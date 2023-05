Insurgencia y romanticismo en la Independencia latinoamericana

“¡Levantarse americanos!

Tomen armas en las manos,

y con osado furor,

¡maten sin temor

a los Ministros tiranos!”

Este fragmento proviene de las llamadas “Rimas de Oruro”, localidad en la actual Bolivia, aparecidas en 1781 al conocerse del levantamiento indígena de Túpac Amaru II. Sin embargo, fue precisamente su mensaje radical lo que despertó “las fuerzas del tradicionalismo, los intereses de clase y la incertidumbre de lo que podía ocurrir” lo que, en conjunto, “impidió que el proceso tomase un cause abierto” (Villarán Rivera, 1971). Cuarenta y tres años después, la victoria bolivariana en la Batalla de Ayacucho aseguró la independencia política del continente aunque “las nuevas sociedades aparecerán como países de economía apendicular del capitalismo foráneo (inglés) con una ideología feudal-burguesa, en obligada convivencia” (Villarán Rivera, 1971).

Doscientos años después, nuevas lecturas sobre el proceso independentista buscan presentar el lado humano de los líderes patriotas y colocarlos en un plano distinto al del pedestal en el que la historiografía nacional los ubicó inicialmente. No se pretende derribar íconos de valores cívicos que toda nación requiere para su unidad e integración sino mostrar actitudes poco conocidas que permitan nuevos estudios para comprender mejor a las sociedades en las que nacieron. Véase un ejemplo, las ideas de la Ilustración deslumbraron a los patriotas, así se deduce de las cartas, proclamas, folletos, panfletos y anónimos donde los nombres de Montesquieu, Rousseau y Diderot se repiten asociados a conceptos como “soberanía del pueblo”, “derechos del hombre” y “voluntad general”, sin embargo, los ejércitos revolucionarios aún conservaban la estructura de castas y cuando un combatiente afrodescendiente se hace merecedor a una medalla por su valor en la campaña que el general Juan J. Castelli condujo en el Alto Perú (1816), “el jefe patriota se ve obligado a consultar al gobierno libre de Buenos Aires si puede distinguirlo porque -expresa- ‘sin su resolución no me atrevo’” (Villarán Rivera, 1971).

Confundir el sentido del honor de los oficiales patriotas con el sentimentalismo romántico con que se relataban los hechos, sería un error. La actitud romántica significa “instantes faltos de claridad” (Arciniegas, 1936) mientras que la actitud revolucionaria es proyectiva, quiere construir un nuevo Estado pero es inconsistente cuando intenta construir una nueva sociedad. La conflagración bélica de inicios del s. XIX -la guerra de independencia- “traduce un pensamiento político que quiere dar nacimiento al Estado soberano en esta parte de América, dentro de los moldes burgueses forjados en Europa” (Chávez, 1938).

Esta situación fue percibida por viajeros foráneos -cuyos testimonios tienen la validez de la inmediatez- como Julien Mellet, aventurero francés que recorrió por doce años las tierras de América del Sur. Anotaba todo lo que veía: flora, fauna, costumbres, líderes regionales, situación política, situación económica, dando así, por ejemplo, un retrato bastante fiel del Perú en los años previos a la independencia. Su obra “Voyages dans l’interieur de la Amerique Meridionale” (Viajes por el interior de América Meridional) se publicó en París en 1824. El historiador francés Cruchet (1952) menciona a otro explorador con la misma impronta, el oficial naval marqués Camille de Roquefeuil a quien le atribuyeron una primera obra que, en realidad, fue escrita por el galeno Vimont, médico de su barco “Le Bordelais”. En 1823, el libro “Journal d’un Voyage autour du Monde” (Diario de un Viaje alrededor del mundo) atribuido a Roquefeuil formaba parte de la biblioteca del Libertador Simón Bolívar según el catálogo publicado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela en 1969 aún cuando ya en 1926 otro francés, Henri Sée, había demostrado que el marqués era autor de un manuscrito distinto y no de ese.

Acallados los clarines, el ruido de la artillería y las voces de mando después de la victoria de Ayacucho (1824), las nacientes repúblicas verán crujir sus instituciones ante el paso de nuevos generales, nuevos caudillos -muchos de ellos integrantes de la antigua élite virreinal- que transformarán fronteras en una vorágine de nuevos enfrentamientos donde, como efecto colateral, sepultarán los ideales de integración. Cabe preguntarse entonces ¿cuál fue la idea de ‘progreso’ que se adoptó? Es lo que precisamente los académicos, sobre todo quienes trabajan la historia económica, vienen estudiando.