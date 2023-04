Modelo neoliberal, modelo iscariotista

En el evangelio del lunes de esta semana de conmemoración cristiana, se confronta el falso interés por los pobres, que se traduce en el tipo de relaciones en las que se vende hasta al amigo por un puñado de dinero. Pues bien, esta ética es expresada en la persona de Judas “Iscariote”, antecedente bíblico de un modelo de relación social denominado hoy el “modelo neoliberal”, basado en convertir al mercado en un falso dios que satisface todas las necesidades humanas. Con lo que bien podemos decir que el modelo neoliberal de acumulación de riquezas es un modelo iscariotista. O sea, su padre histórico es Judas Iscariote.

Veamos, un fragmento sustancial de dicha lectura: “… Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: “¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?”. Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella...” (Ver: Jn 12, 1-11). ¿Algún parecido con políticos-empresarios de nuestro país?

La interpretación que hizo nuestro sumo pontífice en la homilía de dicha lectura la cito aquí, aun cuando transgredo el protocolo de la extensión de textos citados. Pues bien, esto dijo nuestro papa Francisco: “La primera pregunta que nos hará Jesús es: “¿Cómo te ha ido con los pobres? ¿Les has dado de comer? Cuando estaba en prisión, ¿lo has visitado? En el hospital, ¿lo fuiste a ver? ¿Ayudaste a la viuda, al huérfano? Porque yo estaba allí”. Y por eso seremos juzgados. No seremos juzgados por el lujo o los viajes que hayamos hecho o la importancia social que hayamos tenido. Seremos juzgados por nuestra relación con los pobres. Pero si yo, hoy, ignoro a los pobres, los dejo de lado, creo que no existen, el Señor me ignorará el día del juicio. Cuando Jesús dice: “Porque pobres siempre tendréis con vosotros”, quiere decir: “Yo siempre estaré con vosotros en los pobres. Estaré presente ahí”. Y esto no es ser comunista, es el centro del Evangelio: seremos juzgados por esto. (SP Francisco I, Homilía Santa Marta, 6 abril 2020)”.

Sin duda, esto se manifiesta en los diseños y aplicaciones de las llamadas políticas públicas, que impulsan las élites políticas en favor de las élites económicas. Cuando, la política laboral se diseña para que las empresas transnacionales exploten a los trabajadores, sin ni siquiera organizarse para defender sus derechos sociales, como ocurre en las llamadas “zonas especiales”. Cuando se alcanzan contratos leoninos favoreciendo a grandes empresas mineras, legalizando el robo de nuestros minerales, pertenecientes a quienes habitamos este país que no es rico o legalizando proyectos económicos que destruyen ecosistemas que “dan de comer” a los pobres del campo en la Costa Abajo de Colón, en la costa norte de Veraguas, en la cuenca del Tonosí, en la laguna de Matusagaratí… estamos frente a políticas que ignoran a los pobres de hoy.

Lo antes comentado es precisamente la expresión de ese modelo neoliberal, a la postre, modelo iscariotista. Mismo que lo mueve una ética individualista, contraria a una ética cristiana animada hacia el Bien Común. La cuestión es que los “iscariotistas” gustan de decir que están altamente preocupados/as por el bien de los pobres y en ocasiones, convencen a quienes no tienen claros estos criterios y lo peor, hacen que estos pobres se vuelquen en contra de otros pobres como ellos.

“El individualismo -nos dice la carta encíclica Fratelli Tutti- no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales...” (Santo Padre Francisco, 2020. Carta encíclica Fratelli Tutti, Num.105.).

Por supuesto, que los iscariotistas no salen reconociendo que se trata de un modelo de acumulación de riquezas fundamentado en el individualismo y la codicia. Lo escamotean convirtiendo todo en objeto de mercantilización. Ante esto, nuestro papa desnuda tal pensamiento que fetichiza a las relaciones mercantiles afirmando que: “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal” (Op. cit., Num. 168). ¿Los cristianos necesitamos más luz que esta, irradiada por nuestro “Hermano mayor”, para superar los actuales modelos iscariotistas de acumulación de riquezas?

Sociólogo y catedrático investigador de la UP.