Alianzas electorales y candidatos a puestos de elección

Ahora que comenzó de lleno el proceso electoral para seleccionar el 5 de mayo de 2024 las autoridades que representarán al país durante los próximos 5 años, comienzan a vislumbrarse en imaginario ciudadano las posibilidades de alianzas —entre colectivos de nuestra variopinta fauna política— para llevar al Palacio de las Garzas a nuestro próximo presidente y vicepresidente de la República, así como los 71 diputados de la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, y 701 representantes de corregimientos.

En ese contexto, los panameños sabemos —por lecturas o experiencia— que las alianzas electorales son parte de cualquier proceso electoral, pues ­la unión de fuerzas entre diferentes partidos políticos, para presentarse juntos en elecciones, puede incrementar las posibilidades de éxito de los aliados. Se trata, pues, de una estrategia política común, de diferentes tipos y motivaciones, y suelen formarse en función de intereses políticos y estratégicos.

Dicho lo anterior le dedico esta glosa a reflexionar sobre las alianzas electorales y, lo más importante, los valores que esperamos en los candidatos a puestos de elección popular.

Para comenzar, los panameños exigimos que estas alianzas estén basadas en afinidades ideológicas o en intereses pragmáticos; proporcionándole al grupo aliado una mayor representatividad y capacidad de influencia política, para evitar la generación de tensiones y dificultades en la toma de decisiones —especialmente si los partidos involucrados tienen diferencias ideológicas significativas— para el beneficio de toda la ciudadanía y no solo de los miembros de los colectivos políticos que conforman la alianza.

Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las alianzas electorales pueden tener desventajas, como la dificultad de coordinar agendas políticas y la posibilidad de que los partidos pierdan su identidad política distintiva. Además, algunas alianzas electorales pueden ser percibidas por los votantes como oportunismo político en lugar de una estrategia política genuina.

También estaremos vigilantes y rechazaremos contundentemente la conformación de “alianzas electoreras”, promotoras del nefasto clientelismo político; formadas exclusivamente por intereses oportunistas y sin una base ideológica sólida, pues, como es sabido y sufrido, estas alianzas se caracterizan por ser meramente electorales, sin un proyecto político común o una visión compartida a largo plazo, ya que, los partidos involucrados pueden tener posiciones divergentes en temas importantes y solo están unidos por la búsqueda de beneficios electorales inmediatos, careciendo la mayoría de las veces de los principios y valores sólidos que exige la ciudadanía.

En resumen, las alianzas electorales son una herramienta común en el ámbito político para aumentar las posibilidades de éxito en las elecciones, pero debemos estar vigilantes de identificar y rechazar aquellas que se forman sin una base ideológica sólida y exclusivamente por intereses electorales.

Ahora bien, lo más importante de estas alianzas son sin duda los miembros de los partidos políticos, candidatos a ocupar a puestos de elección popular y aquí también los panameños deberemos estar vigilantes para premiar o castigar con nuestro voto positivo o negativo a aquellos candidatos merecedores de nuestro respeto y respaldo. Pero ¿cómo los reconoceremos?

Ante todo, los candidatos que necesitamos deben tener antecedentes verificables de poseer los tres elementos obligados de la ética pública: probidad en el uso de los recursos públicos, equidad en sus modalidades de operación y eficiencia en su manejo, de manera que se logre el mayor impacto posible en el bienestar social, finalidad última del Estado. Por ende, es obligatorio comenzar nuestro ejercicio preguntándonos: ¿Han estado presentes la probidad, equidad y eficiencia en el desempeño público o privado de los aspirantes? La respuesta no es sencilla. No basta con afirmar cómodamente que “todo ha estado y está mal”. No es cierto, hay, en el presente y hubo en el pasado, muchos ejemplos de los buenos ciudadanos que necesitamos.

En todo caso, los políticos que queremos, deben ser hombres y mujeres de bien, íntegros y honrados. Caracterizados por un actuar apegado siempre a los principios y valores de probidad.

No será fácil esta selección, pues bien sabemos que los candidatos, ya sean independientes, o respaldados por algún partido político, nos prometerán entre otras cosas: abrazar la ética y la moral como valores que guíen la gestión pública; acabar con el clientelismo y la corrupción, garantizando la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; fortalecer la institucionalidad y la democracia; mejorar los servicios públicos con eficiencia, calidad y que la población sea atendida adecuadamente, etc.

Todo lo anterior es atractivo y deseable, por lo que lo hemos visto plasmado —con más o menos las mismas palabras— en los planes de gobierno de los últimos 25 años. Por eso será vital revisar exhaustivamente los antecedentes de los candidatos y no dejarnos seducir por los cantos de sirena que nos ofrecerán todos sin excepción.

Tendremos la palabra final el 5 de mayo de 2024. Hagámosla valer superando barreras ideológicas y pongámonos de acuerdo para llevar al poder a los mejores panameños y panameñas. Poseedores de los principios y valores éticos y morales fundamentales para la construcción de la sociedad democrática y justa que necesitamos.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS)