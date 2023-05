¿Por qué algunos grupos utilizan imágenes e información falsa de proyectos qué no son lo que parece?

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos utilizan imágenes e información falsa de proyectos para promover sus causas ambientales? Esta práctica conocida como “eco fraude” o "greenwashing" es muy común a nivel mundial y, aunque no siempre es ilegal, siempre es éticamente cuestionable debido a la manipulación de información.

Como especialista en Gestión y Planificación Ambiental, me preocupa ver imágenes ligadas a proyectos que no tienen relación con conceptos de contaminación, si no totalmente lo contrario. Un ejemplo de ello es el TMF (Tailing Management Facilities), presente en proyectos mineros como el de Cobre Panamá. El TMF es un lugar donde se almacenan los materiales sobrantes de la minería para evitar su esparcimiento en el suelo y en el agua, lo que previene la contaminación en lugar de provocarla.

Además, es importante destacar que los TMF son estructuras diseñadas para contener y manejar los residuos mineros generados en los procesos de extracción y procesamiento de los minerales, que pueden incluir lodo y roca entre otros materiales que no contienen minerales útiles y por lo tanto se descartan. La correcta gestión de estos residuos en el TMF es crucial para prevenir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, evitar la erosión del suelo y proteger la salud de la fauna y flora local.

Aparte del hecho que el TMF cuenta con un plan de cierre y rehabilitación. La restauración de estos depósitos tras finalizar el proyecto minero, es una responsabilidad de las empresas y lo que se espera habitualmente es que se entregue el sitio en mejores condiciones de las que se encontraba antes de la explotación. Esto implica una serie de labores como la eliminación de los residuos, la siembra de especies nativas, la construcción de barreras perimetrales para evitar la erosión, y muchas otras importantes actividades.

En conclusión, la manipulación de información a través de imágenes y datos falsos no solo es éticamente cuestionable, sino que además puede generar desconfianza y escepticismo en la sociedad hacia la protección del medio ambiente. Por ello, es crucial mantener la veracidad y transparencia en la información difundida para alcanzar una conciencia ambiental responsable y comprometida.

El autor es especialista en Gestión y Planificación Ambiental