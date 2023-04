Comer cable con 'ketchup'

¿Cuánto incidirá la clase media en la elección presidencial? Solo falta un año para saberlo. Aunque diverso, los miembros de ese grupo comparten dos características: aprovechan oportunidades de estudio y sus deseos de superación son constantes. Por ello, los hijos de la clase media superan a sus padres. Los hijos de la clase popular repiten el atasco de sus padres.

Contestaré la pregunta del párrafo anterior. En primer lugar, comparto un artículo de Efraín Hallax publicado en 2020. Refiriéndose a la clase media dice: “Estamos jodidos, y no sabemos cómo pedir ayuda. Somos orgullosos y trabajamos para pagar la escuela privada de nuestros hijos. Nos quebramos el lomo por un seguro privado. No nacimos con montones de dinero... lo hemos trabajado. Jamás hemos pedido un poco de misericordia con nuestros impuestos, nuestros seguros ni tarjetas de crédito”.

En segundo lugar, veamos el desempeño de algunos candidatos que en los últimos 30 años apelaron a los valores que atraen a la clase media. En 1994, Rubén Blades logró el 17 % de los votos y en 1999 el panameñista Alberto Vallarino, postulado por la Democracia Cristiana, logró el mismo porcentaje.

Luego, la clase media repartió su aporte en 2004. Una parte de sus miembros respalda a Martín Torrijos que, corriendo con su partido, obtiene 47 % y gana. Otros respaldaron a Guillermo Endara del panameñismo que, corriendo con el partido Vanguardia Moral, obtiene 30 % y pierde. En el caso de Torrijos, gracias a “El Team Martín”, un imán de jóvenes. En el caso de Endara, su proyección de hombre honesto al cual el país adeudaba la reconciliación posinvasión.

Luego, Ricardo Martinelli triunfó en 2009. Su arrollador 61 % tuvo tres pilares: 1- un 12 % de votos —estimo yo— aportados por una clase media deseosa de un candidato empresarial con gestión competente y ágil; 2- la refrescante franquicia Cambio Democrático; 3- la inusitada alianza con los panameñistas a los que Jimmy Papadimitriu arrinconó astutamente.

Finalmente, en 2019, Ricardo Lombana pavimenta “Otro Camino” y encantó a una clase media sedienta de un discurso antipartidista y anticorrupción. Lo ayudaron a lograr 18 % de los votos.

Hoy, Torrijos apuesta a que Lombana ya se erosionó. Por eso, promoviéndose a través del Partido Popular, el expresidente busca conquistar electores desencantados. Se presentará ante la clase media como un vehículo independiente para defenderla de lo que menciona Hallax arriba. Con ese proyecto, Torrijos pacificó dos facciones del Partido Popular —una ruin y la otra decente— enfrentadas violentamente de junio 2021 a marzo 2023.

En tercer lugar, la clase popular representa el 64.6 % de la población. Tienen intereses y valores distintos a los de la clase media. La clase popular sencillamente sobrevive. Se enfocan en calentar la única paila del día o en enfriar dos cervecitas el sábado por la noche para mitigar el dolor de una existencia insatisfactoria y sin esperanzas.

Es justo reconocer que la pandemia tuvo un efecto negativo mundial. Admitamos también que las decisiones económicas de los dos últimos Gobiernos fueron calamitosas. No es mi opinión, son los hechos: somos menos competitivos, el clima de negocios empeoró, la relación deuda/PIB fue 35 % en 2013 y hoy es 63 % y el déficit fiscal ya llegó a la cifra escandalosa de $3 mil millones.

A pesar de la vacunación exitosa que permitió terminar el encierro doloroso que sufrimos, la ineptitud del MEF acentuó una sensación general de desamparo. Por eso continuará un fenómeno electoral tradicional: ningún Gobierno repite. Por eso Martín —con su sagacidad cauta— no correrá con el partido de setecientos mil miembros que su padre fundó hace cuarenta y pico años.

Ahora —para profundizar el tema económico— tal vez pocos recuerden que al inicio de su mandato, Martinelli enfrentó con temple los daños de una crisis global causada por las hipotecas gringas de alto riesgo. Los bonos tóxicos de éstas impactaron al planeta entero en 2008. Hubo contracción mundial del crédito, pánico inversionista e iliquidez. Con la mano firme en el timón, Panamá salió bien librada.

También gracias a Martinelli alcanzamos pleno empleo. La desocupación fue 4.1 %… un récord histórico. Por definición, con pleno empleo solo están desempleados quienes renuncian a un trabajo por estar listos para otro mejor o porque no conquistan las vacantes disponibles al carecer de las habilidades exigidas en ese momento.

Entre las explicaciones del récord están la ampliación del canal y la construcción del Metro. El derrame de “chen chen” provocado fue colosal. En Latinoamérica, tuvimos el mayor crecimiento económico, la inversión extranjera directa per cápita más alta y el segundo PIB per cápita más alto. Ese dinamismo no fue una estadística fría, sino bienestar cálido para 397 mil panameños.

La clase popular, particularmente, añora la bonanza. Para que vuelva, se deben realizar ocho metas: 1- reducir el gasto público sin descuidar la inversión social; 2- incrementar el PIB suficiente para generar empleos formales de calidad; 3- atraer nuevas inversiones extranjeras; 4- reducir la evasión y elusión de impuestos; 5- pagar responsablemente la deuda; 6- permitir al sector privado desarrollar sin cortapisas su labor; 7- bajar la relación deuda/PIB por debajo del 40 %; 8- y recuperar la calificación de riesgo del país en BBB, con perspectiva positiva.

Puedo concluir que la incidencia de la clase media en una elección es limitada. Hasta ahora —en el mejor de los casos— su techo es 20 %. Aunque Hallax tiene razón al resumir con sarcasmo que “mientras el pobre sólo quiere comer, la clase media sabe comer cable con ketchup”, ganar la elección exige a cualquier candidato lograr convencer contundentemente a la mayoría de la clase popular que podrá recuperar la economía.

“[...] la incidencia de la clase media en una elección es limitada. Hasta ahora —en el mejor de los casos— su techo es 20 %. Aunque Hallax tiene razón al resumir con sarcasmo que “mientras el pobre sólo quiere comer, la clase media sabe comer cable con ketchup”, [...]”

Un país de oportunidades para todas las clases, exige un liderazgo extraordinario. Objetivamente, todas las cifras históricas prueban que Martinelli tiene esa capacidad.

Consultor