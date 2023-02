Los quemados que desean brillar

Las estrellas brillan por sí mismas y los focos también, cuando están encendidos, pero los que están quemados huelen a cenizas y no sirven más, pero en los noticieros hay muchas de esas estrellas apagadas, que incluso, se dañaron en el mismo periodo que gobernaron y todavía aparecen dando declaraciones, como si fueran unas luminarias que perduran todo el tiempo.

En los momentos que fueron unas supuestas estrellas, tenían al país revueltos de escándalos de todo tipo y dudas sobre sus megaobras, por la forma como fueron hechas y si resolvían de verdad los problemas de los ciudadanos, tal como sucede hoy con los proyectos del actual alcalde de la ciudad, que solo él los considera necesarios, como la playa y todos los inventos millonarios que tiene.

Veremos si se atreverán o lo dejarán repetir en algún puesto de elección popular con sus afamados proyectos. Dudamos que pueda aspirar otra vez y si se lo permiten, que se consiga una casa de playa, para que esté cerca, como la vez que lo vieron en pandemia.

Regresando con los famosos quemados del pasado que dizque fueron estrellas una vez, parece que nadie les aconseja retirarse y estar lejos de las cámaras, recordándole al país que no fueron estadistas y se fueron como si nada. No sé quiénes tienen mala memoria, ¿ellos o los electores?

Parece que se nos olvida algo así como Odebrecht, “durodólares”, planillas ocultas, Cemis, las reparaciones de cinco años del puente de las Américas, los brinca y salta de partidos, blanqueo, pinchadoras perdidas, obras millonarias improvisadas, extorsiones y coimas de altos funcionarios, investigaciones cerradas en la Fiscalía y que están abiertas en otros países, fugitivos de la ley con lingotes de oro, limpios y millonarios que salieron supermillonarios y fallos judiciales extraños, entre tantos. Y lo mejor del caso, que siguen declarando en los medios como si nada y unos con deseos de regresar a la silla. Increíble este país.

Suramérica se convirtió en un refugio de los perseguidos por los nazis e incluso de los mismos nazis. Parece que Panamá es el nuevo país de las maravillas. No me pregunten los motivos, solo miren qué sucede con los políticos que fracasan y salen más gordos en sus cuentas bancarias y siguen tranquilos e inquietos con ganas de volver y creo que le responderé su pregunta.

La misión de nuestros políticos debería ser una mejor vida, salud y educación para el país, entre otras cosas, pero después de cinco años en el turno, hay más huecos, sigue faltando el agua, continúan los mismos problemas de las medicinas y falta de personal y equipos, becas para los hijos de altos funcionarios, contratos amañados y exclusivos para los amigos del poder, todo sigue encareciendo, los salarios congelados, no hay leyes contra la corrupción y nos encontramos a la misma gente que salió en el periodo pasado, que gobernó sin cambios para el país, pero para los honorables más aumentos y más privilegios.

Los conceptos de nuestros políticos de su misión no parecen ser los mismos de los votantes. Pasan cinco años de una administración y los cambios no sabemos si solo son de figuras, pero parecen repetidas en sus acciones.

El compromiso de quienes gobiernan va más allá de un puesto de poder. El poder lo otorgamos quienes votamos y su trabajo es para todos los que votan y no para una minoría y para los miembros de un partido en el poder. No parece existir un Gobierno comprometido con su país, porque se repiten los mismos problemas y las supuestas soluciones no sirven. Los quemados que pasaron no digan nada que después que gobernaron de forma fracasada, solo son expertos en cuentos y más cuentos y mejor tapen sus bocas, que no hicieron nada y ahora se creen los magos de todos.

La única magia que han tenido fue creerles sus cuentos, pero ahora no.

Magíster en Salud Pública.