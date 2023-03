Robótica istmeña

Una noticia pasó casi inadvertida en algunos medios de comunicación locales. Se refería a estudiantes de tres colegios panameños que participaron en un certamen celebrado en Palm Beach, Estados Unidos y obtuvieron una premiación con sus proyectos de robótica: el “Judge Award”. El grupo estaba compuesto por doce jóvenes, que sometieron su iniciativa a la consideración de los jueces del concurso FIRST y lograron un reconocimiento.

La competencia FIRST (For inspiration and recognition of science and technology) es una convocatoria para estudiantes de preparatoria que promueve una fundación estadounidense auspiciada por varias empresas y que estimula la creatividad de sus participantes. Desde 1991, los equipos construyen sus modelos (tipo Transformers) con dimensiones que llegan hasta 120 kilos; se basan en una especialidad y utilizan piezas suministradas por los organizadores.

Los robots que preparan los grupos deben estar armados de tal manera que tengan autonomía de movimientos para ponerse a funcionar mediante comandos o controles inalámbricos. Los creadores de cada unidad que participa en el concurso, tienen la libertad de dar la forma que quieran a sus trabajos, siempre y cuando se atengan a los retos y especificidades del año. Profesores especializados en la materia apoyan a los jóvenes que se involucran en esta tarea.

No es la primera vez que se habla sobre representaciones estudiantiles panameñas que envían o asisten a encuentros de este tipo en diversas capitales, especialmente de países industrializados. En 2022, 21 clubes de robótica del país, sobre todo de provincias, participaron en una eliminatoria para alcanzar un cupo para llevar sus prototipos a la Olimpiada de Robótica, que tuvo lugar en Dormund, Alemania.

Panamá será la sede de esta olimpiada en noviembre de este año y para tal efecto se realizarán talleres regionales con la finalidad de escoger a quienes representarán al país en ese certamen. Colegios y centros escolares, tanto públicos como privados, podrán presentar candidaturas. Es una coyuntura para conocer los avances realizados en todo el planeta en relación con este tipo de tecnología, la cual tiende a revolucionar la industria y hasta la vida cotidiana.

La robótica es una ciencia muy joven. La palabra robot fue utilizada por primera vez por el escritor checo Karel Capek en 1921 y se refería al trabajo forzado. Ya desde las culturas griegas y egipcias, siempre las mentes más esclarecidas concibieron la posibilidad de que máquinas pudieran reemplazar autónomamente el esfuerzo de los individuos. Existen ejemplos de grandes figuras con brazos y miembros movibles para realizar tareas.

Esta derivación de la tecnología procura elaborar artefactos que incluso puedan sustituir ciertas tareas humanas cada vez más numerosas. Es una combinación de la mecánica, electrónica, informática, inteligencia artificial y la ingeniería de control. Casi todas, desarrolladas durante el siglo pasado que permiten en conjunto dar un salto para alcanzar la minuciosidad, perfección y exactitud requeridas; pero también, para el ahorro de tiempo en las labores.

En la actualidad, la robótica tiene múltiples aplicaciones, que van desde la producción hasta usos tan sofisticados como la exploración corporal en la medicina para llegar a órganos imposibles de recorrer con el equipamiento tradicional existente. Constituye todo un reto para la industria por sus implicaciones y porque ha sido concebida hasta por mentes dotadas del sentido del juego y operaciones aparentemente complejas.

Si se estimulara el desarrollo de la informática en quienes asisten a las aulas escolares en los niveles preuniversitarios y en las carreras técnicas, se podría pensar en el establecimiento de centros que promocionen el ingenio para que asuman desafíos en un campo de actuación profesional, con capacidad de transferencia tecnológica y que impida que emigren los talentos por falta de oportunidades.

Grandes obras que se impulsan en Panamá hacen posible crear competencias y la robótica es una oportunidad que no debe despreciarse, porque podrá brindar un perfil diferente al país y abrir nuevos surcos.

Periodista