Historias de migrantes de América Latina

“[...] no sabemos el costo humano que hemos tenido que pagar, todos, como países y sociedades, por las vidas que han perecido en el Darién, o en los desiertos y ríos de México, o en cualquier lado, [...]”

La tragedia de Gualaca. Fueron unas muertes anunciadas, como la de Santiago Nasar. Luego de conversar con un par de cubanos que atravesaron Centroamérica y México entendí, a simple vista, el desgaste humano que representa transportar personas desde Panamá hasta los Estados Unidos, no solo para los migrantes mismos, sino también para quienes prestan el servicio de guía y movilización. Detrás de cada migrante irregular en tránsito hay, en la mayoría de los casos, todo un esquema logístico y económico que es responsable por llevarlo hasta su destino final, y dichos instrumentos, que se han ido creando con el aumento de la demanda, carecen de cualquier supervisión, regulación y más importante, humanización. La condición del migrante es totalmente deshumanizada, tanto por parte de los particulares que se lucran con el negocio de la migración (“coyotes”, arrendatarios, transportistas, conductores), como por parte de los Gobiernos y Estados que entregan el mínimo esfuerzo a un fenómeno que cada día que pasa se vuelve más complejo.

Las cosas cuando van a suceder, usted sabe que suceden, explica el ministro de Seguridad de Panamá en una rueda de prensa sobre la tragedia de Gualaca, Chiriquí, en la que un bus que transportaba migrantes desde Darién rodó por un abismo, y donde han muerto 66 personas, incluyendo 12 niños y 8 niñas, según cifras oficiales de Migración Panamá reportadas el 16 de febrero de 2023. La frase del ministro evidencia la poca capacidad de los representantes de los Gobiernos para entender los procesos migratorios que se están presentando en la región, y sobre todo el alcance que tienen, el peligro al que se exponen las personas en tránsito, y por supuesto, las consecuencias.

En la misma rueda de prensa, el ministro reportó la entrada de más de 900 personas solo el 15 de febrero a la localidad de Bajo Chiquito, en Darién.

Según el informe operacional anual de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Oficina Panamá, 248 284 personas cruzaron la selva del Darién entre enero y diciembre de 2022, cifra incrementada en un 85.6 % con respecto al año anterior, las tres nacionalidades principales fueron venezolana, ecuatoriana y haitiana. Un número que equivale fácilmente a cualquier aeropuerto de una ciudad pequeña. Por otro lado, el informe de la misma Organización, Oficina México y hecho entre noviembre y diciembre de 2022, sobre la movilidad migrante en Tapachula, a mitad del viaje hacia Estados Unidos, advierte las razones principales en los países de origen por las que se decide emprender el camino: aumento en los precios del mercado, conflicto y situación general de seguridad, y falta de empleo o medios de vida, puntos que no son desconocidos en absoluto y que reflejan las crisis socioeconómicas y políticas de varios países de América y el Caribe.

El informe también nos revela los costos asociados al viaje y que pueden ir desde los 60 dólares, en casos insólitos, hasta los 12 800 dólares por persona, convirtiendo a la migración en no solo un proceso difícil y tedioso, complicado y peligroso, sino también excesivamente costoso, si tenemos en cuenta el perfil socioeconómico de los migrantes, de las 187 personas encuestadas el 52 %, más de la mitad, refirió no haber estudiado un nivel superior a la primaria.

Tema aparte son las condiciones de derechos humanos presentadas durante todo el trayecto. En el área del Darién se mantienen, a septiembre de 2021, 123 denuncias por violación con 167 víctimas, según Médicos Sin Fronteras se han recibido hasta 15 casos a la semana. Las violaciones son perpetradas por personas originarias del área, grupos al margen de la ley y bandas criminales.

El acceso a la salud queda completamente restringido; a los puestos de recepción migratoria llegan personas con llagas e irritaciones en pies, piernas y distintas partes del cuerpo, picaduras, y enfermedades varias. La comida se convierte en un privilegio, y la muerte siempre acecha desde la sombra. En una entrevista para Los Angeles Times, una migrante relata cómo perdió a uno de sus hijos y a su esposo cuando al atravesar un río en el Darién se los llevó la corriente, y cómo el lugar parecía un cementerio con cadáveres por todas partes.

La tragedia de Gualaca se convierte en un fuerte llamado de atención, no solo para el Gobierno panameño, sino para los Gobiernos de toda la región, que han decidido no mirar, o mirar a medias al creciente éxodo latinoamericano. Al menos, y a todo pesar, en Gualaca podemos tener una estadística clara del número de fallecidos, al suceder el accidente en un lugar transitable y monitoreable, pero no sabemos el costo humano que hemos tenido que pagar, todos, como países y sociedades, por las vidas que han perecido en el Darién, o en los desiertos y ríos de México, o en cualquier lado, porque la tragedia de Gualaca es una tragedia de toda América Latina.

