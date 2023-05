Otra vez... el espiral

Mi país, al que queremos mucho, se encuentra sometido a una cantidad de problemas que pareciera predecir nuestro hundimiento geológico de regreso hacia las profundidades, para acabar de rematar, en medio de todo este caos: posible quiebra de la CSS, altos índices de criminalidad, falta de trabajo, aumento en el costo de la vida, pésimo sistema de salud casado con alto precio de los medicamentos, etc., ahora se le suma la peste, que por desgracia aparece cada cinco años, el período de elecciones.

“Dame tu voto y te daré porotos”, “dame tu voto y construiré el puente, sobre el río que no existe”, “dame tu voto y te daré, daré y daré”; pero, lamentablemente, al final de toda esta farsa, nada o muy poco de lo prometido, se cumple. Y no solo continuamos con los mismos problemas, sino que, además, cada administración fallida, los incrementa.

Entendemos que los que se encuentran cerca del candidato, se rasguen las vestiduras, y hagan lo que tienen y no tienen que hacer, para que el mismo sea favorecido, ya que se piensa, o se espera, que sean beneficiados, si su candidato es favorecido con el voto. Pero no justifico a la mayoría de los votantes, de carne y hueso, los cuales sabemos que no vamos a recibir nada, o mejor dicho “que no habrá nada para mí”, por lo que para qué hacer filas para beneficiar a tal o cual candidato, si en nada nos va a beneficiar y sabemos que sus promesas se las llevará el viento, por lo menos por los próximos 4-5 años, hasta que venga la nueva temporada de elecciones.

Una cosa que debemos entender es que el voto es secreto, y aunque lo lleven a uno como ganado al matadero, en buses, camiones, etc., para que votemos por cierto candidato, la verdad es que, al momento de emitir su voto, se encontrará totalmente solo, por lo que nadie podrá acusarlo de haber votado por tal o cual o no haberlo hecho.

Mi consejo es simple, recojan todo lo que les den todos, sin discriminar: jamones, zinc, seco, cemento, arena, bolsas de comida, en fin, todo lo que le ofrezcan que pueda beneficiar a su familia, y sin asco. Pero eso sí, al momento de votar, pásele la factura, y vote por el que usted realmente cree que podrá hacer algo por su comunidad, aunque ese, durante la campaña, no le regalara ni una lata de salchichitas.

Ya es tiempo de que la espiral de esta historia repetitiva, tenga un final diferente; no puede ser que estos politiqueros profesionales, aparezcan, prometan, consigan lo que quieren y se marchen, a vivir de sus rentas mal habidas, durante cinco años, mientras usted continúa comiéndose un cable.

A estos explotadores y oportunistas, no hay mejor forma de pagarles, que, si piensan que lo volvieron a engañar a usted, con unas latas de sardina y arroz de segunda, al momento de contar los votos, perdieran su elección, eso sí les dolerá de verdad, y nos ayudará a romper esa espiral histórica, que tanto daño le ha hecho a Panamá.

Docente