Libros, escritores y la lectura

Accra (Ghana), ha sido designada como Capital Mundial del Libro de la Unesco, este año en el Día Mundial del Libro, por su programa propuesto para utilizar los libros para atraer a los jóvenes como forma eficaz de capacitar a la próxima generación, previamente a ello Guadalajara ocupó ese lugar.

La celebración del Día del Libro mundialmente surge a partir de 1995, pero ya en España (1926) se había escogido ese día para darle homenaje a Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, y es tradicional en el Día de Sant Jordi en Cataluña celebrarlo regalando rosas y libros.

Libro del latín “liber”, “libri”, es una obra impresa tanto en soporte físico como digital, que de acuerdo con la Unesco debe poseer más de cincuenta páginas, y pueden ser literario, científico, de texto, de consulta, o de contenido temático, historia, derecho y medicina, entre otros.

Al hablar del libro tenemos que referirnos a los escritores y a los autores, que son las personas que escriben (RAE), en la que no solo se incluye a los de género literario, sino a todos aquellos que realizan una creación intelectual (art. 1L64/2012).

Los escritores en todas las épocas han sufrido penurias, se cuenta que Miguel de Cervantes, entre otros, fue esclavo en Argel (1575) durante cinco años hasta que fue liberado tras el pago de su rescate (Levante, 2016).

Hoy en día y como ayer, ser escritor no es fácil, debe en muchas ocasiones sufragar la obra, promocionarla, y se espera que no la venda muy cara. Es un sujeto deseoso de aprender, devorador de libros, que encuentra un placer en lo que hace y desea compartir lo que sabe sin egoísmo con los demás, aunque en ese camino se queden ejemplares no vendidos en anaqueles.

El rechazo a la lectura, por parte de algunos, no es reciente, pero la cultura del libro se mantiene y tiene numerosos retos, entre estos los cambios tecnológicos, pero todo puede superarse si se crea y fomenta el hábito de la lectura desde niño.

Es lamentable que, aunque se ofrezca al estudiante universitario descargar el libro de la asignatura del sitio web gratis, no lo haga, se prefiere copiar y pegar de la web, ignorando que con ello se afecta cada vez más sus habilidades comunicativas e influye en su rendimiento académico, además que con ello no se valora el esfuerzo del escritor.

En nuestro país, estamos ante un desafío y el Estado panameño está comprometido a cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS 4, 8 y 11), fomentar la lectura, garantizar una educación de calidad, y promover la comprensión lectora.

Por último, dentro de la cultura del libro, no puede dejar de mencionarse el esfuerzo de las editoriales, distribuidores de libros, librería y libreros, en las que se crea un vínculo especial del editor con el autor, y del librero con el cliente, que considera a sus clientes como parte de la familia y les asesora en la elección de los libros con pasión, como es el caso de la Librería Marcial Pons de Madrid, que abre las puertas y ventanas hacia nuevas formas de conocimiento e investigación a los profesionales del derecho.

Catedrática de Derecho Penal, UP.