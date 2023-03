Síndrome del impostor

Vivimos en tiempos difíciles. La sociedad se ha vuelto muy compleja, y los espacios para brillar son limitados. A las conocidas presiones externas, como son las responsabilidades cotidianas, debemos adicionarles nuestro propio hándicap: esa terrible vocecita que nos susurra incesantemente al oído que no somos lo suficientemente buenos, en lo que sea que nos desempeñemos.

Ciudades y pueblos están repletos de personas con habilidades, pero que eligen escuchar esa vocecita, y creer que lo que les dice es la realidad. Perdemos mucho talento, tan sólo porque las personas deciden que no son capaces de hacer aquello que sueñan.

La gran paradoja actual, cual chiste cruel, es que en la época de la información, la sociedad vive más confundida que nunca. Quien tenga algo inteligente que decir, se llena de dudas ante la enorme oferta de contenidos vacíos que se promueven en la red. De manera opuesta, los que poseen un doctorado en todología, opinan abiertamente a la faz del mundo, convenciendo a cualquier mente frágil de que son los dueños de la verdad. Y así vemos descerebrados ávidos de protagonismo, hacer básicamente cualquier cosa mientras se filman para colocar sus tonterías en las redes sociales, y ganar hordas de seguidores.

Las personas inteligentes tienen empatía. Debido a ese valor, tienden a verificar cualquier pieza de información que quisieran compartir, en una conversación o en un blog, buscando esparcir certeza, antes que errores. En la actualidad, los valores morales parecen jugar como una desventaja, en vez de a favor de aquellos que los poseen. Quien quiere aportar conocimiento real, analiza, revisa, y corrobora muchas veces lo que va a transmitir, antes de permitirse compartirlo.

Sucede todo lo contrario con los llamados “influencers” actuales. En un porcentaje altísimo, estas personas llenan de datos sus redes, buscando cantidad, y no precisamente calidad en lo que pregonan. Eso les proporciona una gran ventaja sobre quienes desean realmente enriquecer a los demás con sus aportes.

Nos hemos acostumbrado a la velocidad. De manera diametralmente opuesta a lo que sucedía antes del internet, hoy nos enteramos de cualquier evento al otro lado del planeta en tiempo real. Queremos todo más rápido, exigiendo una inmediatez violenta a las fuentes.

Lejos de acercarnos, esa inmediatez nos aleja de nuestro prójimo. En esa búsqueda de información, hemos perdido humanidad. No queremos simplemente enterarnos de que hubo un terrible terremoto en algún lugar. No. Queremos ver imágenes sangrientas de seres humanos sufriendo, para entonces anegar las redes sociales con frases plagiadas, llenas de falso pesar, cuyo único objetivo es proyectar una imagen que no nos define en realidad.

El síndrome del impostor es un resultado directo de la falacia de la igualdad, por la cual la sociedad equipara el conocimiento de algunos, con la ignorancia de otros, haciendo que todo pierda su valor real en un proceso suicida, por el cual no se estimula el aprendizaje, sino que se premia el desconocimiento.

El síndrome del impostor, también llamado el síndrome del fraude, puede definirse como un trastorno que hace que personas exitosas sientan que no son lo suficientemente buenas en lo que hacen, llevándolas a dudar de sus propias capacidades. Estas personas, con trayectoria probada, llegan a sentir que no están a la altura de su propio juego, desechando su esfuerzo y constancia, por considerarlos meros golpes de suerte, más que talento.

Y es fácil de entender por qué sucede con tanta frecuencia.

Es una imagen triste, y demasiado común actualmente, las filas de profesionales con y sin experiencia, buscando un trabajo para el que muy probablemente estén demasiado capacitados. Pero “la necesidad tiene cara de perro”, así que, por cientos, salen los ciudadanos a buscar un empleo. Mientras vemos esto, también podemos notar en un mundo paralelo cómo personas sin capacidades, aparte de “tener un pull” con alguien de peso, llenan espacios de dirección, mando y jugosos salarios.

Nuestra sociedad nos viene adoctrinando desde hace décadas para que creamos, como sucede en realidad, que “contacto mata talento”. Y sí sucede así. Luego nos preguntamos por qué la economía se está yendo al carajo, cuando la respuesta es obvia. Los que manejan los recursos de los países no son más que incapaces que han recibido una investidura para la cual no están preparados, por el simple hecho de ser copartidarios, amigos o familiares de aquellos con poder.

Delincuentes haciendo leyes, personas no idóneas rigiendo ministerios técnicos, amigotes de tragos a cargo de entidades médicas, y una interminable lista de absurdos con los que los abusadores de turno socavan la esperanza y los sueños de una población en su mayoría buena.

Tenemos que volver a creer en nosotros mismos. Nos merecemos cosas mejores, y tenemos la obligación de exigirlas. También tenemos la responsabilidad de elegir gente realmente capaz, si es que queremos seguir teniendo un país.

El síndrome del impostor cohíbe al preparado, abriendo espacios al incapaz, y haciendo retroceder a la sociedad.

Demostremos que somos de verdad, y pongámosle un punto final al saqueo por turnos en que han transformado los partidos políticos el llegar a la Presidencia.

No más. Por Panamá.

Dios nos guíe.

Ingeniero