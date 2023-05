Vivimos en un sistema perverso

Es una lástima que la mayor parte de los actuales escritores nacionales no tengan entre sus ocupaciones e intereses, aunque solo sea ocasionales, el comentar la marcha de los asuntos de nuestro país y, a ratos, los principales sucesos internacionales que afectan al mundo, en la medida en que unos u otros afecten el desarrollo armónico del mundo.

Podría pensarse que simplemente no les interesa entrar a ese ruedo tan poco literario, o consideran que no es ese el papel de un escritor; o acaso prefieren dejarle tales temas a la posibilidad de que alguna de sus propias obras mediatas o inmediatas se ocupe de esos asuntos tan aparentemente alejados de los afanes del arte “verdadero”.

Otros colegas escritores, sin duda, optan por no hacer olas, por no pisar callos, o bien por no propiciarse a sí mismos una supervivencia más difícil de lo normal en el día a día del ámbito nacional; o acaso el obstáculo se da en el terreno de los compromisos ideológicos que no se pueden criticar, a riesgo de que todo el andamiaje de compromiso que los sustenta desde hace décadas se derrumbe estrepitosamente (silencio ante las dictaduras que cercenan los derechos humanos en países como Nicaragua y Venezuela, y, por supuesto, en la Cuba de los hermanos Castro, en donde se origina en su momento la admirable liberación de la dictadura de Somoza, pero que gradualmente se convierte en opresión más siniestra, que sigue así tras más de 60 años de absolutismo político y militar).

Por el momento, me limito a abordar aquí en términos muy generales, y afincado en mi insobornable libertad de expresión, algunos de los problemas que cualquier ciudadano inteligente y sensible percibe, pero, a menudo, calla por prudencia o por temor a perder un empleo o a empantanarse en insostenibles sanciones legales. A estas alturas de mi vida poco tengo que perder, y en cambio hago las paces con mi conciencia ciudadana y con mis convicciones como el escritor que soy por ya incontables años de insobornable quehacer literario, pero al mismo tiempo como gestor y promotor permanente de la buena literatura en Panamá, en México y en Centroamérica, en general.

El más evidente de los vicios permanentes que vienen arrastrando los Gobiernos desde los tiempos de la dictadura militar y antes, es, obviamente, el de la corrupción, en todas sus formas y modalidades: desde las sinvergüenzuras más sutiles y difíciles de percibir y por tanto de demostrar, hasta los más obvios por su grosera obviedad. El actual Gobierno, evidentemente, no escapa a esta afrenta al pueblo que confió en sus promesas, la mayoría de las cuales no han sido cumplidas. Y, por supuesto, con el apoyo siempre de asesores corruptos, pero sabios en materia de componendas y enmascaramientos.

Vivimos en un sistema perverso. A juicio de los entendidos, este asunto no empieza con los millonarios sobornos de Odebrecht ni termina con los acuerdos leoninos en favor de la compañía minera canadiense que hoy nos explota a ciencia y paciencia de nuestros gobernantes, como lo han señalado muy diversos expertos en la materia, para no hablar ante el caso New Ports. Y aún están pendientes los casos New Business y Blue Apple, en los que hay testimonios y pruebas aún flotantes, pero cero convicciones formales.

Y, por supuesto, habría que sumarle a la lista de expoliaciones al heraldo nacional a ciertos diputados, que solo fungen equívocamente como tales para cosechar réditos en favor de su propio peculio. De jueces y magistrados a todos los niveles puede decirse prácticamente lo mismo, pero el sistema está construido para que las pruebas no puedan ser presentadas de forma contundente y por tanto identificadas como tales. Así, la perversión consiste en no poder demostrar de modo contundente los intríngulis de dicha perversión sin caer en acusaciones refutadas de formas igualmente perversas. Súmese a esto el vicio menos evidente de las coimas, de lo que suelen no quedar rostros, a menos que haya mucha torpeza en los hechos... Todo ello un círculo vicioso generalizado, digno de mentes brillantes en el arte de ejercer el mal en perjuicio de los ciudadanos, teniendo siempre como objetivo el beneficio personal.

El lavado de dinero es otro de los males que infectan no solo a nuestro país, sino al mundo actual. Tampoco es fácil rastrear culpables, pero poco a poco van descubriéndose casos y culpables, el asunto es probarlo; si bien ya ha habido algunos convictos.

A juicio de gran cantidad de entendidos, tanto la Antai como la Contraloría General de la República han abdicado de sus obligaciones manipulando leyes a su conveniencia, o fingiendo demencia. No es posible que el periodismo investigativo panameño sea sancionado por hacer público lo que por ley es público: la denuncia de irregularidades, de violaciones a la Constitución y las leyes mediante la publicación de artículos, reproducción de documentos y fotografías de acceso público.

La multa reciente de la Antai al diario La Prensa es una aberración legal que el Ejecutivo no debe tolerar. Si lo hace, será tan culpable como quienes lo han fraguado.

Escritor, profesor universitario, promotor cultural y editor.