha ocurrido- no permitir que un sistema escolar los formara en gran escala; la reforma educativa de ese momento hubiera trastocado este modelo de acumulación privada excluyente e inequitativo, razón suficiente para aniquilarla.

Sin embargo, esta embestida neoliberal que encontró terreno fértil en el sector educativo también suponía la desaparición eventual en 1980 de un servicio vital para las madres y familias trabajadoras: Los Centros de Orientación Infantil (COI) y posteriormente, Familiar (COIF).

La trama aquí fue otra, aún recuerdo la masiva manifestación de los que tenían niños/as en tales unidades junto a quienes teníamos la convicción de que desnaturalizar los COI sería otro paso para profundizar el desmantelamiento del “Estado de bienestar” que se había construido en la década anterior.

Ahora bien, cabe reconocer que la movilización popular tuvo impulso importante de los organismos de carácter popular (asociaciones de empleados públicos, grupos de padres de familia de los COI, sindicatos de las centrales obreras que no fueron complacientes con la embestida neoliberal y organizaciones de base favorables al Gobierno, entre otros), de tal manera que se erigió en una de las primeras batallas perdidas por los agentes del modelo neoliberal en Panamá. Muchos, hoy no tienen la menor sospecha de por qué organismos de educación preescolar, como los COIF, no están bajo la tutela directa del Meduca y de que puedan estar teniendo, en plena era del neoliberalismo, estos servicios que encontramos en diversas instituciones públicas y municipales.

Caben aquí algunas enseñanzas histórico-políticas que pueden extraerse de esta experiencia; por razones de espacio nos limitaremos a señalar una. Se trata del manejo de la relación Pueblo-Estado del general Torrijos; en esta ocasión, se puso en evidencia que no restringía la movilización social de sus bases de apoyo en la defensa de las reivindicaciones de estas.

Esto no es lo que caracteriza al PRD pos-Torrijos, lo que coloca a este partido en el mismo plano del resto de los partidos políticos controlados por la oligarquía. Estos, cuando están en ejercicio de gobierno, no admiten que existan movilizaciones de sus propias bases de apoyo hacia propósitos propios, que sean discordantes con el discurso y política de sus élites, su desconfianza hacia los sectores populares, caracteriza su conservadurismo en la práctica. Esto marca la diferencia entre el liderazgo torrijista y la conducción del PRD actual; su composición de clase corresponde a quienes representan los intereses del gran capital -Transnacional minera, banqueros y oligopolios que domina en el país-, mas no del interés que obedece al Bien Común. En esto, no hay diferencia con el resto de los partidos tradicionales y otros que tienen el apoyo de los grandes poderes para que entren a la palestra política como nuevas alternativas.

Sociólogo, catedrático investigador, UP.