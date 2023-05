Consecuencias del sistema actual de agua potable

“Garantizar el acceso al agua, no significa que deba ser gratis, y liberalizar el agua o privatizarla no provoca una desmejora del bienestar de la sociedad [...]”

Garantizar el acceso al agua requiere de una planificación y gestión adecuada de la oferta y la demanda futura, por medio de los planes de inversión, planes de mantenimiento, estudios de mercado, estudios demográficos, así como contar con el personal capacitado para garantizar el vital líquido. Además, es necesario contar con políticas, incentivos y regulaciones que permitan al mercado funcionar de manera eficiente en la asignación de los recursos escasos.

La problemática que presenta hoy el Idaan se debe a su propia estructura corporativa. Al ser una empresa pública, está más atenta a ser un benefactor social, que a garantizar un servicio de calidad para sus ciudadanos. Adicional a esto, el Idaan ignora las leyes del mercado y los mecanismos de coordinación y asignación de recursos. Dando como resultado la escasez del agua potable para una parte de la población.

Sin embargo, esta escasez no se debe a que Panamá cuente con pocas fuentes hídricas, en tal caso, puede ser consecuencia, por un lado, al mal uso tanto de los ciudadanos, causado por un precio actual que no refleja la situación real del agua, generando un comportamiento como si se dispusieran de cantidades mayores a las que en realidad existen, así como por los “free riders” (personas que usan el servicio, pero no pagan). Por el otro lado, la imposibilidad de la empresa de poder llevar a cabo sus planes de inversión y mantenimiento, al no contar con los flujos operativos y de inversión requeridos para hacer frente a los aumentos de la demanda del agua.

En Panamá, lamentablemente, los precios del agua no han sido actualizados en al menos 10 años. Creando una situación de incertidumbre futura sobre la disponibilidad del recurso hídrico (esto debido al mal empleo del agua, como es la pérdida por falta de mantenimiento, y la incapacidad de poder mantener las cuencas o fuentes de agua potable).

Esta incertidumbre termina afectando en especial a los grupos más vulnerables y de bajos ingresos, dado que, ante la escasez de un bien, el valor de este bien esencial para la vida será mayor, por lo tanto, las personas estarán dispuestas a pagar un mayor precio, dejando a estos grupos sin acceso al vital líquido. Esta situación trae como consecuencia la pérdida de bienestar de la sociedad, dada la insatisfacción al tener que pagar un precio más elevado para contratar servicios de cisternas, como ya se observa en algunas zonas del país, o peor aún, al no poder acceder a tener agua potable.

Por estos motivos, es más que conveniente liberalizar el sector hídrico en el país, permitiendo la competencia en las diferentes etapas productivas, generando así una mejora en la calidad del servicio, su accesibilidad y su precio. Al existir mayor oferta de agua, el precio tenderá a caer, y con ello, las generadoras de agua deben ser más productivas y eficiente para mantener su presencia en el mercado. Esto, por su parte, no impide, como algunos quieren hacer ver, que las personas dejen de acceder al agua, pero seguramente sí cambiará las preferencias de las personas y su comportamiento hacia el uso adecuado de esta, debido a cambios en el precio.

¿Por qué no puede ser el Estado quien se encargue del servicio del agua? Creo que ejemplos hay de sobra. Muchos Gobiernos saben lo difícil que es mantener una empresa pública y optan liberalizar el mercado, bajo reglas del juego un poco más limitadas y reguladas, pero que no desincentiven la inversión y que generen rentabilidad para atraer empresas. Esto permite a los Gobiernos generar mejores políticas sociales para la accesibilidad de grupos vulnerables o de bajos ingresos.

Garantizar el acceso al agua, no significa que deba ser gratis, y liberalizar el agua o privatizarla no provoca una desmejora del bienestar de la sociedad, en realidad se produce lo contrario asegurando el acceso al vital líquido para todos.

Economista