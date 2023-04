La denuncia puntual

A veces he decidido no comentar sobre un asunto en particular porque ha ocurrido entre una y otra entrega y no vale la pena, más cuando siempre hay voces y plumas expertas y educadas que pueden ubicarnos en uno o varios contextos válidos para la reflexión. También porque como somos como somos, en las discusiones públicas pasamos rápidamente de un tema a otro. Para los políticos, por ejemplo, eso ha sido conveniente en muchas ocasiones o para los malandrines que, en muchos casos, resultan ser la misma persona. El cálculo es que, un tema difícil que los afecta no debe durar más de dos días y medio.

Once días después, en frío, fuera del calor del momento, aprovecho para decir algo sobre el saludo entre los candidatos a la Presidencia Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli, el viernes 31 de marzo de 2023 y que causó lo que ya sabemos. He leído y escuchado de todo. Análisis bien serios y estructurados sobre ese evento y sus diversas lecturas. Choteos (según la RAE: bromear o divertirse a costa de alguien), o comentarios solo por joder.

Hubo acusaciones de “campaña estructurada” contra el candidato Lombana. Yo no creo. Sus normales detractores (y como dije, gente que solo vive para chotear), aprovecharon la coyuntura que la situación les ofreció o que él les facilitó. Lo cierto es que hemos tenido la oportunidad de ser testigos del manejo que el candidato le daría a una situación que muchos creemos que es la verdadera amenaza al desarrollo del país: la corrupción.

No hay que explicar mucho, cuando en páginas como esta, desde hace muchos años, tantos expertos han detallado los actos de corrupción y la usurpación de los dineros del erario en beneficio de unos cuantos que han ocupado puestos de poder o de influencia.

El saludo entre ambos candidatos, en una sociedad “civil”, se dio en un marco de urbanidad necesaria, pero el intercambio que siguió nos incluyó a todos y allí es donde hay que tener mucho cuidado cuando se emiten comentarios a nombre del colectivo (colectivo que él, Lombana, quiere liderar).

El pronunciamiento fue: “los dos queremos lo mejor para este país”. A la espera de los resultados oficiales de los Censo Nacionales, se estima que aquí vivimos unos 4.5 millones de personas, por lo tanto, como ya hemos visto, hay que tener mucho cuidado cuando se emiten opiniones que afectan a otras personas.

Como mencioné, inmediatamente las redes y por todos los medios existentes hubo reacciones, no muy agradables, particularmente en contra del candidato Lombana. Mucho, muchísimo se ha dicho y desafortunadamente, las aclaraciones o defensas del mismo candidato, a mi parecer no lo han ayudado.

Yo voy a tratar de mantener las cosas lo más sencillas posible. Unos cuantos ejemplos para mejor entendimiento.

Como panameño, lo que yo quiero para mi país, es que, si un ciudadano necesita realizar un examen médico, pueda hacerlo en menos de 48 horas y que no se lo programen para dentro de seis meses, o le digan que el aparato está dañado. Todos sabemos que esa es la norma y no la excepción. Otro ejemplo, es que los centros educativos y los profesionales de la educación que deben preparar a nuestros futuros líderes, tengan lo necesario, todos los años, para que ese proceso rinda sin tropiezos en beneficio del desarrollo nacional. Tercer ejemplo: que funcione el sistema judicial para evitar la burla a la cual estamos sujetos todos los días por los que se han beneficiado de los dineros del Estado. Hay demasiadas evidencias de la cantidad de dinero que en los últimos Gobiernos se han malversado, algunos cálculos llegan hasta los 10 mil millones de balboas. Ante tanta desgracia y desfachatez, la cortesía es importante, pero también el momento para la denuncia puntual se debe aprovechar.

El afamado escritor estadounidense William Faulkner dijo: “Nunca tengas miedo de alzar tu voz por la honestidad, la verdad y la compasión contra la injusticia, la mentira y la codicia. Si la gente de todo el mundo... hiciera esto, cambiaría la Tierra”. Yo no soy parte de ninguna campaña contra el candidato Lombana, pero las explicaciones posteriores, independientemente de que otros candidatos han sugerido lo mismo, están de más. Alza la voz, en estos temas no hay futuro, si no se aprovecha el momento.

Comunicador social.