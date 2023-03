La educación en la era digital

Hoy, inicia el nuevo año escolar 2023. No es cualquier año y en realidad no es cualquiera época. Para los que ya tenemos unas cuantas décadas recorridas y hemos visto y estamos al tanto de las trasformaciones, ante todo las tecnológicas, los educadores y los muchachos al entrar al salón de clases en la mañana de hoy, por si no se han dado cuenta, ingresan a un espacio en donde convergen visiones distintas de lo que es el presente y lo que será el futuro. Y ni los maestros ni la infraestructura estarán preparados para asumir el reto. Los muchachos probablemente saben eso, pero es poco lo que pueden hacer.

A lo largo de los años he venido proponiendo algo que se dio por naturaleza: que se suspendiera todo esfuerzo en tratar de llevar adelante un año escolar para poder reenfocar las necesidades del Estado, replantear el modelo educativo e iniciar los esfuerzos de transformación que sean necesarios para un país cuyos líderes creen que estamos a unos pasos del primer mundo.

La pandemia por el COVID-19 entre el 2020 y el 2022, le ofreció esa oportunidad al país; el país que más tiempo demoró en devolver a los muchachos a los centros educativos, y a mi parecer no se aprovechó ese tiempo para arreglar el problema, rediseñar los procesos educativos, cambiar el rumbo, consciente de que poco se ha logrado en materia de avanzar esta generación para asumir los retos de los próximos 27 años (2050). Y los expertos concluyen que esos dos años de pandemia fueron negativos para la educación. No se avanzó nada.

Robert Fritz decía que: “Arreglar algo significa que podemos tomar lo que existe y repararlo. Rediseñar algo significa comenzar a partir de la nada y reconsiderar las premisas básicas que nos guían”. Creo que para avanzar este país por la senda del desarrollo colectivo, hace falta una profunda revisión de las “premisas básicas que nos guían”, ante todo, en lo cultural y en lo educativo.

Lo que se observa hoy en la conducta de amplios sectores sociales ofrece mucho material para análisis. ¿Cuáles son las premisas básicas con que llevan adelante este país? ¿Con qué premisas básicas actúan muchos de nuestros políticos hoy? ¿Cuáles son las premisas fundamentales con que el sistema educativo pretende preparar a nuestros futuros líderes? ¿Qué premisas para identificar a los jóvenes talentosos de las capas medias y pobres y garantizarles mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo?

La educación es la plataforma esencial que debe impulsar el desarrollo de un país. Debemos pensar siempre que la sociedad que queremos construir a partir de este momento debe incluir políticas educativas fundamentadas en una visión moderna y a futuro que ubique las necesidades del país en el contexto geoestratégico internacional. Un modelo educativo que sea extensivo a todas las regiones poblacionales; que garantice participación y equidad para todos y que propicie el mejor clima posible para el desarrollo personal. Al fin y al cabo, el ambiente educacional adecuado y justo, permitirá un desarrollo humano más acordé con lo que se vislumbre deba alcanzar este país.

No se puede celebrar un día como hoy, debemos en vez, reconocer que estamos perdiendo la batalla, cediendo terreno a la mediocridad, la ineptitud y a la corrupción. En los discursos de hoy debemos generar y promover un sentido de urgencia. Los que están en mejores posiciones económicas, deben entender que muy poco podrán gozar de esas riquezas, viviendo en medio de las amenazas sociales que generan desesperación y violencia. Es tiempo de rediseñar nuestras “suposiciones más básicas” para que la naturaleza de nuestro mundo y de las personas que lo habitan, sean parte de una cultura más digna, más próspera y más inclusiva para todos.

En vez de preocuparnos por cómo lleva el cabello a la escuela un joven, preocupémonos por el ejemplo que ven a diario de nuestras autoridades, e incluso de algunos de sus propios educadores. Si tenemos problemas de arrastre, más problemas tenemos en tratar de ponernos al día para incursionar en un mundo que avanza a una velocidad sin precedentes dentro de los espacios digitales que estratégicamente se diseñan para la sociedad del futuro. Educar en la era digital demanda que todos estemos alineados con lo que se requiere para llevar esta generación hacia adelante. Buena suerte.

