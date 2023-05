Había una vez…

Nos quejamos de las religiones y sus dogmas, pero vivimos esperando un salvador. Alguien que encuentre la manera de atender todas y cada una de nuestras necesidades particulares, mientras de manera paralela, atienda y resuelva la grave crisis institucional que ancla al país, y al mundo.

Como resultado, y debido a la imposibilidad de que una sola persona haga esto, hemos creado una nueva fe llamada el mentirismo.

El mentirismo tiene países enteros como parroquianos, que asisten de manera virtual y presencial a los rituales cotidianos, en los que alabamos la falsedad. Por televisión, radio, o por redes sociales, nos afanamos en exaltar lo negativo. Aplaudimos e imitamos el comportamiento de ídolos de barro, meros títeres, que nos ofrecen capítulo tras capítulo de vidas falsas en las que gozan de bienes materiales, mismos que han obtenido con casi ningún esfuerzo, meneando el trasero bien ejercitado en una pantalla, o diciendo obscenidades que son coreadas por ejércitos de fieles mentiristas, cual si fueran himnos.

Uno de los fundamentos del mentirismo dice que la verdad no es cierta. La verdad es el demonio del mentirismo. Así como la luz acaba con la oscuridad, la verdad deja ver claramente los hilos y trucos baratos sobre los que se fundamenta la creciente fe, que, aunque es falsa, convence a nuevos creyentes a cada minuto. Ejércitos de ilusos.

Los apóstoles y ministros de la nueva fe son connotadas figuras, rostros conocidos, de sonrisas permanentes, que ocupan altos escaños sociales. Políticos, influencers, actores famosos celebran rituales elevando la vanidad a nuevas esferas de importancia.

“Lo importante no es lo que se hace, sino lo que aparentamos hacer” dice con claridad uno de los mandamientos del mentirismo. Y así actúan sus fieles, fanáticos, que sobrepasan cada día los límites de auto repudio para cumplir con lo requerido por sus “gurús”.

Una población ignorante es fácil de convencer. Basados en esa premisa, los “altos mentiristas”, que así se llaman los que mandan, incitan a su feligresía a imitar sus comportamientos, dando como resultado la altísima tasa de violencia e insatisfacción social, ya que los creyentes no son capaces de reconocer lo real de lo virtual.

Atacantes armados irrumpen en escuelas y centros comerciales, emulando lo que ven en juegos de consola. Matan niños, jóvenes y adultos de manera indiscriminada, con el propósito de obtener prestigio y “likes” de desconocidos, en una búsqueda desesperada de reconocimiento.

“Cásate muchas veces, y luego divórciate, pues es un gran espectáculo”. Premisa que siguen al pie de la letra los que ejercen el ministerio mentirístico, en un ataque abierto y aceptado como normal contra la base de la sociedad, la Familia.

“Tú eres lo que sientas, así que no estudies, no respetes, y no aceptes nada que pueda ser comprobado con datos y argumentos serios.” Y no lo hacen. Los fieles mentiristas no creen en la ciencia, ni en la experiencia, ni en la lógica. Solo aquello que digan sus falsos profetas es correcto. Turbas de orates bombardean las redes sociales defendiendo sus comportamientos aberrantes, y no hay liderazgo cuerdo que los remita a donde realmente deberían habitar, un centro para atención psiquiátrica.

¿No cree Usted, amigo lector, que hay demasiados locos por ahí?

Le hago una pregunta, ¿cómo se le llama a hacer siempre lo mismo, pero esperando resultados diferentes? La respuesta es locura.

Vemos el escenario de terror en el que actualmente zozobra el mundo coherente, y debemos detenernos a pensar si aportamos a la solución, o si somos parte del problema.

Recientemente, vi a alguien bailando con banderas y camisa de un partido, mientras coreaba el nombre del candidato de otro colectivo. Tropas de mentiristas aplaudieron el hecho. Quizás esa persona no se diera cuenta de que la primera víctima del engaño era ella misma. O tal vez sí lo sabe, pero prefiere vivir así, de la mentira. Un creyente convencido.

Si seguimos mirando hacia otro lado, permitiendo que las elecciones cada 5 años estén llenas de opciones del tipo “¿qué ojo prefieres que te saque, el derecho o el izquierdo?”, seguiremos siendo fieles mentiristas todos, pues permitimos que esto suceda.

Como ciudadanos, no queremos involucrarnos en los procesos sociales, que de todas maneras nos afectarán sin excepciones, so pretexto de que todo está arreglado y es una pérdida de tiempo el esfuerzo que invirtamos en ello.

Queremos que “alguien haga” en beneficio nuestro, pero no queremos hacer. Nos encanta lo fácil, vivir sabroso, como dijeran recientemente demagogos cercanos. Esa mentalidad es precisamente la que gestiona, establece y mantiene a los pueblos estancados en la mediocridad.

Había una vez un país, en donde el mentirismo absorbió a toda la población, e hicieron un dios de la falsedad… y ahí termina eso. El país se acabó.

La decisión es nuestra. O exigimos capacidad y limpiamos todo, o seguimos creyéndonos las mentiras que nos dicen cada 5 años. El cambio inicia en la casa con hechos, no con “taquilla”.

Dios nos guíe.

Ingeniero