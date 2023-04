Autoevaluación y coevaluación: utopías en la educación panameña

Una vez más y teniendo como trasfondo las recomendaciones de organismos educativos y culturales de Europa, el Ministerio de Educación pretende “imponer” el modelo de autoevaluación y coevaluación en las aulas, desconociendo múltiples factores, como la falta de tiempo, el origen cultural de los estudiantes, las estructuras de las aulas y la escuela, las carencias tecnológicas y las condiciones de salud mental, entre otras, que son parte medular a la hora de conversar sobre autoevaluación. Hay espacios escolares tan deprimentes, que dudo que motiven a los estudiantes para llenar requisitos de autoevaluación o coevaluación.

Resulta sumamente sencillo traer a expertos con hojas de vida envidiables para hablarles a los docentes sobre determinados temas, cuando ni estos expertos han pasado por las vicisitudes que pasa un docente día a día.

La sociedad panameña experimenta en los actuales momentos una crisis de valores éticos tan significativa, que es muy difícil hacer que una persona reconozca sus faltas así por así. En el plano espiritual, las diferentes iglesias llevan un trabajo de siglos para hacer de este mundo una sociedad de paz y armonía; sin embargo, los niveles de violencia se incrementan cada día más. Ni hablar de la educación en las cárceles.

La subcultura del juegavivo y del “¿qué hay pa' mí?” se introducen como pautas de conducta normales en nuestra sociedad, donde las reglas cotidianas giran en torno a transitar por caminos “incorrectos” para llegar más rápido. ¿Desconoce acaso Meduca que nuestros estudiantes son parte también de esa sociedad en crisis? ¿Cómo pretenden los expertos tecnócratas de Meduca aislar a la escuela de la sociedad? Definitivamente que, al parecer, todo se trata de cumplir con acuerdos de cooperación y dinero que nos ofrecen para tratar de parecernos a realidades que no encajan con la nuestra.

Un país con altos niveles de desarrollo donde las escuelas y universidades son modelos arquitectónicos propios de un “cuento de hadas”. Países donde casi no existe desempleo y la calidad de vida permite un rendimiento excelente en las escuelas. Sociedades que han vivido “revoluciones sociales” profundas y hoy día nos muestran su capacidad de autogestión y madurez académica. Y son precisamente estos países los que nos repiten que nosotros podemos ser “iguales a ellos”, solo siguiendo guías y cuadros académicos pasando por alto nuestros perfiles sociales.

Recuerdo, como una gran lección, una experiencia que tuve como docente en una escuela particular, administrada por sacerdotes jesuitas. Nos trajeron a un especialista sobre método de “proyectos”, proveniente de España, quien nos dictó un seminario que duró tres semanas en horario diurno completo. De acuerdo a dicho modelo, los estudiantes podían programar sus horarios como mejor les convenía, asistir a las clases sin que el maestro o profesor se moviera de su aula, estudiar en horarios también convenientes y reprogramar sus pruebas. Obviamente, el facilitador nos hablaba de su realidad académica, donde hay mucho más formación y cultura lectora. Al cabo de tres años de tratar de aplicar el esquema, nos dimos cuenta de que el mismo había fracasado. ¿La razón? Tratamos de dar un salto muy cualitativo sin tener a favor las herramientas tecnológicas y una cultura de amor por el estudio. Grandes sumas de dinero gastado, toneladas de papelería y documentos que se consumieron en el olvido, cuando se hubieran aprovechado en algo más útil. Ahora bien, luego del fracaso, los dueños del colegio nos respondieron: “¡Pero lo intentamos!”.

Mezclar la educación regular junto a la educación en sistemas penitenciarios es juntar peras con manzanas. En ambas existe solo un denominador común: las pésimas condiciones de la estructura escolar. Aparte de eso, es casi imposible pedirle a un privado de libertad que se autoevalúe, tomando en cuenta que su baja autoestima, niveles altos de violencia y desarrollo cognitivo deteriorado por el consumo de drogas le permita entender que no ganó la nota máxima.

Autoridades de Meduca: entiendan de una buena vez que no se puede encajar una pieza de rompecabezas en un lugar donde no corresponde. La educación no es un asunto de llenar huecos de formación docente así por así. No se trata de pensar la realidad con la cabeza de otros, sino con la nuestra.

Sociólogo y docente panameño.