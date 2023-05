Metro de Panamá

El objetivo de un sistema de transporte como el Metro, es movilizar gran cantidad de personas en el menor tiempo posible y reducir el uso del vehículo. Con este objetivo, estaciones de Metro deben contar con un área amplia de estacionamiento para vehículos, bicicletas, etc. En esas estaciones habrá la conexión de autobuses necesaria para las diferentes localidades.

Si analizamos claramente lo que ocurre con este sistema de Metro en Panamá, en las estaciones no hay área de estacionamientos para autos y tampoco la conexión de autobuses hacia los diferentes puntos a donde deberá moverse esa población sin automóvil. Además, el sistema de autobuses sólo circula por las calles principales, como Transístmica, Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), etc.

¿Se ha reducido la cantidad de vehículos en la calle? Definitivamente no. Los tranques son absolutos en toda la ciudad. En cualquier calle. Circular en auto se ha convertido en pesadilla.

Provee parcialmente de movilidad a los que NO TIENEN auto, pero cuando llegan a una estación y tienen que transportarse a otro lugar, ¿que ocurre? Tienen que usar otros medios. Y no económicos.

Ejemplo: ¿Cuál es la estación de metro más cercana para una persona, que no tiene automóvil y tiene que ir a hacer un trabajo a Punta Pacífica? Estación en vía España, en El Cangrejo. Deberá tomar un taxi.

El sistema de Metro es un sistema de transporte MUY CARO. No es rentable para una población pequeña como Panamá. Probado y analizado en diferentes partes del mundo. Entiendo que el de Panamá está subsidiado.

Se habla de $2400.00 millones para línea 3 y cuarto puente. Sin embargo, esas poblaciones a las que supuestamente pretenden transportar, Panamá Oeste, Arraiján y La Chorrera, no tienen resueltas necesidades básicas como suministro de agua potable, de aguas servidas, importantes además para la salud, condiciones de escuelas, del sistema de salud, inexistencia de aceras y calles, y las que existen, en pésimo estado u ocupadas por automóviles, basura, etc. Desde el 2004, se tiene un informe sobre que el sistema de aguas servidas de la Región Interoceánica está colapsado. NO PUEDE SER REPARADO. Así mismo están San Francisco y otras comunidades. Esas son prioridades.

A fines de 1997, cuando ya había sido entregado el Plan Regional y el Plan General para el uso y conservación del área del Canal, FUE ADVERTIDO por los especialistas de los Planes de Ordenamiento realizados para los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera, Capira y Chepo en el Pacífico y Colón en el Atlántico:

“Implicaciones de un Futuro no planificado: Sin un plan de ordenamiento urbano, este patrón de desarrollo continuará manteniendo la tendencia de crear corredores de atracción para comunidades dormitorios de bajos ingresos, cuya población deba recorrer distancias largas y cada vez más congestionadas a las fuentes de empleo. Aún peor, al abordar estos corredores de la cuenca del Canal de Panamá, por el corredor Transístmico y la propuesta autopista Colón-Panamá, se incrementará el impacto ambiental sobre los recursos hidrológicos que sustentan las operaciones del Canal, comprometiendo su viabilidad económica, a pesar de las recomendaciones de la Ley 21 de 1997 que crea el Plan Regional y el Plan General para el uso y conservación del área del Canal”.

Ahora, vivimos las consecuencias del despilfarro de dinero de contribuyentes pagando millones en planes y leyes, utilizados como propaganda, que no serían respetados, por los intereses económicos de partidos políticos, de gremios económicos con intereses en el sector, de juntas directivas y administradores de ACP, afectando muy negativamente recursos del país y el futuro y bienestar de los habitantes.

Todo proyecto de movilidad y transporte tiene que responder a un plan integral de desarrollo realizado por un equipo multidisciplinario.

