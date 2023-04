¿Valdrá la pena denunciar delitos electorales?

Fui mucho a la Fiscalía General Electoral como secretario general del Partido Demócrata Cristiano en la década de los ochenta. En la sede del partido, en avenida Perú, muy cerca de la Fiscalía Electoral, los DC sabían dónde reportar las arbitrariedades que cometían a nivel nacional militares y miembros del PRD, que, luego de verificadas, las convertía en denuncias por delitos electorales.

El primer fiscal electoral fue el abogado Aurelio Correa, quien, a pesar de haber sido designado por el régimen militar, hizo un gran trabajo en el nuevo cargo que buscaba poner freno a los repetidos abusos que se cometen durante los procesos electorales.

Difícilmente algún político interpuso tantas denuncias como yo, dejando en evidencia el abuso en que incurrían algunos funcionarios. En una ocasión, al enterarme de que en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) se tejían grandes banderas del PRD, junto al fiscal, nos apersonamos a sus instalaciones en Betania. Las banderas eran ordenadas por el entonces diputado PRD Rigoberto Paredes y al IPHE no le pagaban un centavo. Igual ocurrió en la imprenta de la Universidad de Panamá, donde descubrimos que se imprimía propaganda oficialista.

Descubrimos que en Azuero se regalaban sacos de cemento a los candidatos del PRD de la estatal Cemento Bayano. En depósitos privados guardaban esa mercancía y con periodistas del diario La Prensa fotografiamos el sitio y su contenido. Esas elecciones de 1984 fueron icónicas en cuanto al apoyo gubernamental a los candidatos del partido de Omar. En el avión del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), dirigido por José Isabel Blandón padre, llegaban grandes bolsas de dinero para entregar a los candidatos oficialistas. Ganaron las seis curules a disputar en la península de Azuero.

En La Villa de Los Santos, el gran gamonal era Augusto “Onassis” García, quien en 1980 ayudó a inscribir el Partido Laborista (PALA), del cuñado del general Noriega. Cinco testigos idóneos, valientes por la influencia que tenía García en la comunidad, testificaron que él estaba pagando $5 por cada inscripción en el nuevo partido. Ante las evidencias, el fiscal Correa pidió el encausamiento del famoso personaje por violación del Código Electoral. El asunto no pasó a mayores, porque, cuando la vista fiscal llegó al Tribunal Electoral, la entonces magistrada presidente, Yolanda Pulice, la engavetó.

En 2002 tuve otro caso en la Fiscalía Electoral, el cual llevé a título personal. Me aseguraron que, en el Idaan, entidad confiada a Cambio Democrático por la presidenta Moscoso (1999-2004), cobraban a los funcionarios cuotas que iban a una cuenta del partido. Gerardo Solís era el fiscal electoral. Presenté la denuncia y al considerarse con suficientes elementos de convicción, Solís allanó el Idaan, donde comprobó mi denuncia. Cobraban cuotas, según una tabla del mismo partido CD, en nota firmada por el presidente del partido, Ricardo Martinelli y su secretario general. La depositaban en irregular cuenta del Banco Nacional de Panamá, ya que fue abierta sin mostrar ninguna identificación partidaria, firmada por Ramón Martinelli, pariente de Ricardo, como tesorero del partido y que laboraba en el Idaan, violentando la ley, ya que por ser del Parlacen no podía laborar en el sector público. Llamaron a juicio a 13 funcionarios, menos a Ramón, por tener inmunidad parlamentaria y al mismo Ricardo, a pesar del hallazgo de que su firma era la que establecía las cuotas que retenían ilícitamente a funcionarios del Idaan. También descubrí que Ricardo Martinelli tenía el negocio de los carros cisternas para entregar agua a las comunidades alejadas que no contaban con el preciado líquido, osadía que me costó demandas y secuestro de mi salario como profesor de la Universidad de Panamá.

He vuelto a mis andanzas. Ya sumo media docena de denuncias por abusos cometidos por miembros del PRD, y nada hace el fiscal electoral. El pasado año Gaby Carrizo, atendió actividad partidaria utilizando una aeronave del Senan. El fiscal no vio nada. Desde la postulación del candidato oficialista Carrizo, las denuncias han girado en torno a las coacciones que funcionarios reciben para que le apoyen, so pena de destitución. Deben estar abusando de los fondos públicos.

Por eso insto a todo el que vea algún abuso de poder, coacción o uso indebido de los recursos públicos en la campaña electoral, que interponga la correspondiente denuncia. Tendrán que poner orden en algún momento ante tantos abusos que se cometen. Hay que desnudar su desfachatez y desvergüenza. Corresponderá al votante ejercer su voto de castigo a todos los bandidos que abusan de esa forma.

Analista político.