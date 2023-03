Nuevas universidades estatales: buscando la docencia perdida

“[...] no resulta razonable rechazar las nuevas universidades estatales especializadas que buscan dar respuestas eficientes a las nuevas exigencias educativas. Lo que cabe es depurar tales propuestas de la contaminación de la plutocracia clientelista”

El anuncio de crear dos nuevas universidades estatales ha suscitado cierto alboroto de partes diversas de la sociedad panameña. En el caso de la Universidad de los pueblos indígenas -demanda de los propios pueblos originarios del occidente del país- hay razones para denunciar la decisión tomada a la ligera por el representante de turno de las élites de poder económico en el Ejecutivo, en cuanto que decidió que su primer rector interino no sea el que mostró los mayores méritos en el concurso efectuado presuntamente para su escogencia, sino otro sin mayores créditos que ser parte de la red clientelar gubernamental.

Las reacciones de los que se han ido enterando de este asunto, no se han hecho esperar. No obstante, se revelan desenfocadas por cuanto se alzan en vibrante rechazo de la creación de una necesidad real y sentida de la población originaria, particularmente Ngäbe-Buglé. Estos detractores están enfocados en proscribir lo que las élites más conservadoras igualmente rechazan. Lo que da pie a pensar que los voceros de las agrupaciones que se han manifestado en contra de la Universidad en referencia y no de la acción del presidente Cortizo, los mueven más sus pasiones políticas partidarias que el sano juicio crítico de una iniciativa que expresa un aporte al desarrollo de fuerzas productivas de la región comarcal.

Algo similar ocurre con la propuesta de Universidad Pedagógica. Ciertos grupos dentro de nuestra Universidad y algunos otros actores sociales fuera de esta, se han manifestado en abierta impugnación a su creación. El nuevo intento para su creación emerge de la búsqueda de una docencia de calidad, misma que debería desembocar en un proceso organizativo integrador: la constitución de un sistema unitario de formación de docentes con la calidad que parece haberse perdido a nivel nacional. Una organización capaz de afrontar la demanda exigida no puede darse el lujo de estar fraccionada y dispersa. Uno de los gurús de la organización del siglo XXI, lo plantea en términos de “¿Qué es aquello que yo, y sólo yo, puedo hacer y que si lo hago bien será decisivo?” (Drucker, Peter, 1995). Es decir, se trata de lo que conocemos en la Sociología del Trabajo como la “Especialización flexible”, la cual, se refiere a que cada vez es más improbable poder atender todos los frentes o sectores sociales de manera eficiente, razón por la cual se crean -o transforman- entidades económicas, sociales o culturales que atiendan las demandas específicas. La especialización de una organización en materia de formación de docentes desde el nivel superior se hace inminente en nuestro cuasi sistema escolarizado, a esto obedece la creación de una Universidad pedagógica. En tal sentido, el Instituto Superior de la Normal de Santiago ofrece la base institucional idónea que aún no es superada por ninguna de las entidades de formación de docentes del país.

Acaso, lo reprensible en esta etapa de formulación de tal propuesta es la exclusión de otros actores similares representados en las facultades de Educación -o como se denomine en cada caso- de las universidades estatales. No obstante, nuestra Universidad perdió hace rato la oportunidad de asumir el reto que está asumiendo la Normal de Santiago. Nuestra Universidad, hizo festín aprobando, en las administraciones del rector García de Paredes, la creación de toda clase de carreras para formación de docentes en las demás universidades oficiales y privadas, mismas que, salvo honrosas excepciones, contribuyen a la proliferación de profesionales de la docencia con poca o ninguna pertinencia educativa, con poco o ningún carácter liberador cultural y socialmente hablando.

En el sistema escolar panameño, se sabe desde hace varias décadas, que las/os maestras/os egresadas/os de la Normal de Santiago muestran mejores resultados en la enseñanza-aprendizaje que los egresados de los profesorados dados en cualquiera de las universidades. La tendencia de varias facultades -Ciencias Naturales, por ejemplo- por querer formar sus propios docentes, habla de las limitaciones -confirmadas por un estudio patrocinado por Senacyt y coordinado por la Dra. Davis hace unos 15 años- que poseen las universidades con carreras que titulan a profesores/as de Ciencias Naturales, Lenguas, etc., para generar docentes con la calidad necesaria para el siglo XXI.

Efectivamente, no resulta razonable rechazar las nuevas universidades estatales especializadas que buscan dar respuestas eficientes a las nuevas exigencias educativas. Lo que cabe es depurar tales propuestas de la contaminación de la plutocracia clientelista.

Sociólogo y catedrático investigador, UP.