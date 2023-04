En el último Congreso General Kuna, celebrado en la comunidad de Usdub, comarca Kunayala, los días 26, 27, 28 y 29 de marzo del presente año, los delegados de las diferentes comunidades, quienes con sus votos aprueban o no la realización de los grandes proyectos a nivel de la comarca Kunayala, rechazaron el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que también suponía la construcción de un importante medio de transporte terrestre, denominado carretera Muladub - Mortí para el beneficio de la parte oriental de dicha comarca.

El primero considerado el megaproyecto entre los dos países hermanos, que, según el gerente general de Etesa, el mismo fortalecería “el sistema eléctrico, constituye una fuente de apoyo para los dos países ante situaciones de emergencia, permite reducir emisiones de carbono debido a la sustitución de combustibles fósiles, a la vez que genera ingresos a los países”. Para los intereses del pueblo kuna, específicamente del corregimiento de Tubualá, o en el mejor de los casos, para el Circuito 10-2, con la ejecución de este megaproyecto también se construiría la carretera desde la comunidad de Sasardí Muladub hasta la comarca de Wargandí y lugares aledaños, que sin lugar a duda traería muchos beneficios para ese sector indígena del país.

Según los estudios, una de las vías más accesibles era que la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia debía pasar por el territorio kuna denominado históricamente Puerto Escocés, actualmente Puerto Sukunya Inabaginya, entre las comunidades de Carreto y Caledonia, pero para ello debía tener el visto bueno de los delegados que asisten de las diferentes comunidades a la reunión del Congreso General Kuna.

Actualmente, los habitantes del sector oriental de Kunayala tienen que realizar largos viajes para poder llegar a la ciudad, y la construcción de la carretera significaba mejorar el transporte, aparte de otros beneficios directos que la obra involucraba. La mayoría de los delegados que no aprobaron el proyecto alegaron que no estaban en contra de la construcción de la carretera, sino contra la interconexión eléctrica, ya que afectaría en gran medida el medio ambiente, y que lesionaría el legado cultural de los ancestros. No obstante, esta decisión es contradictoria, pues en la comarca de Kunayala ya se han aprobado y realizado grandes proyectos que de igual manera han afectado al medio ambiente como la construcción de la carretera Cartí y la instalación de fibra óptica submarino hace más de dos décadas, que conllevó a la firma del contrato entre Cable and Wireless y los representantes del Congreso General Kuna. Por eso, considero que las razones que ofrecieron los delegados para rechazar el proyecto actual no son justificadas ni aceptables.

Ante esta situación, las once comunidades del corregimiento de Tubualá una vez más quedarán rezagadas en cuanto a los proyectos que signifiquen mejoras para sus habitantes, y ante estas propuestas los delegados que asisten a dichos congresos deben estar bien informados y escuchar a ambas partes para no tomar las decisiones a la ligera como evidentemente ocurrió.

Ciertamente, las grandes obras cuando se van a ejecutar requieren estudios rigurosos para establecer sus impactos al medio ambiente, como es el caso precisamente de este megaproyecto de interconexión eléctrica que prácticamente uniría a toda América, pero también se ofrecen las alternativas para sustentar las vías de factibilidad para minimizar riesgos en su ejecución, tomando en cuenta siempre el beneficio del sector donde se va a ejecutar la obra. En este caso, dicho estudio ya se estaba ejecutando en las comunidades de Sasardí Muladub y Sasardí Nuevo, ya con una importante inversión de parte de la empresa.

Desde hace mucho tiempo, con la visión y misión de contar con una carretera hacia ese sector de la comarca, ya se vislumbraban los beneficios que traería la construcción de dicha carretera. Esta obra no solo bajaría el costo del transporte de la ciudad a la comarca o viceversa, sino que los productos de la canasta básica también estarían disponibles a un mejor costo, el turismo que actualmente no es una actividad que se desarrolla plenamente en el sector, ofrecería más oportunidades para los inversionistas, entre otros beneficios. Actual, para poder llegar a la ciudad, aparte del transporte aéreo que su precio no está accesible para todos, primero tienen que trasladarse por vía marítima y después terrestre, que representa alrededor de ocho horas, dependiendo de la distancia de cada comunidad.

Mientras tanto, independientemente de lo que haya ocurrido y lo que pueda ocurrir en el próximo Congreso, las comunidades que creen en este proyecto ya están organizadas desde hace algún tiempo y han abierto trochas desde las comunidades de Mortí y Sasardí Muladub, con la esperanza de un futuro mejor para todos sus habitantes.

Evidentemente, a pesar de que la construcción de la carretera Muladub - Mortí está condicionada por el megaproyecto de la interconexión eléctrica, ambos Gobiernos, tanto Panamá como Colombia, buscarán otras opciones para que la interconexión eléctrica sea una realidad y, mientras tanto, la carretera para el sector oriental de la comarca de Kunayala tendrá que seguir esperando, sin ninguna razón de ser, hasta que el Gobierno nacional, desde la política de Estado, ofrezca las verdaderas alternativas de desarrollo económico y social para el pueblo kuna.

Docente, investigador y ensayista, Escuela Francisco de Miranda.