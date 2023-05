¡El canal interoceánico funciona con agua dulce panameña!

En noviembre de 1987, faltando 13 años para la reversión total del Canal en el 2000. Siendo ministro de Desarrollo Agropecuario, presidí la delegación panameña a la Cumbre Mundial de la FAO, en Roma, conformada, además, por el embajador ante la FAO, Piyo Watson, Alfredo Acuña, Rafael Mezquita, Héctor Álvarez Tejeira y el productor agropecuario, Alfredo Macharaviaya.

La instrucción recibida del presidente Eric Arturo Delvalle y el canciller, Dr. Jorge Abadía Arias, fue que expusiéramos ante esa cumbre mundial de la FAO que nuestro país, a partir del mediodía del 31 de diciembre de 1999, según los Tratados del Canal Torrijos-Carter, firmados en la sede de la OEA en Washington DC, el 7 de septiembre de 1977, por el presidente de Estados Unidos, James Carter, y el general Omar Torrijos Herrera, tendrá la responsabilidad mundial de administrar el Canal interoceánico y que esa vía marítima, construida por los Estados Unidos, funciona con agua dulce panameña, a razón de 52 millones de galones por cada tránsito por las esclusas del Canal tradicional. (Con la solicitud de que) la FAO, como organización de la ONU, para la alimentación y agricultura, contribuyera proporcionando tecnologías y métodos de producción agropecuarias amigables con la conservación del medio ambiente.

Cuando terminé de hablar, los miembros de las delegaciones se levantaron, impresionados al saber que el Canal funciona con agua dulce, especialmente los vecinos centroamericanos y suramericanos, se acercaban a nuestra delegación para preguntarnos: “¿El Canal de Panamá funciona con agua dulce?”, creían que era del mar. Sabemos que la ACP desarrolla muchos programas de transferencia de tecnología a los campesinos productores agropecuarios de la cuenca, tecnologías de producción agropecuaria amigables con la conservación del medio ambiente.

La ganadería tradicional, hoy, se debe transformar en ganadería regenerativa. Los proyectos de frutales y forestales son ideales para mantener la cobertura vegetal en la mayor parte de la cuenca. Tomando como ejemplos las plantaciones de teca en Chepo y Darién, basados en los incentivos de la Ley N.o 1 del 3 de febrero de 1994, renovada por la Ley N.o 69 de 2018; han reforestado con teca 35 000 hectáreas, que fueron potreros hace 20 años, con una inversión extranjera superior a $500MM, incluyendo la compra de las tierras; en los últimos años están exportando aproximadamente 9500 contenedores con 14 metros cúbicos de madera a India, Vietnam y China Popular, constituyéndose en el tercer producto de exportación del país, después del cobre y banano. En Cañita de Chepo, acaba de iniciar operación la empresa Ecotopia, S. A., dueña de plantaciones para el procesamiento de madera de teca para pisos de yates certificados en Europa, a donde la exportan.

La Ley N.o 352, PADE, sancionada por el presidente Laurentino “Nito” Cortizo, el 18 de enero de 2023, ofrece el soporte legal para que futuros Gobiernos se interesen en resolver esta gran problemática, para que se asegure disponer del agua para consumo humano y para el Canal.

En el Gobierno de 1994-1999, presidido por el Dr. Ernesto Pérez Balladares, se aprobó la Ley N.o 19 del 11 de junio de 1977, Orgánica del Canal, por la cual se organiza la ACP y la Ley N.o 44 del 31 de agosto de 1999, por la cual se aprueban formalmente los límites de la cuenca. La Ley Orgánica del Canal, en su artículo 6, le entrega jurisdicción a la ACP para “la administración, mantenimiento, uso y conservación del recurso hídrico del canal”, en coordinación con organismos gubernamentales y no gubernamentales y amplía la cuenca hidrográfica del canal de 3396 km2 cuadrados a 5529 km², aumentando el tamaño de la Cuenca Hidrográfica del Canal, 554 430 hectáreas (25 % del territorio nacional), orientada a promocionar la conservación del medio ambiente. En base a ella, la Autoridad del Canal (ACP), el siguiente Gobierno (1999-2004) de la presidenta Mireya Moscoso, desconoció la Ley N.o 44 del 31 de agosto de 1999 para cumplir con una promesa de campaña y de esa forma no continuó el proyecto la ACP.

El periodo presidencial (2004-2009) del presidente Martín Torrijos Espino, se dedicó a cumplir un proyecto muy necesario para el Canal y anhelado por los Estados Unidos, la construcción del tercer juego de esclusas, porque los mayores usuarios del Canal son ellos: 70 % de los barcos que atraviesan el Canal va para EUA o vienen de EUA. El Plebiscito de la ampliación se realizó el 23 de octubre de 2006, y después se logró el financiamiento de la obra por 5200 millones de dólares con diferentes bancos; se confeccionaron los contratos de construcción con empresas de prestigio internacional. Los trabajos se iniciaron el 3 de septiembre de 2007. Dicha obra generó desde su inicio una gran actividad económica en el país por el “alto gasto público” por la histórica obra. Iniciando así un periodo de las “7 vacas gordas”, Génesis: 41:1-25, ya que el Gobierno del presidente Martín Torrijos había dejado un superávit fiscal de $2500MM.

El Gobierno (2009-2014) del presidente Ricardo Martinelli B., le dio seguimiento a la ampliación, desarrolló otras obras muy importantes para el país, como la primera línea del Metro de Panamá, que ayudaron a incrementar el gasto público, que impactó nuestra economía de muy buena forma, lográndose un pleno empleo. En el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el 26 de junio de 2016, pasó el primer barco por las nuevas esclusas. El principal aporte de nuestro país al funcionamiento del Canal, es: EL AGUA DULCE PANAMEÑA.

Médico veterinario, ex ministro de Desarrollo Agropecuario, ex legislador de la República.