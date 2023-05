El peligroso 'berrinche' infantil

La buena y apacible maestra de primer grado nos mencionaba en determinados momentos la necesidad de utilizar algunos tipos de lenguajes con “pelaitos” de nuestra edad, como el verbal, el escrito o el mímico.

También recuerdo perfectamente que, como si fuésemos adultos, nos hablaba cariñosamente, en aquellos tiempos en que circulaban las chivas gallineras de ¿la importancia del corto, mediano y largo plazo?… ¡Ah! Y nos ponía ejemplos válidos y sencillos, que algunos entendían, menos yo, por supuesto, pues permanecía volando sobre los lomos de una mariposa azul.

La maestra hablaba de aquel nieto que tenía y amaba, que si veía al vecinito con un nuevo juguete novedoso lo quería de inmediato... Entonces, ella nos decía, utilizaba un lenguaje tierno, afirmándole que pronto tendría ese revolver de papelillo en sus manos, pero que primero había que comprarle leche a su hermanito recién nacido y que en una semana estaría disparando por el patio mejor que el mismo“ Llanero solitario” y así lo mantenía feliz, obediente montado en ese carrito imaginario de la disuasión…

Casi todos los alumnos de la bella y perfumada educadora conocían al “pela'o”, al nieto creído, pues ella lo llevó para la sencilla Navidad de la escuela lidiceña en 1954.

A mis siete años, sentía que la maestra me quería más a mí, que al resto de los alumnos, a pesar de que ninguno usaba zapatos. Luego, desgraciadamente, no pudo asistir al siguiente año escolar, pues murió de un ataque cardiaco el mismo día que asesinaron a metralla al presidente Remón Cantera el 4 de enero de 1955.

Pero bueno, al pela'o se lo llevaron entonces para donde la otra abuela y cuentan que allá sí, como había plata, lo que pedía se lo daban “ipso facto” y así se crió como muchos en esta República corrupta Panameña.

El 26 de abril 2023 me enteré de que el nieto referido, pronto saldría del peligroso penal norteamericano que hay en Wichita Town, después de cumplir una larga condena por narcotráfico, pues, como donde su abuela no le enseñaron las lecciones del corto, mediano y largo plazo para lo que el quería “Ya mismo, ¡pero yaaa!”, si no, armaba un descomunal y atormentador berrinche, desgració su forma de vida, ya que obtenía dinero como fuese para sus peligrosos berrinches de adulto…

¡Vieron! Panamá ocupa actualmente el elevado puesto 101 en el “ranking” de percepción mundial de corrupción y, sencillamente, es porque hemos pasado las últimas décadas con un país preñado de engaños gestando apaciblemente: cero corrupción, más transparencia y justicia. El primer parto ha sido un lombricero de corruptos. Y se teme que el próximo parto, como van las cosas, nos eleve más en el “ranking” de la percepción corrupta en el planeta.

Economista, escritor costumbrista.