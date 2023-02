Partes de guerra III: un año después

Los primeros dos partes de guerra fueron publicados hace un año, al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. El primero titulado: “Partes de Guerra: la desinformación”, publicado el 7 de marzo de 2022, relataba que a escasas dos semanas de haber comenzado la invasión, se había dado un evento que “… ha destruido grandes e importantes estructuras físicas en las más importantes ciudades de ese país. Un conflicto que ya afecta la vida de millones de ciudadanos... Que ya ha cobrado un sinnúmero de vidas... que amenaza la paz del mundo. Esa información, en términos generales, es correcta y puntual. Con lo que hay que tener cuidado es con las narrativas de apoyo y sus ulteriores objetivos”.

Una semana después, el 14 de marzo de 2022, en “Partes de guerra II: desfigurando los hechos”, señalaba que “No hay información de valor que se pueda analizar desde el lado ruso por las medidas de censura que ha impuesto el Gobierno de Vladimir Putin. Y del lado ucraniano, tampoco. Lo que se informa, en términos generales, es para crear empatía y apoyo a la causa de ambos lados; narrativas emocionales de individuos o situaciones puntuales que, si exploramos otros eventos de guerra en el pasado, se pueden encontrar similitudes para los mismos fines: la propaganda”.

Cité un escrito de Jonathan Mahler en el New York Times de octubre de 2015, en donde señalaba que: “La historia estadounidense está llena de historias de guerra que posteriormente se desmoronaron. Considere las afirmaciones falsas de la administración Bush sobre el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. O el ataque imaginario a un barco estadounidense en el Golfo de Tonkin. Durante Bahía de Cochinos, (…). Más recientemente, el ejército informó que el exjugador de la NFL, Pat Tillman, fue asesinado por fuego enemigo, en lugar de reconocer que un ametrallador de su propia unidad le disparó accidentalmente en la cabeza”.

A un año del inicio de este conflicto, las destrucciones son incalculables desde todo punto de vista y las muertes inimaginables desde la única perspectiva posible: que el ser humano todavía, en pleno siglo XXI, es capaz de tanta muerte y destrucción a gente inocente, como tú y como yo, que vamos y venimos todos los días con la sola razón de vivir en paz y tranquilidad.

Pero eso no es posible cuando el contexto ha ido cambiando y la guerra no solo es en el terreno bélico, sino que su efecto más amplio ha causado escenarios calculados de maniobra estratégica entre las potencias que ven en el conflicto posibilidades de expansión y de influencias geopolíticas.

Es así como, luego de los primeros bombazos y viendo que el conflicto ganaba semanas y más semanas, los más importantes medios tradicionales y los digitales más reconocidos algunos independientes o “influenciadores” se trasladaron al escenario del conflicto para seguir dándole forma interesada al conflicto. Otros aventureros reportaban para ganar “likes”. Estos últimos, sin saberlo en muchas casos, al servicio gratuito de los intereses creados.

En Partes de Guerra II, sobre el cuidadoso tema de la desinformación, advertía desde ese momento que: “Si no sabes quién eres en un proceso tan calculado en la dinámica desinformativa de la guerra, lo más probable es que llegues a ser lo que otro quiere que seas. Un reproductor de la desinformación al servicio de los poderes para ganar terreno en las mentes poco reflexivas. Reenvíes a través de las redes sociales información que no has validado de fuentes desconocidas y poco objetivas”.

Después de un año de guerra, dice el colega Roberto Montañez que: “La Prensa no da un espacio a la negociación”. La desinformación es innegable y a estas alturas, alrededor del mundo, muchos no estiman la magnitud del conflicto; lo global de la guerra. Lo peligroso para todos. Montañez señala que: “Como país amante de la paz, debemos abogar por la negociación entre las partes. Sin apoyar iniciativas venenosas que lleven más gasolina a ese fuego. Pues no debe descartarse que una escalada del conflicto se recurra a las armas nucleares con consecuencias imprevisibles para la humanidad”. Al no darle espacios de negociación y maniobra a la diplomacia, entre los analistas y pensadores más sensatos, ese fuego nuclear nos alcanzará en la distracción sistematizada y acabará con la existencia de todos.

Comunicador social.