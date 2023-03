Prevalencia de enfermedades crónicas en La Chorrera

El distrito de La Chorrera tiene la particularidad de albergar una pujante ciudad en constante crecimiento, que ha servido de magneto para los habitantes de toda la República y extranjeros que desean integrarse a una economía capitalista y altamente urbanizada y disfrutar de sus beneficios. La ciudad de La Chorrera destaca por su gran actividad comercial, que se enfoca en especial en la población del distrito del mismo nombre, recordando que esta división administrativa va más allá en territorio que su ciudad cabecera, que es La Chorrera, siendo esta al mismo tiempo la capital de la recién creada provincia de Panamá Oeste, lo cual abarca un territorio grande que incluye áreas rurales.

Todo esto es para poner el contexto necesario a nuestra investigación sobre las diferentes causas de muerte en este distrito debido a las enfermedades crónicas, ya que podemos afirmar que los diferentes ambientes y estilos de vida diversos que se viven en La Chorrera están correlacionados a diversas enfermedades crónicas que afectan a las personas que habitan determinadas áreas en este distrito. No es lo mismo vivir en un ambiente rural que en uno urbano. Las expectativas de vida son diferentes entre los habitantes que bordean la carretera Interamericana, de aquellos que viven en las suaves colinas del norte del distrito o a orillas del lago Gatún. Así mismo sus enfermedades serán diferentes y están relacionadas con las costumbres que cada uno de estos grupos humanos tiene, inducidas por el ambiente inmediato que les rodea y su estilo de vida.

Un estilo sedentario y urbano como el del área sur del distrito de La Chorrera, facilita la permanente tendencia de enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, etc., al estar correlacionado con la tendencia al alta que se registró durante más de 10 años de las compras de automóviles, el exceso de trabajo que no permite la elaboración de alimentos elaborados como antaño lo hacían las amas de casas, hacen que la población chorrerana de esta área se incline por las comidas enlatadas y de fácil preparado y las frituras que no destacan por ser saludables, sino más bien por tener un contenido excesivo de sal y grasa, porque la ciudadanía no puede darse el lujo de preparar su propio desayuno por el acelerado ritmo de vida que la población de esta área tiene, lo cual conllevará un incremento en las enfermedades cardiovasculares y la obesidad.

Aunado a estas condiciones insalubres, está el estrés de la vida moderna, que nos intoxica el cuerpo y enferma a los individuos sujetos a estas condiciones en la parte meridional del distrito de La Chorrera, al tener que enfrentarse, casi diariamente, a un enorme tranque para acudir a sus centros de trabajo, ubicados en el lejano centro de la ciudad de Panamá, para, con la tensión de siempre, llegar a tiempo, lo que conlleva pararse a horas muy tempranas de la madrugada y al regresar a sus hogares se encuentran con otro tranque que no le permite descansar como es debido a la persona que se encuentra en esta actividad y no pasa tiempo de calidad con sus seres queridos, lo cual también conlleva a un deterioro grave de la salud mental y física.

Y estamos refiriéndonos sólo a un tipo de enfermedades en el área urbana del distrito de La Chorrera; sin embargo, las enfermedades respiratorias avanzan también en este lugar, debido a la creciente contaminación del aire, un hecho que al parecer no genera mucha publicidad en nuestro medio. Es natural que nuestro aire no sea tan puro como antes, al recordar las tasas de crecimiento anuales de ventas de autos en Panamá y lo común que es hoy en día tener dos carros o más por familia. Esto demuestra una vez más la clase de enfermedades que se propagan en la población chorrerana, dependiendo del grado de urbanización que muestra su espacio vital. Porque las dolencias son diferentes en la parte rural del distrito comparadas con la parte urbana. La tuberculosis hace estragos entre los trabajadores rurales de la parte norte del distrito, principalmente los que se dedican al cultivo de la piña, porque es una oportunidad oportunista del temible SIDA, que se está convirtiendo en una de las principales causas de muerte entre la población autóctona de la comarca Ngäbe-buglé, así mismo entre este grupo en La Chorrera, que al encontrarse lejos de su familia, tienen mayores oportunidades de enfermarse de ETS (enfermedades de transmisión sexual). El ambiente crea sus propias condiciones para la propagación de determinadas enfermedades.

Profesor de Geografía.