IA, el futuro y nosotros

Hay personas genuinamente preocupados sobre los retos del futuro y el camino que recorre en estos momentos la humanidad. Aquí debiéramos estar más que preocupados; no exagero, debiéramos pensar que podemos desaparecer como sociedad en desarrollo. Dice el escritor Yuvel Noah Harari que “Lo que pensamos cuando pensamos en el futuro es lo que pensamos cuando pensamos en nosotros mismos. Creamos el futuro con lo que hacemos hoy”. Entonces pregunto: ¿cómo o qué hacemos para enfrentar las diversas amenazas que supuestamente propone los mecanismos de Inteligencia Artificial (IA) frente a la presente cultura de corrupción?

Para enfrentar los interesantes retos de la IA en todos los campos del saber y la producción, es importante hacerlo sobre los hombros de una sociedad, sino medianamente, completamente saludable. La nuestra y de muchos países y sociedades actuales transita por un periodo de decadencia, sin claras o evidentes correcciones a futuro, afectando los sectores productivos y los llamados a enfrentar los cambios para impulsar el desarrollo nacional.

La clase media, profesionales; las capas populares: trabajadores, estudiantes, trabajadores de la cultura (músicos, artistas, escritores, poetas, etc.), son el sostén imprescindible de cada sociedad. Ponen la musculatura y sus esfuerzos; sus mejores años de vida, generación tras generación. Ponen los muertos y representan el motor necesario para impulsar el desarrollo de las naciones. Estas son las capas de la sociedad más vulnerables en los momentos de crisis (económicos y políticos) y cuando los peligros sociales se hacen del diario vivir. Más vulnerables aún antes significativos cambios tecnológicos.

Si creen que no estamos en un periodo de decadencia, observen detenidamente: el sentido de inseguridad se manifiesta no solo en la violencia como consecuencia del pandillerismo, la trata de personas, la migración, el narcotráfico, la politiquería malsana, etc., sino también en la falta de oportunidades para los sectores mencionados. Los efectos de estas amenazas han ido en aumento y se han constituido en un reflejo de nuestro tiempo, de la degeneración social sostenida en todos los niveles sociales. Conducta que reflejan los malandrines en posiciones de poder o los maleantes en las calles y veredas de los barrios.

Una sociedad en franco desarrollo debe buscar en otras dimensiones del quehacer humano la fórmula para rescatarse del analfabetismo funcional, la mediocridad glorificada, del bajo nivel cultural y de la barbarie social. Rescatarse del juegavivo y de la politiquería malsana, que mantiene a grandes sectores en clara desventaja ante las capas sociales élites que tienen los recursos económicos para su desarrollo integral. La conjugación de estos factores es lo que ha abonado la sensación de inseguridad en que vivimos.

Andrew Yan-Tak Ng, científico informático y empresario tecnológico estadounidense de origen británico que se centra en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, advierte que: “El impacto de la IA en la sociedad será profundo... Los sistemas de IA podrán hacer algunas cosas mejor, más rápido y más barato que los humanos. Sin embargo, hay muchas tareas que los humanos pueden hacer que los sistemas de IA aún no pueden realizar, y nosotros debemos asegurarnos de que esas capacidades humanas únicas sean reconocidas y valoradas”.

Dice Timnit Gebru, científica informático nacido en Etiopía, defensora de la diversidad en tecnología y cofundadora de “Black in AI”, una comunidad de investigadores negros que trabajan en inteligencia artificial que: “Si no lo hacemos bien, la IA magnificará lo peor de la humanidad. Si se usa con prudencia, la IA podría hacernos mejores de lo que nunca hemos sido”.

Debemos reconocer nuestras graves deficiencias, porque compartimos espacios que se cruzan y entrelazan en esta sociedad multiétnica y pluricultural, cuya costura se debilita día a día y que nos debe sostener a todos, porque nos pertenece a todos. La violencia que amenaza, amenaza a todos. La tecnología de la IA debe procurar mejores oportunidades hacia el futuro; si no es de esa manera, no habrá nación próspera sin la seguridad de que esas capas humanas que la impulsan gocen de las mejores condiciones para su propio desarrollo y seguridad.

Los medios y las nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial deben estar al servicio de la formación de la sociedad y no en detrimento de ella. En esencia, lo importante es que tenemos una enorme tarea por delante: reenfocarnos en lo que queremos para el futuro y rescatarnos de esta era de decadencia que vivimos.

Comunicador social.