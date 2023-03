El profeta Amós (III)

A pesar de las apariciones de Dios, de los sermones al pueblo de Israel, y de las denuncias contra la estructura social e institucional de la época, todo resultó inútil. Nadie quería escucharlo ni se interesaba por sus palabras. Amós estaba descorazonado.

Entonces, un día, cuando deambulaba por el mercado de Samaria, tuvo una visión como las que había recibido tiempo atrás en Técoa: esta vez era una cesta con higos maduros; y Dios que le decía que el pueblo, como esa cesta de higos, ya estaba maduro; el castigo se acercaba de manera inexorable. Resolvió entonces partir de Samaria y dirigirse a la ciudad de Betel, donde se hallaba el más famoso santuario del reino, 50 kilómetros al sur. Le faltaba todavía decir allí unas cuantas cosas.

Llegó a la ciudad justo un día de fiesta, cuando el templo estaba lleno de peregrinos que entre cantos y música presentaban sus ofrendas y limosnas ante Dios. Entonces Amós se paró frente al inmenso portal de entrada, y con fuerte voz empezó a predicar: “Dice Dios: odio y detesto las celebraciones religiosas de ustedes; me dan asco estas reuniones. No soporto los sacrificios que ofrecen en mi honor, ni las ofrendas; no acepto los terneros gordos que me sacrifican. Dejen de cantar para mí. No quiero oír el sonido de sus arpas. Lo que yo quiero es que haya justicia social y que practiquen la honradez todos los días”.

Denunciando la corrupción religiosa, Amós estaba golpeando el centro neurálgico del reino. Se había metido de frente con lo más sagrado. Ya el atrevimiento parecía demasiado. Y sucedió lo inevitable. Amasías, jefe de los sacerdotes, envió un emisario al rey para informar sobre Amós, diciendo: “Amós está conspirando contra ti”. Después salió a enfrentar al profeta y le advirtió: “Vete de aquí, hechicero. Si quieres ganar el pan profetizando, vete a Judá; pero no profetices en Betel, porque es el santuario del rey y el templo principal del reino”.

Amós le contestó: “Yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Soy pastor y cultivador de higueras; y Dios me sacó de en medio de los animales para que les trajera un mensaje. Ahora escucha lo que Dios te anuncia: tu mujer será ultrajada en medio de la ciudad; tus hijos e hijas serán acuchillados; tu tierra será repartida a otros; tú morirás en tierra extranjera, y los israelitas serán llevados prisioneros lejos”. A pesar de las amenazas del sacerdote, Amós siguió profetizando un tiempo más, advirtiendo a los israelitas que de nada servía asistir a los templos para las celebraciones religiosas si no practicaban la justicia, la honestidad y la rectitud de vida.

Fue entonces cuando recibió una última visión: un devastador terremoto, seguido de una invasión militar. Y comprendió que ya no había más nada que hacer. El fin estaba cerca. Abandonó pues el reino de Israel y regresó a su patria Judá y a sus tierras en Técoa con sus bueyes. Su carrera de profeta había terminado. Una tarde de verano del año 721 a.C., mientras cuidaba las ovejas en la tranquilidad de su aldea natal, sintió los estruendos de una feroz invasión militar: eran los asirios, que habían irrumpido en Samaria, habían destruido el reino y se llevaban deportada a la población del país. Sus vaticinios finalmente se habían cumplido.

Nunca nadie, antes de Amós, había anunciado una catástrofe de tal envergadura contra el pueblo de Israel. Por eso sus palabras causaron honda impresión entre los supervivientes, que años más tarde decidieron recogerlas en un libro y que hoy bien conservado en la Biblia representa el signo de los tiempos. Amós se dio cuenta de la perversión que reinaba en Israel y denunció las injusticias sociales, la mentira institucionalizada, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la hipocresía religiosa que carcomían los cimientos de la sociedad y amenazaban con tirar abajo la estructura ciudadana. Pero su audacia más grande no fue la de anunciar semejante catástrofe, sino de anunciarla cuando nada hacía preverlo. Cuando sólo se veía prosperidad y estabilidad económica, en un reino que atravesaba los mejores años de su historia.

Amós tuvo el don de ver donde nadie veía. De comprender, iluminado por Dios, que las situaciones aparentemente favorables son falaces cuando están edificadas sobre la pobreza de muchos y el martirio de los desheredados. Que no puede haber religiosidad sin ética, y que no hay ética sin justicia social. Amós vio el signo de los tiempos en su época, y definitivamente que si reflexionamos y analizamos sobre la gravedad de nuestra situación y el ritmo del deterioro en que vivimos, también podremos anticipar que una solución está próxima a venir.

Empresario