La mejor opción política

Yo no termino de creerme la historia del “llamado”, ni más aún aquella de “el pueblo me eligió”. Tanto altruismo no corresponde a la época que estamos viviendo. En ciertas culturas antiguas, la persona era criada y educada dentro del sentido altruista porque, como la vida era más difícil y corta, entendían rápidamente el valor de la solidaridad. Ahora que el ciudadano vive más y mejor, inmerso en toda una vorágine consumista de capitalismo salvaje, el altruismo queda relegado a las grandes catástrofes. Por eso yo no compro el discurso electorero de los candidatos independientes ofreciéndose como “la opción más potable”. La malignidad que diferencia a un candidato independiente de su homólogo partidario, se debe mayormente a la falta de roce con la cosa pública. La falta de civismo y la sobreexposición a tanta corrupción, ocasionaría que en un par de periodos el sistema termine asimilándolo. Inclusive, ser una buena persona o haber nacido de buena familia, no lo habilita para ser un buen gobernante. Ser buen servidor público no depende del ego, la preparación, profesión, amistades o familia del candidato. El servidor público debe ser definido, generado y limitado por la sociedad.

Con relación a “la política de buena fe por generación espontánea”, yo la enmarco dentro de los cánones del agnosticismo. Si bien podría existir algún aspirante bienintencionado, su existencia no sería comprobable (mucho menos por aquellos votantes prepago o carentes de civismo). Sin embargo, y sólo por ahora, imaginemos que existiera alguno. Uno cuya personalidad pudiera encuadrarse en varios de los arquetipos de Jung. Un candidato honesto, que se vendiera a sí mismo como “el gran amigo”, un “héroe” que se echaría en hombros los problemas de todos (clásico príncipe azul de las democracias tercermundistas) Un protector con algo de bufón, para mantener la percepción de relajo y desorden que nuestra idiosincrasia entiende por solidaridad. Alguien con algo de “rebelde” que desafíe al sistema corrupto. Sabio, creativo e ingenioso, para generar soluciones en medio de tanta explotación y desidia popular. Un mago de las finanzas, que sepa gobernar en tiempos de crisis eternas, como siempre, patrocinadas por los poderes locales. Esta persona, aun siendo el candidato ideal, tendría que seguir existiendo como cualquier otro humano común y corriente. Es decir, alguien que necesita velar por sí mismo y por los suyos. Quién, consciente o inconscientemente, terminaría proyectando y compensando sus más altas exigencias, en contraposición a las carencias más básicas populares. Dicho de otro modo, si los demás necesitan pan, él les dará michitas, pero comerá brioche. Si los demás necesitan agua les llevará cisternas, pero beberá agua carbonatada y saborizada. Al pueblo le ofrecerá rayado de tuna con jamonilla, mientras él come salmón y cordero. Y todos lo verán bien, porque muy en el fondo se creyeron lo de “La mejor opción”.

¿Pero qué pasaría en una sociedad con ciudadanos solidarios, maduros social y políticamente, capaces de ser sus propios héroes? ¿Qué pasaría en una sociedad en la que las personas aprendieron a respetar a los demás como a sí mismos? ¿Acaso necesitarían un candidato heroico, una sociedad con ciudadanos que sienten amor propio? ¿Acaso necesitarían un candidato heroico aquellos ciudadanos sabios, que supieran diferenciar entre comodidad y bienestar, lujo y necesidad, inteligencia y viveza? ¿Qué pasaría si las personas promovieran la libertad de pensamiento, igual o más que el derecho a ser felices? ¿Necesitarían un candidato sabio, las personas de pensamiento crítico, autodominio, lógica y sensatez? ¿Necesitarían un candidato heroico aquellos ciudadanos capaces de entender que ser “fren” no es igual a ser solidario? ¿Necesitarían un candidato idealizado los ciudadanos de un país después de entender que el bien personal da satisfacción, pero el bien social genera bienestar? ¿Necesitarían un candidato heroico aquellas personas capaces de ejercer el civismo, equilibrando responsablemente deberes y derechos? ¿De verdad usted piensa que un político nos pueda dar todo eso, o acaso sería la misma sociedad que podría obsequiárnoslo?… No, señores, estamos equivocando el enfoque. En Panamá no se necesitan más ni mejores políticos. Necesitamos mejores maestros, profesores y padres de familia. El político no va a cambiar si primero no cambia la sociedad, porque él emana de ella.

Ingeniero en Sistemas