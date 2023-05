Hace muchos años, tuve una relación de amistad con una distinguida dama, quien había sido la esposa de un mandatario. Pasados muchos años, ella intentó que el Gobierno de turno, muy afín a su exesposo, la tomara en cuenta para un cargo en el servicio exterior.

Ella cumplía con los requisitos, envió todos los documentos que le pidieron y esperó y esperó, hasta que un día me dijo, cansada ya de tantas excusas, que iba a buscar una respuesta.

Y, se fue al despacho donde todos la conocían y respetaban y las puertas se iban abriendo a su paso... hasta que llegó a la oficina de su objetivo, donde, luego de que este fue avisado por su secretaria, muy sorprendido, mandó a decirle que no podía recibirla.

Al volver, me narró lo que pasó, pero, contrario a lo que podía esperarse, la veía tranquila, irradiaba una paz que no tenía horas antes y me dijo: “¡Ahora sé que no me van a nombrar nada! Por eso fui a provocar una respuesta, porque es mejor caerse que estar colgando”.

A todos nos habrá pasado lo mismo con amigos, socios o familiares que no tienen el valor de decirnos la verdad ante una solicitud de ayuda que no pueden o no pretenden cumplir. Prefieren marearnos aumentando nuestra ansiedad, haciéndonos perder tiempo, afectando así nuestra salud mental, creando hasta odios innecesarios al ofrecerte ese “mañana” que nunca llega.

Si al mendigo de la calle, al que no conocemos, inmediatamente le damos una respuesta, pues mayor consideración y respeto le debemos a aquel al que le decimos amigo. Piénsalo.

Comisionado de Derechos Humanos.