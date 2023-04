Jaramillo Levi: incansable fabricante de historias

Una vez más el escritor panameño Enrique Jaramillo Levi (1944) sorprende y es causa de admiración internacionalmente con la publicación de sendos libros publicados fuera de su país, los cuales comienzan a merecer entusiastas elogios.

Se trata de dos voluminosas colecciones de cuentos, según parece escritos poco después de los dos años de encierro por la pandemia: por un lado, “Urdimbres” (Ediciones Azimut, Málaga, 2023), que agrupa ficciones de gran diversidad temática y estilística. Y por otra parte, Ediciones Nazarí acaba de lanzar su libro “Para qué más que la verdad y otras mentiras verdaderas” (Granada, 2023), cuyo periplo crítico recién se inicia. Siendo libros distintos, fueron publicados con 5 meses de diferencia en la provincia de Granada.

De acuerdo a entrevistas y notas de prensa internacionales, el primero de estos libros será “lanzado” hoy, miércoles 19 de abril, a las 6:30 p. m., en el Ministerio de Cultura de Panamá, presentado por las escritoras panameñas Danae Brugiati y Ela Urriola; asimismo, en mayo del presente año, en la prestigiosa Casa de América, en Madrid, se hará otra presentación, esta vez a cargo del escritor español Javier del Valle. Cabe anotar que tanto en Panamá como en España se contará con la participación del entusiasta editor de “Urdimbres”, Dr. Javier Rodríguez. De esto ya dan cuenta algunos medios culturales en España.

Como en otras ocasiones, desde Guayaquil, Ecuador, en donde ejerzo como periodista cultural y poeta, me he permitido hacer llegar a Jaramillo Levi un breve cuestionario, que él ha tenido a bien responder. Aquí he querido fundir el formato de artículo de opinión con el de una sencilla entrevista por correo... Por ejemplo, le comenté el hecho de que desde hace muchos años tiene fama de ser un escritor muy fecundo, tal vez el autor panameño que más libros ha publicado. Independientemente de que, por supuesto, no siempre cantidad es calidad, como cuentista, poeta y ensayista, quise saber cuántos libros has publicado hasta la fecha.

Me respondió que “Con los dos libros que acaban de salir en España, he publicado un total de 34 colecciones de cuentos entre 1965 y 2023. De ensayos son unos 14 libros, y de poemas unos 13. Mis ocupaciones, desde muy joven, han sido siempre la escritura creativa, la docencia, la promoción cultural y el ser editor de libros y revistas; estas actividades se han complementado muy bien. Como ejemplo de la labor editorial, en 1982 publiqué en México lo que resultó ser el último poemario de la panameña Diana Morán: “Reflexiones junto a tu piel” y en Panamá un libro de cuentos de Rogelio Sinán: “El candelabro de los malos ofidios y otros cuentos”. En este sentido, como editor he publicado más de 200 libros de autores panameños en los últimos 40 años”.

Luego quise saber por qué escribe tanto, casi que sin tregua, por tantos años, a lo que respondió: “La verdad es que es lo que mejor sé hacer, desde los 17 años. Para mí ha sido un destino. Ocurre que me interesa develar los claroscuros de la realidad y explorar las posibilidades del absurdo y lo surreal. También la metaficción y la minificción, junto con la literatura fantástica y la erótica me son particularmente afines”.

A continuación le pregunté qué autores panameños vivos son los que, a su juicio, más destacan actualmente y por qué. A lo que comentó que “entre los cuentistas sobresalen Eduardo Jaspe Lesure, Gonzalo Menéndez González, Marco Ponce Adroher, Cheri Lewis, Danae Brugiati Boussounis, Pedro Crenes Castro, Nicolle Alzamora Candanedo, Gerardo Bósques Iglesias, Olga de Obaldía, Félix Armando Quirós Tejeira, Annabel Miguelena, Ela Urriola, Dimitrios Gianareas, Dionisio Guerra, entre otros. Los más nuevos son todas mujeres: Gilza Córdoba, Eyra Harbar, Zary Alleyne, Blanca Montenegro, Aileen Brown y Melissa Sánchez Salazar, cada una con un solo cuentario publicado. Hace tiempo no publican excelentes cuentistas como Pedro Rivera, Ernesto Endara, Moravia Ochoa y Bertalicia Peralta...

Y seguido añadió que “entre los poetas sobresalen Manuel Orestes Nieto, Salvador Medina Barahona, Javier Alvarado, Magdalena Camargo, Javier Romero, Consuelo Tomás, Porfirio Salazar, Mar Alzamora-Rivera, Jaiko Jiménez Caín y Melitón Robles, entre otros… Finalmente, novelistas hay pocos; para mi gusto el mejor es Rogelio Guerra Ávila -dijo.

Finalmente, quise saber por qué hay que leer su reciente colección de cuentos, “Urdimbres”. Respondió que “es una colección de 73 cuentos de una enorme variedad temática y formal, que demuestra las infinitas posibilidades de contar historias. Y no solo lo demuestra sino que en el proceso creativo va dando pistas al lector de cómo y por qué se hace de cierto modo y no de otro: eso que suele llamarse metaficción. El libro se llama “Urdimbres” precisamente porque pone de manifiesto cómo es posible “urdir” las tramas más realistas, pero también las más disparatadas, y de paso salirse por la tangente. Un libro, pues, bastante experimental. En cada cuento los diversos hilos de las historias se van imbricando y destrenzando frente a los ojos del lector sensible como en un desaforado espectáculo de birlibirloque”.

Evidentemente, Jaramillo Levi es un autor que pone hoy en alto el nombre de Panamá internacionalmente, lo cual es digno de admiración y aplauso.

Periodista cultural y poeta.