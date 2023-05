De trabajadores, clases medias y explotación

Ahora, veamos lo siguiente. Hace unas tres décadas atrás, invitado por OIT a un evento internacional con empresarios, trabajadores organizados y académicos, tuve la oportunidad de escuchar una narración en la cual se nos describía la forma en la que el propietario de origen israelita preparaba a sus hijos para que dirigieran sus empresas. Este empresario, de una de las grandes empresas de México, hacía pasar a sus descendientes por diversas funciones laborales, desde el servicio de aseo hasta la dirección técnica de dirección y vigilancia. Surgía aquí una pregunta que tenía que ver con la categorización de clase de los herederos de este gran propietario, a saber: mientras aquellos pasaron por los distintos puestos de trabajo, ¿pertenecían a la clase trabajadora?

La respuesta es: NO. La razón es que, no por ejercer una función laboral se pertenece a la clase trabajadora. Solo hacen parte de esta, los que cuyo modo de vida depende de su capacidad de trabajo, aun cuando posea medios de trabajo y producción; en estos casos, sus propiedades son de tal magnitud que no les es viable una acumulación privada de capital de forma ampliada, en gran escala; es decir, no alcanzan a ser agentes del capital. Piénsese en los pequeños agricultores, con sus pequeñas fincas, los artesanos propietarios de pequeños talleres, profesionales de la medicina y la abogacía, con pequeños consultorios, entre otros. Esto, con independencia de a cuál polo de la relación capital-trabajo favorezca en las coyunturas políticas y la reproducción social de uno y otro. En el caso de los herederos de la empresa mexicana en referencia, ninguno dependía de vender su fuerza de trabajo para satisfacer sus necesidades personales y sociales, dentro o fuera de la empresa de su padre. Dependían de las ganancias que se generaban en dicha empresa.

Aquí viene una segunda interrogante: ¿y aquí dónde cabe la clase media? Científicamente hablando, en ningún lado. Si la relación social en el modo de producción capitalista es entre Capital-Trabajo, no cabe un tercer actor en esta estructura de clases. ¿y de dónde sale este término ampliamente difundido en nuestra sociedad? Hay dos fuentes, una, que hace referencia a las clases sociales trabajadoras que poseen medios de trabajo o producción, las cuales no son parte de la relación Capital-Trabajo propiamente dicha. En la Economía política clásica, se refieren a aquellos que son parte de relaciones sociales de una sociedad que no es la estrictamente capitalista -caso de los campesinos con tierras, artesanos con medios, etc.- que están en riesgo de ser barridos por la impronta capitalista.

La otra fuente, que más bien se trata de una confusión tecnócrata, es la que se refiere a estratos socioeconómicos en una sociedad. Sin embargo, “estrato socioeconómico” no es lo mismo que “clase social”. La primera es el resultado de una división de grupos basada en la capacidad de consumo que le otorga los ingresos económicos que posee. Así, se le denomina “clase media” a lo que en Ciencia Social es “estrato socioeconómico medio”; donde los de mayor ingreso son los de “estrato alto”, los de menor ingresos son los de “estrato bajo” y quienes están entre ambos, los de “estrato medio”. Si la subdivisión aumenta -cosa factible porque es arbitraria dicha estratificación cuantificada- pueden aparecer otros estratos como “bajo medio”, “medio bajo”, “medio alto” y así hasta el infinito. Nada que ver con la definición científica de clases sociales. Aun así, se repite eso de clases medias, clases media alta, a lo que en realidad corresponde a una “estratificación socioeconómica”.

Ahora bien, en estos estratos medios, dado que su construcción es en base al nivel de ingresos que posee y su capacidad de consumo, todos aquellos trabajadores asalariados -como los de “satisfactorios” salarios en actividad minera metálica transnacional- o cuasi salariados -como los trabajadores “por cuenta propia” o “independientes”- que alcanzan a obtener ingresos al nivel de este estrato, se les denomina equivocadamente como “clase media”, negando su carácter de clase trabajadora. Cuando en realidad tienen de común, que se trata de diferentes sectores de la misma clase, que o bien, es explotada directamente, o bien, es explotada indirectamente por el gran Capital.

Quienes se benefician de la explotación social, encuentran conveniente esta confusión, para mantener distanciados a los distintos conglomerados de la Clase Trabajadora. Nuestra responsabilidad científica seguirá siendo, llamar al pan, pan y al vino, vino… A estrato, estrato y a la clase, clase.

Sociólogo y catedrático investigador, UP.