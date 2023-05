Recuerdos de la dictadura

Los jóvenes desconocen nuestra historia. No solo aquella que nos convirtió en nación independiente en 1903, sino toda la que cubrió el periodo de la dictadura militar, entre 1968 y 1989, y cómo se ha ido deteriorando la democracia que supuestamente construiríamos luego de la caída del régimen castrense.

El 11 de octubre de 1968, como muchos, me sentía decepcionado de Arnulfo Arias, quien había tomado posesión como presidente solo 11 días antes. Sus arbitrariedades en la imposición de diputados y hasta de concejales (lo viví en carne propia, cuando, sin haber ganado como concejal por el PDC, me mandó a ofrecer el puesto). Por eso no hubo protestas en las ciudades y todo siguió en relativa calma. Los pocos que se levantaron en guerrillas fueron asesinados por la fuerza pública. La oligarquía, algunos políticos liberales y hasta la embajada estadounidense no tardaron en darles apoyo.

No es un secreto que el golpe militar tuvo cierta aceptación popular, porque hedía la podredumbre que existía en el país. Algo similar a los aromas que percibimos al día de hoy. Las promesas de prontas elecciones y de lucha contra los políticos corruptos se disiparon y emergió una dictadura que cerró todos los medios de comunicación, proscribió partidos políticos, impuso una nueva constitución en una mañana sin discutirla, desapareció y asesinó a opositores, desarrollando un esquema de corrupción solo superado por lo actuado por los Gobiernos civiles después de 1989.

Por eso no podemos olvidar esa época, ya que con los hedores actuales podríamos estar preparando el escenario para que esa nefasta época se repita.

Viví varios episodios en la dictadura. En junio de 1971, ante la desaparición del padre Héctor Gallegos, muerte encubierta por Omar Torrijos, los militares trataron de evitar que en alguna radio se escucharan las homilías de los sacerdotes en las misas celebradas en la Iglesia del Carmen pidiendo por la vida del cura desaparecido. Los casetes de lo que predicaban eran perseguidos por el G-2, desde ese tiempo en manos de Noriega. Radio Impacto, de Betito Quirós Guardia, las retransmitía y mi trabajo era llevárselas. El G-2 me pilló y me interceptó a la altura del hotel Panamá, despojándome de las cintas.

Posteriormente, el 21 de enero de 1976, enfrenté al antiguo director de la Policía Secreta (DENI), Nivaldo Madriñán, cuando detuvieron en su residencia a Quirós Guardia y lo expulsaron del país. Igual hizo Daniel Ortega en Nicaragua hace unos días al expulsar a 222 presos políticos, despojándoles además de su nacionalidad. Madriñán, al verme que subía las escaleras de la casa donde vivía Betito en avenida Chile, desenfundando su pistola, me gritó: “Lárgate de aquí, pedazo de hijo de puta”.

Mi vida familiar se volvió un tormento. Me seguía el G-2. Mi apartamento era vigilado permanentemente. Mis hijos fueron amenazados. En noviembre de 1989, el régimen anunció que no respondería por ningún panameño que hablara mal de Panamá en el exterior. Confundían a Noriega con el país. Había ido a Washington a una reunión en la OEA para tratar nuestra tragedia. De allí atendí invitación a Munich, Alemania, para hacer lo mismo. A mi regreso paré en Miami, porque todos me aconsejaban que me quedara allá, luego de la orden que aseguraba mi detención al llegar a Panamá. Solo aguanté siete días de autoexilio. El 27 de noviembre, con el dirigente panameñista que me había acompañado en parte de la gira, Francisco Artola, emprendimos el regreso, avisándole a varias embajadas cuyos representantes se hicieron presentes en Tocumen.

Apenas salimos del avión nos detuvieron. Nadie nos vio. Al ser secuestrados, nos pusieron bolsas de fieltro sobre nuestros rostros que difícilmente nos permitía respirar, colocándonos esposas de metal apretadas con las manos a la espalda.

Camino a la ciudad nos profirieron tantas amenazas que simplemente por lo absurdas no creí pudieran ejecutarlas. “Los echaremos a los perros”. Nos llevaron al G-2, interrogándonos por horas. Salimos a las 22 horas, por las presiones que por todas partes se hicieron, incluyendo mis amigos del PRD, expresidentes de la Asamblea Nacional, Camilo Gozaine y Checho Carrizo. Al salir de la cárcel, me pidieron que firmara un documento donde certificaba que no me habían hecho ningún daño. “¿Cómo lo firmaré, si no puedo ver?”, les dije. Finalmente firmé, porque lo que quería era irme de allí.

Puedo contar muchas más historias, pero las que traigo a colación son para que no olvidemos lo que vivimos en ese oprobioso pasado y que por la codicia y ambición de algunos pareciera que podría volver. El país quiere un nuevo futuro, ajeno a lo vivido en este presente, pero en nada parecido al pasado que venden aquellos que dicen “robó, pero hizo”.

Analista político.