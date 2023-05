Son las cuatro de la mañana en el Serengeti, Tanzania. Muy pronto vendrán las lluvias, la temperatura en 16 grados centígrados es más baja que en un dormitorio con aire acondicionado en la tropical ciudad de Panamá. En una negrura sin luna, alumbrados únicamente por las pocas estrellas que se asoman entre nubes, todas las criaturas están a merced de sus sentidos. Lo que oyen, huelen o sienten, amplifica la percepción de lo que casi no ven. Porque todos somos, mientras más comida seas, más dependes de ello.

Entre matas, las gacelas pastan, poco activas, pero alertas. Siempre paradas, ariscas, nerviosas, listas a huir por su vida. La evolución ha concluido que se acomoden con dormir poco. Patas flacas y pulmones fuertes, son características que heredaron de las que corrieron mejor que otras. Aplicado el proceso selectivo en el que solo se reproduce y hereda sus rasgos, el que sobrevive. Al amanecer, sin privilegios, ni discriminación, donde no hay supermercados, ni restaurantes, siempre te pueden comer.

En otro rincón, muy cerca, bajo los arboles, los leones tumbados, acariciados por la brisa fresca, duermen y se relamen a sus anchas, acomodados en la oscuridad casi total y autorizados por su jerárquía en la cadena. Llevan algunos dias sin comer, no porque no encuentren alimento, sino, porque comen cuando están como ahora. Ansiosos por el hambre, se desperezan, esperando al sol para perseguir a su comida, que ya pueden oler.

Pronto amanecerá en el Serengeti. En la mañana, no importa si eres león o gacela, cuando salga el sol…¡tendrás que correr!

Esta es mi versión de una fábula africana que conocí a través de un canal de televisión por cable. Ilustra, nada menos que a La ley de la selva, la que otorga el poder al más fuerte. Aun el león, si se debilita podría ser la comida de animales menos intimidantes. Tarde o temprano lo será.

Para todos, correr es parte vital de la agenda del dia. A pesar de lo que pueda usted pensar, ninguno es víctima o villano, así son las cosas en el Serengeti, sólo sobrevive el mejor equipado y el que la casualidad coloca en mejor posición. Aunque por allí habrá quien piense que el león debería ser ¡vegetariano!

La ley de la selva es una ley de la naturaleza. No es una norma de justicia, en ningún caso. No posee valor moral alguno, porque no atiende a la ética. Es una consecuencia irreflexiva de como funciona el universo. Como la gravedad, que dice que sobre la superficie del planeta, todo tiene que caer.

En ese mundo natural de entropía, los seres humanos requieren intervenir como especie de una manera única, como no lo pueden hacer gacelas ni leones. Para la humanidad, no puede regir la ley del más fuerte. ¡Nos resulta mortal! Nuestra especie es muy frágil para sobrevivir así en la naturaleza. Comparados con la gacela, somos sordos, ciegos y cojos.

Físicamente, no tendríamos ninguna oportunidad ante el león o muchos mosquitos. A no dudarlo, nos habríamos extinguido, de no ser porque la evolución nos reemplazó fortalezas físicas, por una capacidad que nos permite modificar nuestro entorno y establecer nuestras reglas, ordenando el mundo natural que nos resulta mortal. El razonamiento nos permite sobrepasar la ley de la selva, creando la vida civilizada. Esta manera en que cambiamos nuestra posición en la cadena alimenticia se construye sobre la seguridad colectiva, que nace de la Ley y un nuevo orden, que descansa en la existencia de conceptos como bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto, diseñados por la moralidad y la ética, potenciados en la capacidad de convivir, ser solidarios y asociarnos para alcanzar objetivos comunes.

Ordo a natura non presta (el orden no lo proporciona la naturaleza). La civilización y sus procesos son 100% artificiales. La ley y el orden requieren necesariamente, de una fuente de poder permanentemente. Como un bombillo; si cortan la fuente de energia, se apagará.

Nosotros hoy, en ciudades o en donde nos encontremos estamos regentados por algún tipo de orden público, producto de ese arreglo, que como especie, le hemos hecho al desorden natural. No nos damos cuenta casi nunca qué hay fuerzas permanentes que lo sostienen. Sólo las advertimos cuando hacen falta; ya sea, alejándos de la civilización, o negligentes como sociedad al no brindar la seguridad pública que la sostenga.

O sea, el orden público no es un arreglo universal y como es artificial, requiere de la atención de la razón; entonces es responsabilidad exclusiva del Homo Sapien-Sapien, sino, como decía mi viejo: “¡Nos come el tigre!”

Pero… ¿Qué es orden público? Le pregunte a una inteligencia artificial, de esas novedades de hoy en 2023 y esto me contesto:

“El orden público se refiere al conjunto de normas, valores y principios que se consideran esenciales para mantener la estabilidad y la seguridad en una sociedad. Estas normas incluyen leyes y regulaciones que protegen la vida, la propiedad, la salud, la seguridad y los derechos humanos de las personas.”

Físicamente, el orden público representa ese escenario salubre, donde son notables calles limpias y seguras, espacios y vías señalizadas, sin usurpación; donde las funciones públicas son eficaces, no hay extralimitados, ni abusos particulares y las personas transitan sin temor o inseguridad. No hay impunidad.

El orden público se convierte en un bien a proteger, necesitamos que exista para hacer nuestros asuntos legítimos y alcanzar objetivos personales, familiares o colectivos. Es nuestra arma que suplanta a la ley de la selva, la que regaría sin ella.

El problema, en Panamá, es que el concepto de orden público, ¿Qué es? y ¿Cómo está? parece haber caído en un asunto casi trivial. Hoy, población, autoridades y sus agentes aumentan su tolerancia a faltas y fallos que la entropía (la fuerza natural al desorden) fabrica por la presión de los que, mas vivos, son así mas fuertes. Y como dice la canción de Gun and Roses: ¡Welcome to the Jungle! (Bienvenidos a la Jungla) … y no es por estar en el trópico.

La gente y el orden público

En una sociedad, lo normal y obvio es que las personas sean diferentes unas de las otras, sin embargo, si lo observan, ante la ley y el orden necesariamente tendrán una de tres actitudes:

El que decide burlar la vigilancia para violar la ley, el que si no lo vigilan la viola y el que no lo hace aunque no lo vigilen.

El primero, el antisocial, decide hacerse delincuente violando leyes aspirando a hacerlo con impunidad. Para él, la ley es solo la regla del juego que permite que lo atrapen. De ninguna manera es un valor de ética a respetar.

El oportunista es muy conveniente en la apreciación de las cosas. Aunque no decidió violar la ley como medio de vida, acata normas por temor a la consecuencia, no necesariamente por valores de ética. Sin vigilancia o acción de la autoridad, por no ser tonto (según él o ella), hará lo que convenga a sus intereses aunque sea ilegal.

El decente es una persona íntegra. Respeta la ley y el orden como valores de ética, porque comprende la utilidad en hacerlo. Hacer siempre lo correcto, aunque no convenga a sus intereses particulares, es un deber ciudadano y ejemplo necesario a familia y amistades. Ser antisocial u oportunista es una vergüenza.

Y tú, ¿Cuál eres? … si no puedes ubicarte en el tercer grupo con facilidad… ¡Eres parte del problema!

El trabajo de la autoridad y sus agentes será más o menos difícil atendiendo a la distribución demográfica de estos tres grupos.

Una sociedad con una porción elevada de antisociales y de oportunistas, aun en minoria, requiere un aparato de fuerza policial y un sistema judicial muy fuerte. Mientras que uno donde la población sea abrumadoramente Decente, requerirá de menos. Es sencillo.

Lo que está ocurriendo desde hace años, es que el grupo oportunista, de lo vivos y el cinismo, crece porque las autoridades y sus agentes, la Fuerza Pública, permiten, por acción u omisión, la impunidad. El premio al oportunista. Creando ventajas para estos y desventajas para los decentes, aunque se ensañen con los antisociales. Hoy, los Policías están concentrados en estos últimos, desatendiendo, sin darse cuenta, el mantenimiento del orden cotidiano, el de las normas básicas de convivencia en calles, avenidas y vecindarios. Ya no atienden esas minucias.

El orden público se pierde

Cuando chico, todos los días, cuando iba a la escuela, a principios de los setentas; recuerdo que todas las mañanas izaban banderas en plazas públicas, un pequeño pelotón de Policías, que a redoble de tambores y sonar de clarines realizaban un pequeño acto protocolar. Todas las personas se detenían, incluyendo autos a saludar el pabellón nacional.

¿Usted cree que alguien se atrevía a desatender el acto?… no habían sanciones para el que no lo hiciera, mas allá de la sanción moral de la vergüenza pública. Aunque no habían redes sociales que los expusieran.

Hoy, 50 años después, los que no vivieron en calles sin “Biencuidaos” o limpia vidrios en cruces con semáforos, son una multitud que aparenta estar desensibilizada del antivalor del oportunismo, y no tiene mayor problema en ser expuesto, perturbando el orden público a conciencia y paciencia de autoridades y sus agentes. Todos los días un descriteriado aparece en medios, cada vez con más cinismo, notoriedad y simpatias, ensalzando anti-valores, hasta la celebración… “¡Ayúdame Calderón!”

La percepción de que vivimos en ley y orden está muy deteriorada. De eso se encarga el que ensucia la calle con descuido o deliberadante lanza una lata por la ventana del vehículo en movimiento; el que se pasa, ya no solamente, la luz amarilla del semáforo, sino que estima el lapso qué hay entre el cambio de luz y el inicio de la marcha de los que estaban detenidos, suficiente para pasarse la roja en su via; el que se apodera (personas o negocios) del espacio en la via publica; o en servidumbre o paso peatonal, con venta ambulante o construye allí sin permisos; atraviesa la calle bajo el paso elevado peatonal; o el que leyendo aquí, piensa que estas cosas no son importantes o se pueden hacer, porque no hay trabajos o de algo tienen que vivir estas personas; o los que aun no se han dado cuenta que el “biencuidao” opera como un mafioso extorsionador, vende protección a la inseguridad que el mismo crea y usurpa propiedad por obtener lucro indebido explotando lo que no le pertenece, atemorizando a casi todos, solo por estar en donde lo hace.

La perdida acostumbrada del Orden Público está “normalizando” estos abusos. Aunque para muchos parezca que algunos “Biencuidaos” son “buena gente”, no se confunda, no hay nada de correcto en pedir dinero como si tuviera derecho a hacerlo, ¡Es un FRAUDE!

Si el “Biencuidao” solicita limosna o caridad, ¿Por qué no la piden como tal? Sin abrumar o atemorizar a las personas con el pretexto de un “servicio” inexistente, innecesario y no solicitado.

La lista de estas violaciones cotidianas es demasiado larga. Todo esto sucede casi sin consecuencias y en la omisión de autoridades y sus agentes. El Orden Público básico es casi ausente por desatención de quienes deben custodiarlo y así los oportunistas y antisociales se multiplican, agravando aun más la carga de las funciones públicas.

Hoy en día, sin hablar de corrupción o ineptitud, el sistema de justicia “comunitario”, el de los jueces de paz, es inoperante, porque no guarda sentido con lo qué sucede. La mayoría de los violadores de las normas mas minimas de conducta, desde provocar ruidos, pestilencias, tirar basuras, usurpar los espacios públicos o causar insalubridad, no enfrentan las consecuencias de sus actos oportunistas o antisociales; por ello, los Policías muchas veces, no ven sentido en perseguirlas. Estas faltas son las que más gente y más veces se violan todos los días y la impunidad es casi universal. Mucho más que en los delitos. Ni hablar de los que se creen por encima de la ley, que con “palancas” y trafico de influencias son los “vivos” que hacen y deshacen a su antojo.

La diferencia en las sociedades con mejor calidad de vida, mas avanzadas dirían algunos, invariablemente radica en que se hace notar el Orden Público. Nadie quiere ser la mosca en la leche. Mientras más decentes las pueblan, los que hacen lo correcto sin vigilancia, menos trabajo para jueces y policias, menos gasto público, mayor bienestar social con mas equidad.

Es imposible tener un Policia en cada esquina, la disciplina consciente de los habitantes es indispensable para promulgar el Orden civilizado que derogue la ley natural de la selva.

La tarea es recuperar el orden público

Recuperar el orden público es una responsabilidad de autoridades y labor de la Fuerza Pública. La Policía debería ser intolerante con las cosas que alteran el orden, por más insignificantes que parezcan, impidiéndolas de oficio siempre en flagrante o denunciadas por los habitantes, aunque los jueces por alguna razón no las castiguen. Los agentes policiales tienen primero la responsabilidad de IMPEDIR y sino, conducir a los que perpetran cualquier mala conducta, ese es el trabajo de mantener el orden.

Si las calles están pulcras, es más difícil ensuciarlas. Si nadie va por el hombro de la carretera, quien lo haga se hará notar, pero debe ser común que lo atrapen. Lo que casi nunca ocurre; resultado: ¡Todos los oportunistas por el hombro! Y el caos mas adelante en el embudo, para que no se colen los más “habilidosos” de la carretera… ¡Que lucha!

Aunque parezca obvio, cuando te adelantas en la carretera a un auto policial que va a la maxima velocidad permitida, le estas diciendo… ¡Hey, atrápame si puedes!

En tiempos pasados, habría una aglomeración de autos lentos detrás del auto patrulla. En contraste, en la actualidad, la mayoría de las veces, no hay reto, nada pasa, ya no hay más filas de autos aguantados por temor, ni convicción.

El mecanismo de omisión de funciones públicas, al permitirse el desorden, paraíso de la bellaquería, como lo calificaría mi abuelo, incentiva al oportunismo, haciendo parecer tontos a los que respetan normas por no sacar ventajas de conductas arbitrarias y antisociales, que así, se hacen populares.

Las autoridades deben crear un ordenamiento jurídico eficaz para otorgar con méritos y garantías, las sanciones correspondientes. No funcionan el empoderamiento arbitrario de agentes y sanciones o multas exageradas, en una sociedad con síndrome de indefensión, como la nuestra, donde la posibilidad de atención al reclamo legítimo es casi nula, lenta o inoportuna. Esto solo fortalecería a los agentes corruptos y coimeros, ¡Más oportunismo!

Es increíble como una misma persona cambia de conducta cívica si está en Panamá, en Washington, en Zürich o en Moscú. He visto maleantes que en Miami no se atreven a tirar un papelito a la calle, ni cruzar por donde no deben.

La escuela, en mi opinión, antes de formar personas para el trabajo y el aprendizaje humanista y cientifico (sin dejar de hacerlo); debe preparar para el convivio social, fortaleciendo una doctrina de valores éticos.

La educación cívica y el debate de estas ideas, desde la edad más temprana hasta el día de la graduación, se hace vital para crear ciudadanos decentes y concientes para cambiar el rumbo al caos que llevamos.

En una sociedad de decentes, todo es más fácil. Aunque probablemente no me toque vivirlo, sueño con subir a un bus en Panamá, sin que me pidan prueba de pago, porque a nadie se le ocurre subirse sin pagar, como funciona en algunos lugares. Se ahorrarían todo el complejo sistema para evitar que suba quien no paga y las demoras consiguientes para verificarlo, que encarecen y complican la operación, eliminando el problema de vivir entre puros “vivos”.

Dice el dicho: “al país que fueres has lo que vieres”… Están así obligados, los Decentes, aún la mayoria, a convertir a Panamá en uno de y buen vivir, donde los ciudadanos respeten el orden público por convicción y no por vigilancia y menos por la fuerza. Desterremos a antisociales y oportunistas.

Solo así, en la mañana, cuando salga el sol, nunca tendremos que correr por la vida, sino, solo por hacer ejercicio o diversión.

El autor es director de Vigilancia del Municipio de Panamá