¿Qué estoy haciendo?

El dolor, como decía Buda, es vehículo de aprendizaje, porque redimensiona nuestra realidad. Sin embargo, el humano no lo utiliza para aprender. Por el contrario, en su obsesiva conducta epicureísta, la persona lo convierte en objeto de placer. Placer sadomasoquista, causándose, y causándole dolor a los demás. Explotando, y dejando que le exploten en casi cualquier actividad que emprenda durante su vida cotidiana. Ahora bien, el dolor, visto como placer no enseña. Tampoco redimensiona la realidad, sino que más bien nos encierra aún más en ella. De allí, aquella perenne sensación de “sentirse solo” aun estando rodeado de personas.

Luego, a corto o mediano plazo, terminamos haciendo lo que mejor sabemos hacer: desarrollar apegos pseudopatológicos y convertirlo todo en adicción. Adicción a las substancias, al sexo, a las personas, la religión, el trabajo. Todo lo volvemos adictivo. De hecho, podríamos decir que muchas formas de adicción corresponden a mucho dolor acumulado. Ahora bien, entendamos que la falta de “circulación” del dolor, hace que la persona se descomponga (en sentido metafórico) de adentro hacia fuera de sí misma. Así pues, cuando exterioriza el dolor, porque ya no puede ocultarlo más, curarle resulta extremadamente difícil. Todo en exceso es malo, todo lo que se acumula se corrompe y deteriora. Digamos, por ejemplo, la grasa acumulada en el cuerpo produce gordura, la sangre que no circula produce gangrena, los pensamientos aglutinados obsesiones, el cuerpo que no se mueve genera llagas. La única forma de matar el dolor, de evitar que se acumule y nos gangrene, es aprender. Aprender del dolor, del sufrimiento.

El dolor redimensiona la realidad. Cuando usted entiende qué le duele y por qué sufre, ve la realidad que tiene alrededor suyo tal cual es (entiéndase, no la que quiere ver, ni la que le dicen que vea). Al ver la realidad tal cual es, descubrirá la forma de movilizarse a través de ella. Posterior a ello, tendrá que decidir entre “cambiar su situación o dejarla tal y como está”. Movilizándose a través de la realidad tal cual es (reitero, no la que usted, o la que los demás quisieran que fuera) podrá cambiarla y eliminar su dolor. Dado caso, usted decida no moverse, aun viendo la realidad tal cual es, seguirá sufriendo. Mucho más, inclusive, porque entonces, no sólo será consciente de su propia decisión, sino también del daño que se ocasiona a sí mismo, y del daño que le ocasiona a los demás. Como siempre digo, el libre albedrío es la única ley en la vida humana, que, hasta el Creador, la ciencia (por si es científico) o a la suerte (por si es ateo) deben seguir. Es decir, nadie podrá decidir por usted, ni mucho menos actuar por usted.

¿Si no se aprende del dolor, de qué vale sentirlo? Aunque le ocasione placer, no es bueno. El placer subyacente, es el principal componente adictivo en el dolor, tanto como para quien lo aplica, como para quien lo sufre. Porque el placer le mantiene inmóvil y enviciado, en la misma situación que le ocasiona dolor. Aún así, debe considerar que, aunque usted no quiera reconocerlo, mire para otro lado, o prefiera no aprender, el dolor le seguirá dañando. La sociedad actual tiene tantas distracciones positivas (agradables) o negativas (problemas) y se desarrolla de forma tan acelerada, que “no nos deja tiempo” para reconocer, asimilar, y menos aprender del dolor. Por tal razón mucha gente prefiere vivir encerrada en su dolor, apegándose a cualquier forma de placer. En consecuencia, si aumenta el dolor, aumenta la necesidad de placer, y aumenta la adicción. De igual forma, si aumenta la adicción buscando aumentar el placer, aumentará su dolor.

¿Necesita usted saber por qué sufre ?... Eso no se lo va a decir un cura ni un psicólogo ni un brujo ni su pareja ni un maestro ni los amigos ni los compañeros del trabajo ni la gente de la calle. Eso lo tiene que descubrir usted, mirando hacia dentro suyo. ¿Pero cómo hacerlo si vivimos “a toda marcha”, distraídos entre problemas y “felicidades”? ¿Cómo hacerlo si vivimos haciendo a los demás, tanto o más infelices que a nosotros mismos? ¿De verdad usted quiere, o más bien necesita, parar de sufrir?... Empiece entonces, precisamente por eso: “parar”. Y deténgase a pensar, ¿qué estoy haciendo?

Ingeniero en Sistemas.