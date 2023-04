¿Qué Panamá queremos los panameños?

Estoy segura de que la gran mayoría respondería que quiere un país próspero, con iguales oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos, en el que la educación sea verdaderamente una estrella y no un simple eslogan político; donde se pueda transitar libremente y convivir sin temor a ser asaltados, agredidos o asesinados; con buenas carreteras, aceras y pasos peatonales. Un Panamá en el que la salud y el bien común sean una prioridad y no una simple promesa de campaña, y la Caja de Seguro Social, la Lotería Nacional y demás instituciones no sean un botín político para aquellos que solo aspiran a entrar limpios y salir millonarios. En definitiva, un país en el que nuestras autoridades realmente se interesen, preocupen y velen por el progreso y bienestar de la ciudadanía y el adecuado desarrollo económico del país, y no en “¿qué hay pa' mí?”.

Tristemente ese anhelo no se ajusta a nuestra la realidad, y si la ciudadanía no despierta de su letargo, no vislumbro un futuro esperanzador para la mayoría de los panameños. A diario amanecemos con noticias de corrupción, despilfarro en el uso de los dineros del pueblo, nepotismo, protestas y cierres de calles exigiendo agua, luz, trabajo, salud, educación, caminos de penetración, recolección de la basura, y una lista casi interminable de temas no atendidos por nuestras autoridades.

A lo largo de los últimos 25 años, quizá más, las distintas administraciones se han valido de cantos de sirena para captar el voto de ciudadanos que, creyendo en sus falsas promesas, esperan que sus necesidades más preocupantes sean atendidas. ¿Quién no recuerda las siguientes promesas de campaña: “En mi Gobierno se puede meter la pata pero no la mano”, “100 % agua potable, 0 letrinas”, “Nada ni nadie está por encima de la Ley”, “El buen Gobierno no robará, no mentirá y mucho menos traicionará al pueblo panameño” y “Cuando el PRD gobierna al pueblo le va mejor”? ¿Alguna de ellas se ha cumplido? Ninguna.

¿Por qué seguimos teniendo malos gobernantes que gobiernan y legislan para sus intereses, y los de sus allegados y círculo 0, con menosprecio e insensibilidad a las necesidades de la ciudadanía en general? ¿Por qué nuestras autoridades se han olvidado de que los ciudadanos somos sus empleadores y ellos nuestros empleados? La respuesta a estas interrogantes es sencilla…, porque se lo permites. Se lo permites cuando cada cinco años votas por el que promete emplanillarte en el Gobierno o regalarte un jamón en Navidad, o crear subsidios para “solucionarte la vida”; cuando cada cinco años vendes tu conciencia y voluntad a cambio de una rápida recompensa, sin importarte si aquel a quien le das tu voto es el más capaz para administrar y hacer prosperar esta gran empresa de todos que se llama Panamá. Se lo permites cuando cada cinco años te abstienes de emitir tu voto “porque no quieres saber nada de política”.

Si el Panamá que quieres es un país próspero, con desarrollo económico sostenible, y oportunidades de trabajo para todos, donde la corrupción es desalentada y castigada enérgicamente, y con autoridades comprometidas en el bienestar de la ciudadanía, tienes que salir de tu zona de confort y aportar tu granito de arena en la dirección correcta, no siendo tolerante ni insensible a las actuaciones cuestionables de los gobernantes, exigiendo rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos, e involucrarte a conciencia en la escogencia de nuestros futuros gobernantes. Más de los mismos de siempre no es una opción, sino un suicidio. Hay buenas propuestas fuera de los partidos tradicionales, conócelas, súmate y trabajemos por un PANAMÁ PARA TODOS. Estamos a tiempo.

Abogada