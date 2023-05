Elecciones y futuro

A escasos 12 meses quiero dejar constancia de mi posición sobre el torneo electorero del 2024. Algunos párrafos de esta entrega las escribí después de las elecciones de 2014. validé algunos durante el torneo de 2019 y la verdad es que el escenario actual no me presenta mayores cambios. Las cosas no pintan bien.

La razón por la cual me adelanto es porque no me veo opinando mucho sobre ese proceso, sus candidatos o campañas si no estoy convencido de que alguno está seriamente comprometido a realizar cambios estructurales profundos que abran la posibilidad de corregir el rumbo de la Nación. Y vaya que necesitamos esos cambios, la salud del Estado es precaria.

En ese tiempo (2014 y 2019) había dejado claro que ninguna de las propuestas electoreras podía resolver los problemas más profundos de la sociedad panameña. Problemas que no tienen que ver con proponer millonarias y magnificas obras de concreto, sino con nuestra condición humana. La realidad ha dado evidencias y expuesto claramente la conducta perversa y malsana de los que han ostentado el poder político en mancuerna con el poder económico.

Es urgente – señalado varias veces – dar inicio a lo que será una labor escabrosa y de cuidado para recobrar y perfeccionar el respeto por la institucionalidad. Una institucionalidad que venía dando tumbos y sucumbió totalmente en este último decenio a las ansias personales de poder y enriquecimiento.

Decía José Ingenieros: “Cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria...”. Los números sobre la intención de votos, particularmente los que aún apoyan a algunos candidatos cuestionados, deben llamar la atención en ese sentido; dicen mucho de nosotros como sociedad y da una idea de la magnitud del problema en materia de educación y cultura.

Están los de supervivencia cotidiana con sus retos, muchas veces indescriptibles en el día a día, descansan en el juegavivo para resolver sus penalidades. Pero también están los otros, en todos los círculos sociales, personas que atienden sus deberes con seriedad, profesionales y con un grado aceptable de educación que han aceptado sin resquemor que: “estos roban, pero dejan obras”.

Por la vergüenza que me da la aceptación, he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he escuchado eso. Es como aceptar que la señora que colabora en la casa se lleva las cosas, pero limpia bien, o el que lava el carro se lleva lo que hay en el monedero, pero lava bien el auto. Sufren del síndrome del esclavo, muy bien planteado hace años en un escrito de Pedro Rivera titulado “La nostalgia por el látigo”, donde esbozó la conducta de aceptación inequívoca de la injusticia y el abuso bajo el alegato de que “amo dar latigazo, pero dar comida”.

He tenido que ser mucho más paciente con gente que quiero mucho, familiares y amigos por más educados que se piensan. La ignorancia histórico-política, selectiva o consciente, no les permite ver las cosas desde la perspectiva del bien común. De lo que nos conviene a todos o del daño que le hace a la Nación y en vez, ven el desarrollo de la condición social por los espejuelos que les han colocado los corruptos y aceptan esas migajas con seriedad, convencidos de que es lo justo y lo mejor para el país. Revertir la mentalidad de esclavo, quizás sea el mayor reto.

No pienso perder el tiempo. Habrá otros colegas que se encargarán del análisis de los asuntos electoreros. Si en realidad algún candidato tiene serias intenciones de cambiar el rumbo del país debe estar dispuesto a asumir el reto de los cambios estructurales con un enfoque hacia los próximos 25 a 30 años. Y es por la educación por donde hay que comenzar. Pero no solo la educación ante los retos tecnológicos y de competitividad económica. La educación para formar mejores seres humanos y mejores comunidades. Educación para los que le dan espacios de poder a esos que se burlan de nosotros. Una educación que forme mejores políticos, que respeten a los electores y ciudadanos y que los representen con una moral diáfana y humanística. Solo por allí se darán los cambios a mediano y largo plazo que este país y esta sociedad merecen. Solo así ganaremos todos.

Comunicador social.