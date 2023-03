Panamá: nueva política de fronteras

Graves incidentes con los migrantes ilegales han magnificado el tema, castigando a Panamá injustamente, cuando más de medio millón de personas ha traspasado las fronteras sur, norte y viceversa. A pesar de la magnitud, es bajo el porcentaje de incidencias graves que han ocurrido durante su tránsito como “corredor humanitario”, hasta hace poco los hechos conocidos.

Panamá requiere revisar su actual política de fronteras. El problema ha rebasado nuestras capacidades. Los países no aplican controles y no es un tema al que le están poniendo atención, no les interesa; a pesar de que Panamá, por varios años, ha solicitado a los países una política unitaria.

Las migraciones ilegales son una calamidad mundial, es una crisis, pero es un negocio millonario de las organizaciones criminales transnacionales. Es la corrupción en los países de origen y de tránsito.

EE. UU. cambió su política de fronteras y bloqueó, cerró sus fronteras en el río Bravo. Estacionando tropas de la Guardia Nacional para impedir el acceso.

Este tapón en el extremo norte del continente debe ser aplicado en Panamá. No hay otra solución.

La política de “corredor humanitario” es un incentivo para la migración ilegal.

La actual política de fronteras, con la migración ilegal, dejó de ser una solución humanitaria, es un tema de seguridad nacional para defender los intereses nacionales de Panamá.

Preocupante es que está aumentando el cruce de migrantes chinos y de otras nacionalidades asiáticas que anteriormente no se registraba.

El escenario de guerra en el Pacífico, China es un motor para las migraciones de estos países lejanos, esta grave situación es una proyección de la salida de chinos huyendo a la posible guerra.

Hoy, nuestra nación está sola enfrentando esta grave situación, que va en crecimiento, sin visos de controlarse las migraciones ilegales.

Mayor retirado, analista de Seguridad y Defensa.