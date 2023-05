Transiciones energéticas y nacionalismos

Cuando de superación de crisis climática se habla -los que reconocen que esta existe- encontramos básicamente tres posiciones, a saber. Una primera, que asume que el mercado es el mecanismo por excelencia para superar esta amenaza, en este sentido, se acude a los cálculos en apariencia científicos para medir, por ejemplo, cuánto carbón o petróleo es permitido en una economía, manteniendo, con ello, a raya el calentamiento del planeta y las transformaciones climáticas que les son aparejadas. Una segunda posición es aquella que defiende que con tecnología se supera esta amenaza a la especie humana. Este es el caso de la fe que tienen muchos en que se verifique la llamada “transición energética”, pasando de basar la economía en el uso de energías fósiles (carbón y petróleo) a otra basada en energías “limpias”, como las proveniente del agua, sol y vientos. A este tipo de economía le denominan “descarbonizada”.

En realidad, entre la primera y la segunda posición no hay una barrera insalvable, toda vez que las economías que estimulan la descarbonización la hacen sobre la base de mantener operando la lógica de la ganancia como principio ordenador del funcionamiento del sistema, solo que saltándose las premisas de las doctrinas de la libre competencia y otros sueños que tienen los pequeños propietarios y creyentes de la “mano invisible” de la economía. Para ello, se acude a lo que saben hacer muy bien los grandes capitalistas, controladores del sistema. Es decir, acudir a controlar las cadenas de valor.

Digámoslo de la siguiente forma, que, para dar el paso a ganar riquezas en negocios con las tecnologías limpias, los grandes productores de bienes basados en tales tecnologías -por ejemplo, transportes eléctricos, las estructuras de los molinos de vientos, baterías, celulares, etc.- requieren controlar las fuentes de sus materias primas y para eso están haciendo lo contrario de lo que la propia Economía de Libre Mercado plantea. Al mirar lo que están poniendo a hacer a sus países de planta, o sedes de sus firmas transnacionales, se concluye que la globalización ya no la impulsan estos grandes poderes con la firmeza de las últimas cuatro décadas. Lo que se observa en las propias economías de países desarrollados es el resurgimiento del proteccionismo o nacionalismo económico -camino contrario a la globalización y el libre mercado-, a través de los cuales pasan a controlar sus propios recursos naturales y materias primas requeridos para sus “transiciones energéticas”, además de controlar lo que conceptúan como los recursos que poseen zonas o países bajo su dominio.

En este caso, junto a la transición energética sigue cabalgando la base del sistema: la ganancia económica privada. En esta lógica, empero, se depredan los recursos que representan materias primas para sostener una “economía descarbonizada”, lo que significa que si se depreda un bosque para dar paso a la explotación de minerales requeridos en la cadena de valor de las tecnologías limpias, se está fomentando una proliferación de gases de efecto invernadero, intensificación de una atmósfera carbonizada, o sea, lo contrario a la descarbonización que se aduce buscar.

¿La solución? A largo plazo, no cabe otra que superar el esquema de una sociedad basada en la búsqueda de la ganancia por encima de la vida; de superponer el valor de cambio de las mercancías al valor de uso, a la utilidad a la sociedad entera y no a la de grupos de poder que controlan los recursos a nivel planetario. La solución viable, obligada, planteada en varios foros políticos y académicos internacionales, como una tercera posición para superar la crisis del cambio climático viene a ser la de, sí, una transición energética, pero no dejada a la lógica del mercado, de la ganancia acumulada por pocos, sino orientada, regulada por un organismo político planetario -globalizado-, donde prime la utilidad social no la de minorías, por lo tanto en aperturas globalizadas, no en proteccionismos o nacionalismos económicos de las grandes grupos de poder que paradójicamente llevan a la desprotección de los recursos nacionales de las pequeñas naciones como Panamá.

En este sentido, se deduce que el contrato del Estado panameño con la minera localizada en el occidente de la provincia de Colón, tiene ese predominio de control de la cadena de valor de economías desarrolladas, que buscan su propia descarbonización a costa de la depredación de nuestros recursos y ecosistemas... a costa de la vida de nuestro pueblo.

Sociólogo Mgter. en Gestión Ambiental.