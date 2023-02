Que viva la diferencia

Pedrito y Ana son amigos. Se conocen de la escuela. Son diferentes y lo saben, pero eso no les ha impedido desarrollar una buena amistad. Hay cosas que Pedrito puede hacer fácilmente, pero que a Ana le cuestan un gran esfuerzo. De la misma manera, hay algunas cosas que a Pedrito le resultan muy difíciles, pero que Ana parece poder resolver con los ojos cerrados. Les gusta estudiar juntos porque ambos se benefician de lo que su amigo puede aportar. Tienen habilidades diferentes, y eso está bien. Sus cuerpos son diferentes, ergo, sus capacidades no pueden ser iguales.

Sería absurdo pensar que Ana pudiese vencer a Pedrito en una carrera de velocidad. Pedrito es más alto, con una capacidad muscular mayor. No obstante, en una distancia más larga, resultaría probable que Ana lo venciera. Al ser más pequeña, su cuerpo es más ligero. Si bien la potencia muscular de Pedrito es mayor que la de Ana, los músculos de Ana tienden a cansarse menos que los de Pedrito, a causa de las hormonas que ella produce (Ref. Deaner, R, O et al. (2015). “Men Are More Likely Than Women to Slow in Marathon”). Este es un ejemplo sencillo, que deja en evidencia la falacia de la igualdad. Por el simple hecho de que alguien opine distinto, no se puede correr a darle la razón. La verdad es la verdad. Punto.

Vivimos épocas turbias. No hay claridad en nada de lo que se dice, precisamente porque hemos permitido que aquellos cuyos intereses son equiparar mentiras y conceptos falsos, con la verdad se salgan con la suya.

Tenemos la obligación de reconocer nuestras capacidades, así como nuestras limitaciones.

A veces, podemos tener un gusto por algo que claramente no se ajusta a nuestras capacidades. Yo soy bajo de estatura, pero me gusta el “basketball”. Tengo amigos muy altos con quienes he jugado, cuidándome de no acercarme al área pintada. Con esos amigos, mi juego se limita a estar fuera de la pintura, a afinar la puntería y tirar de lejos. La opción de acercarme a la canasta trae la muy alta probabilidad de que me estampen como un clavo al tabloncillo, con todo y pelota. Pero lo sé, y lo evito, pudiendo disfrutar del juego, dentro de mis posibilidades. Desde temprana edad aprendí que, si quería jugar con gente más alta que yo, debía esforzarme el doble, y no solo físicamente, sino mentalmente. Competir hombro a hombro con alguien que me supera en tamaño, es perder el tiempo. Por eso, debía desarrollar otras habilidades que suplieran mis carencias. Ser más rápido, más hábil, adivinar el próximo movimiento. En aquel tiempo no entregaban trofeos “por participar”, así que, o lo hacías bien, o te buscabas otra manera de entretenerte.

Hoy hemos suavizado todo. Al niño con sobrepeso le dan una medalla por ir a una competencia en natación, sin haber practicado ya que solo fue el día del evento. Su mayor logro fue no ahogarse. Al chaparro, como yo, le aceptan en la liga de “basketball” del colegio, porque si no lo hacen, sus padres se quejan. Dirán que no hay inclusión y que todos debemos tener las mismas oportunidades. “¡Equivocación, equivocación!”, recordando los juegos de mi infancia.

Las oportunidades se ganan, no se regalan. La inclusión es un término manejado de manera política, que no es más que decir que todos tienen derechos, aunque no sea así. Inclusión debería ser un término ligado a justicia. En cambio, lo han pervertido, creando un mamotreto lingüístico, según el cual Usain Bolt tendría que competir conmigo en un evento olímpico de pista y campo, sin importar que tengamos edades y capacidades atléticas diferentes. Al final de esa utópica masacre deportiva, vendría lo realmente absurdo: nos darían el mismo premio a ambos. Falacia de la igualdad en toda su expresión. No somos iguales. Eso no sería justo conmigo, pero sería incluso más injusto para Usain Bolt.

Todos tenemos habilidades. Pero no todos tenemos las mismas habilidades. Ahí recae la responsabilidad de padres, profesores y de los propios individuos.

En tiempos de elección, los políticos nos venden otra versión de la falsa inclusión, mostrando uno de los muchos rostros de la falacia de la igualdad.

Ahora somos “el Pueblo” que tiene el poder de elegir. Todos, incluso ellos, valemos lo mismo ahora: un voto.

¿Dónde está la falsa inclusión y la falacia de la igualdad en esto? En la manera en que usan su discurso.

-“¡Ahora sí viene el cambio!”- Caramba. En términos mecánicos, debemos estar hablando de una caja de transmisión Fuller, porque esto ha sido cambio y cambio, pero todo igual.

-“¡A todos nos irá mejor, y todos tendremos billete!”- La frase está incompleta y es mentira. La real es “a todos los míos les irá mejor, y solo nosotros tendremos billete”.

No somos iguales. La belleza de la sociedad recae en lo heterogénea que pueda llegar a ser, con individuos que aporten sus diversas habilidades en beneficio del desarrollo. Basta de empoderar pillos, cuyo único interés es saquear, y cuya única capacidad es la de mentir.

-“Es que todos los políticos son iguales”- No, amigo lector. Todos los políticos malos son iguales. Es nuestra responsabilidad elegir políticos correctos, sin un historial de delincuencia y recurrencia al delito. Existen. Pero nosotros tenemos que elegirlos. Que viva la diferencia.

Seamos como Pedrito y Ana. Trabajemos en equipo pa'echar pa'lante a este bello país.

Dios nos guíe.

Ingeniero