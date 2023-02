Chatarra y comida

La comida no es chatarra y la chatarra no es comida. La comida es el combustible natural que nuestro cuerpo necesita para funcionar, el material de construcción para las células, la fuente para el crecimiento de los niños que amamos y para la reposición que un cuerpo adulto requiere diariamente. La comida es lo que necesitan cientos de millones de células e innumerables compuestos esenciales, desde enzimas hasta hormonas.

En consecuencia, en nuestros cuerpos la chatarra es inadmisible, o por lo menos debería serlo. De hecho, en la lamentable canasta básica típica panameña, la chatarra tiene el verdadero caché de un grupo de alimentos propio. Un estudio publicado en 2012 reveló que casi la mitad de todas las calorías en las dietas de los adultos panameños provienen de lo que comúnmente se reconoce como “comida chatarra”. Y una investigación en 2022 del Movimiento de Alimentación Saludable demostró que para nuestros niños en edad escolar, la chatarra representa más de dos tercios de todas las calorías.

Peor aún, la chatarra no es simplemente un grupo de alimentos disfuncionales; son oleadas sucesivas de grupos de alimentos, que responden a los caprichos de la moda dietética, la moda pasajera y la búsqueda incesante de chivos expiatorios. En el momento que le damos a la industria alimentaria una fijación de nutrientes (baja en grasas, baja en carbohidratos, con bajo índice glucémico, sin gluten, sin lectina, sin cafeína), enseguida ellos nos brindan amablemente un nuevo inventario de comida chatarra ajustado en consecuencia.

El tema del momento es un debate publicado en 2021 en el American Journal of Clinical Nutrition, que presenta argumentos a favor y en contra de la utilidad de definir “alimentos ultraprocesados”. A favor está la Clasificación NOVA que define los grados de procesamiento y establece una definición estandarizada para alimentos “ultraprocesados”, también conocida como “chatarras”.

Existen pruebas contundentes que demuestran que el ultraprocesamiento de los alimentos contribuye directamente a comer en exceso y al aumento de peso, incluso cuando los alimentos y los nutrientes son los mismos. Nadie mejor que Michael Moss para señalar que “esto no es una consecuencia no deseada del procesamiento extremo; es la intención misma de ello”.

Esta industria que fabrica y distribuye chatarra, donde debería estar la comida, ha causado, durante mucho tiempo, daño en forma de enfermedades cardiometabólicas, obesidad y cáncer.

Por supuesto, es cierto, como dicen los voceros de la industria, que no todo el procesamiento es malo. Cocinar es procesar; congelar es procesar; como lo es la deshidratación que nos da los higos secos, las pasas, o las lentejas y los frijoles embolsados listos para cocinar. Hornear cualquier pan o pasta integral es un procesamiento aún más extenso.

Pero decir que no podemos definir las desventajas de la comida chatarra ultraprocesada, porque no todo el procesamiento es malo, es como decir que no podemos protestar cuando nos golpean en la cara porque no todos los movimientos de los brazos son malos. O que no podemos impedir la compra de rifles semiautomáticos de alta capacidad y tipo militar por parte de adolescentes sociópatas por temor a violar los derechos inalienables de algún amable cazador de ardillas.

Para los que defienden la libertad de movimientos de nuestros brazos o el derecho a portar armas y muchas otras cosas más, les recuerdo que para todo en la vida se debe trazar una línea en algún lugar para distinguir lo inaceptable de lo aceptable. La Clasificación NOVA nos ha dado el poder con los medios estandarizados para dibujar esa línea.

Es de destacar que hace mucho tiempo que se utilizan medios más simples para aproximar esa línea. Hace años existió un programa de alfabetización de etiquetas de alimentos para niños en edad escolar primaria, llamado “Detectives de nutrición”, muy exitoso por cierto. Nuestro ancestro rudimentario de NOVA sonaba así: cuanto más corta sea la lista de ingredientes, mejor. Esa regla simple, aunque imperfecta, es notablemente confiable y robusta en su aplicación. Démosle una oportunidad.

Entonces, las cartas están sobre la mesa y están en juego. Lo principal es que ahora mismo no podemos distinguir la chatarra de la comida con una escala objetiva, como decir que no podemos distinguir las armas a las que los derechos razonables dan derecho a las personas y las armas a las que no.

La chatarra no es comida, y la comida no es chatarra. Estoy a favor de una propuesta de etiquetado como la Clasificación NOVA, y en defensa de hacer la diferencia para mejorar la salud de las personas y el planeta por igual.

Empresario